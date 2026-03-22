Új fejlesztésű turbómotort kap a Peugeot legolcsóbb modellje

A francia gyártó hivatalosan is bemutatta új fejlesztésű benzinmotorját, amely a Turbo 100 nevet kapta. Elsőként a Peugeot 208 és a 2008 kínálatában jelenik meg. A friss hajtáslánc célja, hogy javítsa a vezetési élményt, miközben hatékonyabb működést és nagyobb megbízhatóságot kínál.

Az új motor egy 1,2 literes, háromhengeres turbós egység, amely 101 lóerős teljesítményt ad le 5500-as fordulaton, miközben 205 Nm nyomatékot kínál már 1750-es fordulattól. A Peugeot szerint a karakteres nyomatékleadás különösen városi közlekedésben és előzéseknél lesz érezhető. Az új változó geometriájú turbófeltöltő gyorsabb reakciót biztosít, alacsony fordulatszámon is.

A mérnökök a hatékonyság javítására is nagy hangsúlyt fektettek. A Turbo 100 egy 350 bar nyomású közvetlen befecskendezésű rendszert használ, amely pontosabb üzemanyag-adagolást tesz lehetővé. Emellett az új szelepvezérlési megoldás csökkenti a belső súrlódást, míg az átdolgozott dugattyúk és a Miller-cikluson alapuló működés javítja az égési folyamat hatásfokát.

A Turbo 100 a motorcsalád harmadik generációját képviseli. Értékarányosan közel 70%-ban új alkatrészekből áll. Az új elemek között szerepel a turbófeltöltő, a befecskendezési rendszer, a dugattyúk, a motorblokk, valamint a vezérműlánc, amely a hosszabb élettartamot szolgálja.

A fejlesztés során a motor komoly tartóssági teszteken esett át. Több mint 30 ezer órát töltött próbapadokon, miközben a prototípusok több mint 3 millió kilométert futottak tesztkörülmények között.

Az új motor 2026 márciusától jelenik meg a Peugeot 208-ban, majd 2026 májusától a Peugeot 2008-ban is elérhető lesz. A Turbo 100 hajtáslánccal szerelt modellek a Peugeot Care program keretében akár 8 év vagy 160 ezer kilométer garanciával érkeznek. Mindemellett a szervizperiódus is hosszabb lett. Az előírt karbantartás kétévente vagy 25 ezer kilométerenként esedékes.