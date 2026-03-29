Kátyúbejelentés új szinten: applikáció, fotó, GPS, kész!

Meglepően havas és fagyokkal tarkított telünk ugyan sok boldog pillanatot hozott az emberek számára, az úthálózat nem köszönte meg az elmúlt évekhez képest extrémnek számító időjárást. Megszaporodtak az egyébként sem csekélyszámú úthibák. Hazánkban a javítások jellemzően csak tavasszal indulnak el. A következő hetekben különösen fontos, hogy az önkormányzatok minél gyorsabban értesüljenek a problémákról. Ebben kapnak egyre nagyobb szerepet a digitális megoldások, amelyek jelentősen felgyorsítják a hibák bejelentését és kezelését. Ilyen például a Munipolis kátyúbejelentő applikáció.

Magyarországon mintegy 200 település használja a Munipolis nevű rendszert, amely néhány gombnyomással lehetővé teszi például egy kátyú bejelentését. A felhasználók fotóval, GPS-koordinátákkal és időbélyeggel együtt küldhetik el az információt, így az azonnali és dokumentált módon jut el az illetékes önkormányzathoz. A rendszer visszajelzést is ad a bejelentőnek, ami átláthatóbbá teszi az ügyintézést és csökkenti az elvesző vagy figyelmen kívül hagyott panaszok számát.

A régióban már több mint 5000 település használ hasonló megoldást, és évente több ezer kátyúbejelentés fut át a rendszeren. A strukturált adatok alapján az önkormányzatok hatékonyabban tudják priorizálni a javításokat, ami különösen fontos a szűkös költségvetések mellett. A lakosság oldaláról pedig egyértelmű az előny. Gyorsabb reakcióidő, jobb utak és az érzés, hogy a visszajelzések valóban számítanak.