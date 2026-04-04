Tényleg lassúak a villanyautók? 90 helyett 152 km/órával fotózták le a Kia EV6-ot!

2026. 04. 04.

Te tisztában vagy vele, hogy mégis mennyi a bírság, hogyha valaki ilyen mértékben lépi túl a sebességhatárt? Mutatjuk a választ!

Hivatalos: visszatér az Audi A2!

2026. 03. 17.

Ismerős sziluettel tér vissza egy legendás ikon: az ingolstadtiak bejelentették az Audi A2 e-tron érkezését.

Az első 500 vásárlónak extra kedvezmény jár: íme a Geely hazai árai!

2026. 03. 13.

Milliós árengedmények és esély egy kínai utazásra az első vásárlóknak: mutatjuk, hogy mit kínál a Geely és mennyiért!

Tisztán elektromos hajtással tér vissza a Honda Insight

2026. 03. 07.

Az első generációs coupé után jött a hatchback, szedánként vonult vissza, most pedig ismét új bőrbe bújt az Insight: felszedett egy kis crossoveres többletet.

Tényleg gyorsabb a BKV, mint az autó? Kipróbáltuk a hóhelyzetben!

2026. 03. 01.

Hétköznap kora délután, még a Budapestet megbénító késő délutáni dugók előtt versenyeztettük meg a tömegközlekedést és az autót egy 23 kilométeres távon: vajon volt esélye a BKV-nak?

Egy korszak lezárul: nyugdíjba vonul a Tesla Model S

2026. 01. 29.

2012 óta van a piacon a Model S, míg a Model X 2015-ben követte: mindkét típus sokáig húzta, most azonban átadják a helyüket a jövőnek, szinte szó szerint.

Ennyire nincs pénz? Továbbra is az egymillió forint alatti autók a legkelendőbbek!

2026. 01. 28.

Bár az előző évhez képest több modellnél mérsékelt visszaesés látható az érdeklődések számában, az egymillió forint alatti kategória továbbra is nagyságrendekkel meghaladja más ársávok forgalmát a hazai használtautó-piacon.

"Én, a sebesség..." - Megéri 110 km/órával autópályázni?

2026. 01. 27.

Az egyik elsődleges lépés az autópályán a helyes sebesség megválasztása. Azt persze mindenki tudja, hogy legfeljebb mennyivel szabad menni, ám arra már jóval kevesebben ismerik a helyes választ, hogy mennyivel érdemes.

Így fog kinézni az új Honda logó!

2026. 01. 14.

2027-től már sorozatgyártott autókon is láthatod majd a Honda új, világító emblémáját: mutatjuk, milyen modellek kapják meg először!

Az elektromos Polo utastere egy kijelentés: maradnak a gombok a Volkswagenekben!

2026. 01. 05.

Fizikai gombokkal teleszórt, minőségi anyagokba burkolt, a '80-as évekbe visszatekintő utastérrel rukkolt elő a Volkswagen.

Top10 legolvasottabb cikkünk 2025-ből!

2025. 12. 31.

Itt az új év, kezdésnek pedig mi sem jobb, mint egy kis visszatekintés. Megnéztük, hogy a nagyjából 2100 tavaly megjelent cikk közül mire voltak a leginkább kíváncsiak az olvasóink 2025-ben.

Még mindig a Golf, az Astra és a Swift a sláger a hazai használtautó-piacon

2025. 12. 10.

A Használtautó.hu adatai szerint a dízelek iránti érdeklődés meredeken visszaesett, miközben az elektromos és hibrid modellek iránti kereslet tovább erősödött. Eközben fiatalabb, kevesebbet futott és magasabb értékű járművek kerültek fel a portálra.

Azonnal beárazták a Mercedes-Benz GLB-t, mutatjuk az új SUV hazai árait!

2025. 12. 08.

Hatalmas képernyőkkel hódít a Mercedes-Benz legkisebb hétüléses SUV modellje, mutatjuk az új GLB hazai árait!

Ha szégyen, ha nem, nincs pénzük casco biztosításra a magyaroknak

2025. 12. 03.

A zsúfolt utak és magas szervizárak ellenére a magyar autósok közel 90 százaléka kizárólag kötelező biztosítással közlekedik. De vajon miért?

Búcsúzhat a négyhengeres AMG C-osztály, mutatjuk, hogy miért!

2025. 11. 23.

A négyhengeres, konnektoros hibrid Mercedes-AMG C 63 nem került be a legnépszerűbb AMG modellek körébe, ám a bukása mégsem az aprócska motornak köszönhető, hanem egy új, európai szabályozásnak.

1000 km, töltés nélkül, villannyal: vajon sikerül az új, debreceni BMW-nek?

2025. 11. 21.

A BMW emberei megpróbálták a lehetetlennek tűnő kihívást, a Debrecenben található gyártósorról egészen Münchenig elvezetni egy új iX3 crossovert töltés nélkül.

Fiatalodik a hazai használtautó-kínálat, nő az elektromos és hibrid modellek aránya a piacon!

2025. 11. 21.

Íme a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, októberi közös statisztikája, amely a hazai használtautó-piac lassú szerkezetváltását jelzi.

Egyszerre vagyunk a filléres Swiftért gürizők és a zsebből X7-est vásárlók országa

2025. 11. 12.

Az egymillió forint alatti kínálatot az Astra, a Swift és a Focus uralja, a középkategóriában a Golf-Astra-Focus trió a legkeresettebb. Az 5–10 milliós ársávban a Tesla Model 3 vezet, míg tízmillió felett a BMW és a Mercedes modellek tarolnak.