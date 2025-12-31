Újabb térségben törölhetik el a sebességkorlátot! Mutatjuk a pontos helyszínt!

Németország után a világ újabb pontján dönthetnek úgy, eltörlik az általános sebességkorlátozást

Gorzás Gergő 0 , , , ,

Európában egy szigetet leszámítva kizárólag Németországban található sebességkorlátozás nélküli útszakasz, viszont messze nem egyedülálló globális szinten a híres Autobahn. Úgy tűnik, hamarosan újabb térségben törölhetik el az általános korlátozást.

Bár a német autópályára sokan úgy hivatkoznak, mint sebességkorlátozás nélküli sztrádára, viszont a valóság nem ennyire egyértelmű. Bár számos szakaszon valóban nincs maximális sebesség, nagyjából a teljes gyorsforgalmi úthálózat 40-60 százalékán valamilyen korlátozást be kell tartani (többnyire 130 km/órában szokták fixálni a sebességet). Hasonló a helyzet a brit fennhatóság alá tartozó Man-szigeten (Isle of Man), ahol a közutakon nincs előírt maximális sebesség közutakon. Emellett Ausztráliában is voltak korábban olyan szakaszok, ahol nem volt korlátozás, ám mára ezek többsége 130 km/órára lett korlátozva. Hamarosan pedig a fent említett szűk listára néhány amerikai autópálya is csatlakozhat, mivel az USA-ban található Arizona állam törvényhozói eltörölnék az általános sebességkorlátozásokat - legalábbis erről beszélt Nick Kupper képviselő. A javaslat szerint bizonyos vidéki gyorsforgalmi utakon "sebességkorlátozás nélküli zónákat" hoznának létre a "Reasonable and Prudent Interstate Driving Act" ("Ésszerű és körültekintő államközi vezetési törvény") rendelkezés részeként, amit frappánsan "RAPID" rövidítéssel illettek - magyarra lefordítva a mozaikszó a "gyors" jelentéssel bír. Mindez azonban csak nappal lenne érvényben, éjjel visszatérne a 80 mérföld/órás (129 km/órás) limit, valamint a haszongépjárművek napszaktól függetlenül ennyivel közlekedhetnének. Egyelőre mindez azonban csak tervezet, a végleges törvény bevezetését minden bizonnyal egy tesztüzem előzi majd meg (várhatóan a 8-as államközi autópálya egy szakaszán), amely során felmérik, hogyan befolyásolja a sebességkorlátozás megszüntetése a balesetek számát.

You May Also Like

Életben maradhat az Alpine A110: az USA-ban

Horváth András Életben maradhat az Alpine A110: az USA-ban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kihalófélben az olcsó autók kategóriája az USA-ban is

Horváth András Kihalófélben az olcsó autók kategóriája az USA-ban is bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Ez még „igazi” BMW volt? V8 motoros E39 az Autobahnon!

Németh Kornél 0
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?