2026. 05. 06.
Csupán 24 órán át, de 6 millió forint alatt kínálja majd az egyik autóját az Opel!
Korlátozott ideig, de jókora kedvezményekkel lehet majd hozzájutni valamennyi Opel személyautóhoz május végén. Érdemes lesz sietni, az ajánlatok csupán néhány óráig lesznek elérhetők!
2026. 05. 05.
Óriási kedvezményt hirdetett a Kia az XCeedre! Mutatjuk, miért adják ennyivel olcsóbban!
Nagyon úgy tűnik, biztosított a Kia XCeed jövője, hiszen egy komolyabb ráncfelvarrás kíséretében jelentették be, folytatódik a típus gyártása, méghozzá Magyarország északi szomszédságában.
2026. 05. 04.
Nem te akartad a SUV-ot, a piac választotta helyetted
Az SUV-k csendben átvették az uralmat az autópiacon, ám a háttérben nem csak ízlés, hanem profit, szabályozás és marketing pszichológia is közrejátszott.
2026. 04. 23.
Már kapható itthon a frissített Cupra Born! Rögtön 2 millió forintot engednek az árából!
Megjelent a Cupra magyarországi kínálatában a ráncfelvarrott a Born, a márka második legnagyobb tisztán elektromos autója, amelyet azonnal jókora kedvezménnyel kínálnak.
2026. 04. 08.
Óriási meglepetés a hazai újautó-piacon!
Több személyautót és kishaszongépjárművet helyeztek forgalomba 2026 első három hónapjában, mint a múlt esztendő azonos időszakában, ezzel együtt pedig a top 10-ben is érdekes elmozdulások történtek.
2026. 03. 27.
Hivatalos: egy komplett országból kivonul a Škoda!
Európában kifejezetten jól megy a Skoda szekere, azonban nem minden országban alakultak ennyire kedvezően az eladások, így inkább a kivonulás mellett döntöttek.
2026. 03. 21.
Kijött az AutoWallis éves elemzése a régiós autópiacról!
Lassuló elektromos átmenet, EU-átlag feletti eladások: röviden így lehet összefoglalni a régiós autópiac alakulását 2025-ben.
2026. 03. 16.
Íme a lista! Ezekre az autókra lehet voksolni a 2026-os Év Magyar Autója közönségszavazáson!
Idén is megrendezik az Év Magyar Autója versenyt, amelyben ahogyan lenni szokott, több kategóriában is győztest hirdetnek. Az egyikben a publikum dönt, itt 30 márka 50 típusára lehet voksolni.
2026. 03. 04.
Annyira sok megrendelés érkezik az új SUV-ra, hogy arra a Volvo sem számított!
Nem a Volvo az első gyártó, amely hasonló lépésre kényszerül - viszont ezt aligha bánják.
2026. 03. 01.
Három kínai márka is bekerült a világ 10 legnagyobb autógyártója közé!
Kína nem elegánsan kopogtatott, hanem rárúgta az ajtót az újautó-eladások tekintetében a globális piacra.
2025. 09. 25.
Már nem kell az új dízel Európának, a hibridek viszik a prímet
2025 augusztusáig a villanyautók piaci részesedése 15,8%, ami még mindig alatta van a szükséges ütemnek az átállás ezen szakaszában. Mindeközben továbbra is a hibridek a legnépszerűbbek a vásárlók körében.
2025. 08. 29.
Így néznek ki körülöttünk az autópiacok!
Megjelent az AutoWallis régiós autópiaci elemzése, az AutoWallis CEE Automotive Report legfrissebb kiadása, amely a 2025-ös év első felének autópiaci trendjeit elemzi.
2025. 04. 06.
Vajon hol áll meg a Tesla európai zuhanása?
Továbbra is csúnyán zuhannak a Tesla eladásai az európai piacokon, de nem mindegyiken. Mutatjuk, ki a kakukktojás.
2024. 11. 16.
Vége az aranykorszaknak? Zuhanórepülésben a Porsche eladásai
Nem meglepő módon tavaly is rekordot állított fel a Porsche, 2009 óta minden év új csúcsot hoz, ám az idei esztendő nem sikerült olyan jól.
2024. 09. 09.
Ezek voltak a piacvezető autók 20 évvel ezelőtt!
Egészen másképp festett a két évtized ezelőtt autópiac, a városi terepjárók még csak furcsa különcök voltak, de érdemes vetni egy pillantást a volumenre is, a kevesebb modell sokkal nagyobb darabszámot eredményezett.
2024. 05. 11.
Kihalófélben a kézi váltóval kínált új autók
Megvizsgálták, Nagy-Britanniában hány modell érhető még el kézi váltóval - a rajongóknak lesújtó számokkal kell szembenézniük.
2024. 05. 08.
Idén nyáron érdemes belefogni az autóvásárlásba!
Több információforrás is igazolja, hogy a magánvásárlók aktivitása rég nem látott szintre emelkedett a használtautó-piacon. Ráadásul a Használtautó.hu és money.hu szerint a következő hónapokban további ugrás várható.
2024. 03. 16.
Emlékszel még, hogy mennyibe került egy új autó 2000-ben?
Rengeteget változott az autópiac az ezredfordulóhoz képest, nem csak az árak mozognak más dimenzióban, hanem időközben komplett kategóriák is eltűntek.