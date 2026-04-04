2026. 04. 04.
Tényleg lassúak a villanyautók? 90 helyett 152 km/órával fotózták le a Kia EV6-ot!
Te tisztában vagy vele, hogy mégis mennyi a bírság, hogyha valaki ilyen mértékben lépi túl a sebességhatárt? Mutatjuk a választ!
2026. 03. 17.
Hivatalos: visszatér az Audi A2!
Ismerős sziluettel tér vissza egy legendás ikon: az ingolstadtiak bejelentették az Audi A2 e-tron érkezését.
2026. 03. 13.
Az első 500 vásárlónak extra kedvezmény jár: íme a Geely hazai árai!
Milliós árengedmények és esély egy kínai utazásra az első vásárlóknak: mutatjuk, hogy mit kínál a Geely és mennyiért!
2026. 03. 07.
Tisztán elektromos hajtással tér vissza a Honda Insight
Az első generációs coupé után jött a hatchback, szedánként vonult vissza, most pedig ismét új bőrbe bújt az Insight: felszedett egy kis crossoveres többletet.
2026. 03. 01.
Tényleg gyorsabb a BKV, mint az autó? Kipróbáltuk a hóhelyzetben!
Hétköznap kora délután, még a Budapestet megbénító késő délutáni dugók előtt versenyeztettük meg a tömegközlekedést és az autót egy 23 kilométeres távon: vajon volt esélye a BKV-nak?
2026. 01. 29.
Egy korszak lezárul: nyugdíjba vonul a Tesla Model S
2012 óta van a piacon a Model S, míg a Model X 2015-ben követte: mindkét típus sokáig húzta, most azonban átadják a helyüket a jövőnek, szinte szó szerint.
2026. 01. 28.
Ennyire nincs pénz? Továbbra is az egymillió forint alatti autók a legkelendőbbek!
Bár az előző évhez képest több modellnél mérsékelt visszaesés látható az érdeklődések számában, az egymillió forint alatti kategória továbbra is nagyságrendekkel meghaladja más ársávok forgalmát a hazai használtautó-piacon.
2026. 01. 27.
"Én, a sebesség..." - Megéri 110 km/órával autópályázni?
Az egyik elsődleges lépés az autópályán a helyes sebesség megválasztása. Azt persze mindenki tudja, hogy legfeljebb mennyivel szabad menni, ám arra már jóval kevesebben ismerik a helyes választ, hogy mennyivel érdemes.
2026. 01. 14.
Így fog kinézni az új Honda logó!
2027-től már sorozatgyártott autókon is láthatod majd a Honda új, világító emblémáját: mutatjuk, milyen modellek kapják meg először!
2026. 01. 05.
Az elektromos Polo utastere egy kijelentés: maradnak a gombok a Volkswagenekben!
Fizikai gombokkal teleszórt, minőségi anyagokba burkolt, a '80-as évekbe visszatekintő utastérrel rukkolt elő a Volkswagen.
2025. 12. 31.
Top10 legolvasottabb cikkünk 2025-ből!
Itt az új év, kezdésnek pedig mi sem jobb, mint egy kis visszatekintés. Megnéztük, hogy a nagyjából 2100 tavaly megjelent cikk közül mire voltak a leginkább kíváncsiak az olvasóink 2025-ben.
2025. 12. 10.
Még mindig a Golf, az Astra és a Swift a sláger a hazai használtautó-piacon
A Használtautó.hu adatai szerint a dízelek iránti érdeklődés meredeken visszaesett, miközben az elektromos és hibrid modellek iránti kereslet tovább erősödött. Eközben fiatalabb, kevesebbet futott és magasabb értékű járművek kerültek fel a portálra.
2025. 12. 08.
Azonnal beárazták a Mercedes-Benz GLB-t, mutatjuk az új SUV hazai árait!
Hatalmas képernyőkkel hódít a Mercedes-Benz legkisebb hétüléses SUV modellje, mutatjuk az új GLB hazai árait!
2025. 12. 03.
Ha szégyen, ha nem, nincs pénzük casco biztosításra a magyaroknak
A zsúfolt utak és magas szervizárak ellenére a magyar autósok közel 90 százaléka kizárólag kötelező biztosítással közlekedik. De vajon miért?
2025. 11. 23.
Búcsúzhat a négyhengeres AMG C-osztály, mutatjuk, hogy miért!
A négyhengeres, konnektoros hibrid Mercedes-AMG C 63 nem került be a legnépszerűbb AMG modellek körébe, ám a bukása mégsem az aprócska motornak köszönhető, hanem egy új, európai szabályozásnak.
2025. 11. 21.
1000 km, töltés nélkül, villannyal: vajon sikerül az új, debreceni BMW-nek?
A BMW emberei megpróbálták a lehetetlennek tűnő kihívást, a Debrecenben található gyártósorról egészen Münchenig elvezetni egy új iX3 crossovert töltés nélkül.
2025. 11. 21.
Fiatalodik a hazai használtautó-kínálat, nő az elektromos és hibrid modellek aránya a piacon!
Íme a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, októberi közös statisztikája, amely a hazai használtautó-piac lassú szerkezetváltását jelzi.
2025. 11. 12.
Egyszerre vagyunk a filléres Swiftért gürizők és a zsebből X7-est vásárlók országa
Az egymillió forint alatti kínálatot az Astra, a Swift és a Focus uralja, a középkategóriában a Golf-Astra-Focus trió a legkeresettebb. Az 5–10 milliós ársávban a Tesla Model 3 vezet, míg tízmillió felett a BMW és a Mercedes modellek tarolnak.