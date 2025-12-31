Újabb térségben törölhetik el a sebességkorlátot! Mutatjuk a pontos helyszínt!

Bár a német autópályára sokan úgy hivatkoznak, mint sebességkorlátozás nélküli sztrádára, viszont a valóság nem ennyire egyértelmű. Bár számos szakaszon valóban nincs maximális sebesség, nagyjából a teljes gyorsforgalmi úthálózat 40-60 százalékán valamilyen korlátozást be kell tartani (többnyire 130 km/órában szokták fixálni a sebességet).Hasonló a helyzet a brit fennhatóság alá tartozó Man-szigeten (Isle of Man), ahol a közutakon nincs előírt maximális sebesség közutakon. Emellett Ausztráliában is voltak korábban olyan szakaszok, ahol nem volt korlátozás, ám mára ezek többsége 130 km/órára lett korlátozva.Hamarosan pedig a fent említett szűk listára néhány amerikai autópálya is csatlakozhat, mivel az USA-ban található Arizona állam törvényhozói eltörölnék az általános sebességkorlátozásokat - legalábbis erről beszélt Nick Kupper képviselő. A javaslat szerint bizonyos vidéki gyorsforgalmi utakon "sebességkorlátozás nélküli zónákat" hoznának létre a "Reasonable and Prudent Interstate Driving Act" ("Ésszerű és körültekintő államközi vezetési törvény") rendelkezés részeként, amit frappánsan "RAPID" rövidítéssel illettek - magyarra lefordítva a mozaikszó a "gyors" jelentéssel bír.Mindez azonban csak nappal lenne érvényben, éjjel visszatérne a 80 mérföld/órás (129 km/órás) limit, valamint a haszongépjárművek napszaktól függetlenül ennyivel közlekedhetnének. Egyelőre mindez azonban csak tervezet, a végleges törvény bevezetését minden bizonnyal egy tesztüzem előzi majd meg (várhatóan a 8-as államközi autópálya egy szakaszán), amely során felmérik, hogyan befolyásolja a sebességkorlátozás megszüntetése a balesetek számát.