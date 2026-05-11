Cimke
#benzin
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 05. 11.
Jelentősen olcsóbb lesz az üzemanyag kedden: mutatjuk a várható piaci árakat!
Folytatódik az árak rohamos csökkenése a magyarországi töltőállomásokon, ez a hét is egy látványos árzuhanással indul!
2026. 05. 07.
Megállhat a drágulás a benzinkutakon! Mindkét típus piaci ára csökkenhet pénteken!
A folyamatos drágulás után pénteken megfordulhat a tendencia, hiszen mindkét típus beszerzési ára csökken. Íme a pontos számok!
2026. 05. 05.
Szerdán sem áll meg az üzemanyagár-emelkedés! Íme a részletek, erre kell készülni!
Szerdán is változik kisebb mértékben az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ám ezúttal csak az egyik típus érintett. Mutatjuk a módosítás pontos összegét!
2026. 05. 04.
Mindkét üzemanyag drágul holnaptól: így változnak majd a piaci árak!
A benzin és a gázolaj esetében is áremelkedéssel kezdődik a május a Holtankoljak.hu legfrissebb információi szerint.
2026. 04. 24.
Itt a fordulat! Hosszú idő után először drágul az egyik üzemanyag!
Hosszú idő után először nem lefelé, hanem felfelé indul az egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára, ez pedig jó eséllyel hatással lesz a piaci árképzésre is.
2026. 04. 21.
Még mindig zuhanóban az üzemanyag piaci ára! Ennyivel lehet olcsóbb szerdától!
Napról napra közelebb kerül egymáshoz az üzemanyagok piaci és védett ára. Mutatjuk a legfrissebb módosítást!
2026. 04. 20.
Újabb hét, újabb üzemanyagár-csökkenés! Mutatjuk, mennyivel lehet olcsóbb keddtől!
Tovább zárul az olló az üzemanyagárak piaci és védett ára között, bár még most is jelentős a szakadék a két érték között.
2026. 04. 17.
Marad a védett üzemanyagár a Tisza kormány megalakulása után is
A védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartja majd az új kormány a megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni - ígérte a Tisza Párt elnöke a facebook oldalán csütörtökön.
2026. 04. 10.
Újabb árzuhanás a kutakon: megkezdődött a közeledés a védett árhoz?
Rég nem látott mértékben csökken az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon holnaptól, mutatjuk a változás mértékét!
2026. 03. 25.
Csütörtökön is folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: mutatjuk, hogy mennyivel!
Még mindig nincs megállás a nagykereskedelmi árakat és a piaci árakat illetően, ám a védett árak továbbra is érvényben vannak.
2026. 03. 24.
Ismét drágulás: szerdán is emelkedik az egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára
A védett árak továbbra is érvényben vannak, ám a piaci árak tovább száguldanak az egekbe: a hét közepén is megemelik az egyik üzemanyag beszerzési árát.
2026. 03. 23.
Még a végén tényleg felemelik ezer forintra: ismét drágább üzemanyag érkezik a kutakra!
Kedden ismét közel 20 forinttal emelik az üzemanyagok piaci árát: mutatjuk a részleteket és a várható átlagárakat!
2026. 03. 17.
Tovább drágul az üzemanyag szerdán, így alakulnak majd a piaci árak!
Szinte minden nap emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak Magyarországon, nem lesz ez másképp a hét közepén sem.
2026. 03. 09.
Hivatalos! Itt az újabb üzemanyag árstop!
Éjféltől ismét jól jön a forgalmi engedély a tankoláshoz: ennél drágábban nem adhatják a kiskereskedők az üzemanyagot a magyaroknak a hazai kutakon!
2026. 03. 09.
Új rekord: több éve nem volt ekkora üzemanyagár-emelés Magyarországon!
Nem csak az üzemanyagok drágulása tűnik megállíthatatlannak, az áremelések mértéke is egyre durvább: évek óta nem nőtt egy összegben ennyivel a benzin és a gázolaj ára.
2026. 03. 06.
Még brutálisabb üzemanyagár-emelést hoz a hétvége: íme a számok!
Hétvégén sincs megállás: tovább száguld az egekbe az üzemanyagok nagykereskedelmi és kiskereskedelmi ára Magyarországon.
2026. 02. 26.
Folytatódik az üzemanyagár-emelés pénteken, ennyivel drágulhatnak az egyes típusok!
A héten harmadjára emelkedik legalább az egyik üzemanyag ára, a drágulás pedig mostanra az átlagárakban is kimutatható.
2026. 02. 24.
Tovább emelkednek az üzemanyagárak szerdán, íme a várható átlagárak!
Szerdán folytatódik az üzemanyagárak emelkedése a hazai töltőállomásokon: mutatjuk a változás mértékét és a várható kiskereskedelmi árakat!