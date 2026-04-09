Ha nincs légkondi az autódban, itt egy pótmegoldás!

A Dyson ma bemutatta első kézi, hordozható ventilátorát: a HushJet™ Mini Coolt. Útközbeni használatra tervezték, egy sokoldalú ventilátor, amely viselhető, asztalon használható vagy kézben tartható. Mindössze 212 grammos, és akár 6 órás üzemidőt biztosító akkumulátorral rendelkezik, így bárhová is visz a nap vagy az éjszaka, hűvösen tart. A légáramlás sebessége elérheti a 25 m/s-ot, amelyet egy szénkefe nélküli egyenáramú motor hajt, akár 65 000-es percenkénti fordulatszámmal. Öt fokozatú légáramlás és egy Boost mód is rendelkezésre áll az extra teljesítményért, így a hűtés könnyedén az adott környezethez igazítható – a finom légáramlástól a gyors, frissítő hűsítésig a legforróbb pillanatokban.

Jake Dyson, vezető mérnök:

„2009 óta megszállottan foglalkozunk a légáramlással. Tökéletesítjük a levegő irányítását, csökkentjük a turbulenciát és fejlesztjük a hőtechnológiát. A HushJet™ Mini Cool ventilátor ennek az útnak a csúcspontja: erőteljes légáramlás, amelyet az aktív élethez terveztünk, és amely a legkorszerűbb hűtési technológiát hozza el az otthonokból a kezedbe.”

A 38-as szám

A Dysonnál a 38 mm különleges jelentéssel bír. Azt jelképezi, hogyan tesszük termékeinket kisebbé, könnyebbé és hatékonyabbá – ez a Dyson mérnöki DNS-ének része. Ez a méret megegyezik egy karóra számlapjának átmérőjével, és közös a Dyson Supersonic r™ hajszárítóval, a Dyson PencilVac™ készülékkel,valamint most a HushJet™ Mini Cool ventilátorral is.

HushJet™ légáram-projekció: erőteljes és kiegyensúlyozott

A Dyson HushJet™ technológiája akár 25 m/s sebességű, erőteljes légáramlást biztosít, amely gyors hűtést tesz lehetővé, így a legmelegebb helyzetekben is komfortosan érezheted magad. Legyen szó sportrendezvényről, irodai munkáról, ingázásról vagy nyári fesztiválról, a HushJet™ Mini Cool ventilátor mindig hűvösen tart, hogy egyetlen fontos pillanatról se maradj le. A ventilátor kézben tartható, asztalra helyezhető vagy akár kézhasználat nélkül is viselhető.

Az akusztika ugyanolyan fontos, mint a teljesítmény. A Dyson hangzás iránti elkötelezettségének köszönhetően a működés kiegyensúlyozott: a HushJet™ fúvókával csökkentették az alacsony frekvenciákat, megszüntették a magas hangú zúgást, és minimalizálták a motorzajt. Az eredmény erőteljes, mégis kellemes hangzású hűtés.

Holly Holmes, a Dyson szín-, anyag- és felületmérnöke:

„A HushJet™ Mini Cool ventilátornál olyan felületeket szerettünk volna létrehozni, amelyek érzelmeket és hangulatot közvetítenek. Merész kontrasztok az önbizalomért, mély tónusok az eleganciáért és lágy árnyalatok a nyugalomért. Arról szól, hogy a mérnöki teljesítményt személyessé tegyük.”

A HushJet™ Mini Cool ventilátor három kivitelezésben érhető el:

Ink/Cobalt: a kobaltkék és a tintakék kombinációja a városi élet kettősségét tükrözi – élénk és merész, mégis elegáns és visszafogott.

Carnelian/Sky: a karneol egy élénkebb változata a klasszikus Dyson vörösnek, matt felülettel és égkék árnyalattal a frissesség és hűsítés érzetéért.

Stone/Blush: a gyöngyház ihlette lágy fehér, finom rózsaszínes árnyalattal, amely nyugalmat és melegséget sugároz.

Kiegészítők

A HushJet™ Mini Cool ventilátor a mindennapi használathoz szükséges tartozékokkal érkezik: nyakba akasztható tartóval, töltőállvánnyal, USB-C töltőkábellel és utazótokkal. Azok számára, akik tovább szeretnék személyre szabni az élményt, opcionális kiegészítők is elérhetők lesznek, például egy univerzális rögzítő, amely babakocsira is felszerelhető, valamint egy csipesz, amellyel a ventilátor biztonságosan rögzíthető táskára vagy ruházatra. Ezek még több lehetőséget kínálnak a hordozható hűtés kényelmes használatához.