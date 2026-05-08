2026. 05. 08.
Videó: így borult a kamion a másik elé az M7-es autópályán!
Túl nagy tempóval érkezett a kavicsot szállító teherautó, amely ennek következtében az M7-es autópálya úttestjére borult, ott éppen egy másik nyerges vontató érkezett.
2026. 04. 21.
Egyre több az M1-es autópályán szabálytalankodó autós! Videón egy újabb eset!
Ezúttal nem egy látványos balesetről közölt videót az M1-es autópálya fenntartója, azonban az alábbi eset is legalább annyira tanulságos.
2026. 04. 19.
Tartós 180 km/h egy öreg Opel Corsában: Vajon túléli a végsebesség-tesztet?
1,2 literes, 75 lóerős benzinmotorral szerelt, C generációs Opel Corsát küldtek padlógázzal a német autópálya sebességkorlátozás nélküli szakaszára: íme a videó!
2026. 04. 06.
190 km/h, ezzel? Vajon túléli a 35 éves, francia autó a végsebesség-tesztet?
Egy Peugeot 309 bizonyította be, hogy nem kell drága és modern jármű a közel 200 km/órás tempóhoz: te bevállalnád vele a német autópályát?
2026. 04. 04.
Ennyit tud az új Audi A6 TDI az Autobahnon: vajon elég lesz a vásárlóknak?
A 2,0 literes, négyhengeres dízellel járt végsebesség-teszten az Audi üzletemberautója: mutatjuk, hogy mire volt képes 204 lóerőből a német autópályán!
2026. 03. 28.
1,2 literes TSI az autobahnon: vajon bírja még a 14 éves diszkontmotor?
A kisköbcentis, turbós benzinmotorok rendszerint kapják az ívet: egyesek szerint százezer kilométert sem mennek el, mások gyengének tartják őket. Ez a Fabia mindent megcáfol a német autópályán.
2026. 03. 16.
Eldurrant a magyar gyorsforgalmin a kamion kereke, figyeld, mi történt utána!
Csupán egy pillanat műve az egész, mégis katasztrófa lehet a vége - röviden így jellemezhető a durrdefekt. Ezúttal szerencsére nem történt tragédia, de ez részben a szerencsén múlt. Mutatjuk a teljes felvételt!
2026. 03. 10.
Belehajtott az energiaelnyelőbe a Suzukival: vajon te látod, hol hibázott?
Fizikalecke hozzá nem értő sofőröknek: ezért ne becsüld túl az autód megállási és irányváltoztatási képességeit az autópályán!
2026. 03. 08.
Videó: így halt bele az öreg Audi a végsebesség-tesztbe!
A bontó előtti utolsó megpróbáltatásra kísérhetjük el ezt az Audi A2-t, tartós 180 km/órával a német autópályán.
2026. 03. 02.
Újabb behajtani tilos tábla tagadót filmeztek Magyarországon! Íme a videó!
Még éppen csak az év harmadik hónapjában járunk, már most a többedik olyan videót teszik közzé valamelyik magyarországi gyorsforgalmi útról, ahol valaki a forgalommal szemben közlekedik.
2026. 02. 23.
Ijedtében a szalagkorlátba rántotta az autót, íme az esetről készült videó!
Ismét egy könnyen elkerülhető balesetről közölt felvételeket a hazai gyorsforgalmi utak döntő többségét kezelő útfenntartó. Mutatjuk a részleteket!
2026. 02. 23.
Félmillió kilométeres, Dízel Mercedes az Autobahnon: vajon túléli a végsebességtesztet?
35 év után is tudja a hivatalos végsebességét? Dobozokkal telepakolva mutatta meg a veterán korú Mercedes-Benz, hogy mit is jelent pontosan a német minőség.
2026. 02. 16.
Videó: a kamion kerekei alá hajtott egy autós az M3-as autópályán!
A felvételt végignézve túlságosan egyértelmű, hogy mi történt: a balesetet nem gyorshajtás és nem is balszerencse okozta, hanem a figyelmetlenség.
2026. 01. 31.
Végsebesség-teszten az 1.2 Puretech: vajon tudja a 200 km/órát
Bár az Opelnél csak simán 1.2 Turbo néven szerepelt a kínálatban, valójában mindenki tudja, hogy melyik motorról van szó: ennek a 130 lóerős változatát vitték most ki egy körre a német autópálya sebességkorlátozásoktól mentes szakaszára.
2026. 01. 30.
Videó: így lángoltak a teherautóról elszabadult gázpalackok az M6-os autópályán
Ipari felhasználású gázpalackokat szállító pótkocsis teherautó szenvedett balesetet csütörtök délután az M6-os autópályán. Mutatjuk, mi történt utána!
2026. 01. 27.
"Én, a sebesség..." - Megéri 110 km/órával autópályázni?
Az egyik elsődleges lépés az autópályán a helyes sebesség megválasztása. Azt persze mindenki tudja, hogy legfeljebb mennyivel szabad menni, ám arra már jóval kevesebben ismerik a helyes választ, hogy mennyivel érdemes.
2026. 01. 26.
Egyetlen kiégett izzó miatt több millió forintos anyagi kár? Íme a videó!
Tagadhatatlan, hogy a hátulról érkező autós is hibázott, ám a kiégett izzó miatt nem csak az övé a felelősség.
2026. 01. 20.
Megérkezett az új KRESZ: 140 km/órára emelhetik az autópályákon a sebességlimitet!
Kedden megjelent a teljesen újradolgozott KRESZ tervezete, amely alapján a gyorsforgalmi utakon emelkedhetnek a sebességhatárok, de végre leszabályozzák a rollereket is. Íme a részletek!