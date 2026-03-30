Megvillantották a debreceni BMW kínai változatát! Észreveszed a különbséget?

Első blikkre szinte tökéletesen azonos a "kínai" iX3 és a "globális" iX3, viszont a részletekben több komolyabb eltérés is akad. Mind közül talán a legfontosabb: a méret. A Magyarországon készülő változat tengelytávja 2 895 milliméter, viszont az ázsiai modellé ennél hosszabb, egészen pontosan 3 005 milliméter.

Emellett a külsőn további változtatás - a kínai jelöléseken túl - az ajtópaneleken keresendő. A kilincsek ugyanis nem pontosan ugyanolyanok, mint a debreceni változaton, hiszen azok menet közben visszahúzódnak a karosszériába, ugyanakkor ezt a megoldást az ázsiai országban már betiltották - bár a türelmi idő még tart - ezért a BMW inkább a hagyományosabb technológiát választotta.

A BMW vélhetően a közeljövőben még több információt közöl majd az újdonságról, hiszen az autó teljes leleplezése az április végén kezdődő Pekingi Autószalonon esedékes.