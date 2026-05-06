2026. 05. 06.
Hiába égett a féklámpa, így is 134 km/órával mérte be a traffi! Súlyos bírság lett a vége!
Nehéz logikus magyarázot találni arra, miért száguldozik valaki 134 km/órával lakott területen belül, még akkor is, ha a település végét jelző tábla már a látómezején belül van. A rendőrök éppen ezért meg is állították az elkövetőt, akit alaposan meg is büntettek.
2026. 05. 04.
Suzukival előzött a kanyarodósávban: kitalálod, milyen autó haladt a sor elején?
Nem csak német prémiumautókkal rendszeresek a pofátlan és szabálytalan előzések: ezúttal egy Suzuki Vitara sofőrje mutatta be, hogyan ne hajts el a sor mellett.
2026. 04. 22.
Dobozossal duplázott rá a megengedett sebességre, a büntetés sem maradt el!
Ismét közzétette szokásos heti összesítőjét a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Íme a legdurvább gyorshajtások a múlt hétről!
2026. 04. 17.
50 helyett 126 km/órával száguldott Szabolcsban! A lehető legnagyobb bírságot kapta!
Újabb fotót posztolt a rendőrség egy szemtelenül gyorshajtó sofőrről, a képen szereplő autós a maximum bírságot kapta.
2026. 04. 16.
Hiába szólt a rendőrség a traffikról, mégis száguldozott, közel félmillió forintos bírság lett a vége!
Közel a megengedett triplájával száguldozott egy Audi sofőrje Zalaegerszegen, tette mindezt a Speedmarathon idején, így szerencsére még időben lekapcsolták a rendőrök.
2026. 04. 13.
Ismét akcióban a ROADPOL
A magyar rendőrség a mai naptól, egyhetes, országos sebességellenőrzési akciót indít, amelynek célja a gyorshajtók kiszűrése és a balesetek számának csökkentése.
2026. 04. 08.
115 km/órával fotózták le Tompa belterületén, ekkora bírság lett a vége!
Ismét a német gyártmányú autókkal sikerült összehozni a legnagyobb mértékű szabálysértéseket Bács-Kiskun vármegyében.
2026. 04. 04.
Tényleg lassúak a villanyautók? 90 helyett 152 km/órával fotózták le a Kia EV6-ot!
Te tisztában vagy vele, hogy mégis mennyi a bírság, hogyha valaki ilyen mértékben lépi túl a sebességhatárt? Mutatjuk a választ!
2026. 04. 01.
Ittasan és bedrogozva vezetett: kitalálod milyen autó előtt hajtott az árokba?
Nehéz lenne kimagyarázni azt a helyzetet, amelyben egy árokba hajtó sofőr találta magát múlt hétvégén. Íme a videó!
2026. 03. 26.
Egy gyorshajtási fotó, ami nem csak a tempó miatt volt drága! Te látod a problémát?
A sebességhatárt is átlépte, ám ennél jóval súlyosabb kihágásokat is elkövetett az Opel Astra sofőrje: mutatjuk a videót!
2026. 03. 25.
Korán kezdte az előzést: kitalálod, milyen autó mellett száguldott el?
Te is gyorsítasz a település vége tábla előtt és megkezded az előzést a záróvonal utolsó méterein? Videón a példa, hogy miért nem kéne!
2026. 03. 25.
Ismét készültek a drága fotók, íme a legfelháborítóbb gyorshajtások!
A Bács-Kiskun vármegyei egyenruhások a múlt héten is folyamatosan traffiztak az utak mentén, meg is lett az eredménye!
2026. 03. 24.
Driftelt éjjel a hóhelyzet idején: eltiltották a vezetéstől
Senki sem sérült meg, sőt, még rendőri igazoltatás sem történt a helyszínen, egy internetre feltöltött videó miatt intézkedtek a rendőrök.
2026. 03. 19.
Szinte fékezés nélkül hajtott a körforgalomba a kamion sofőrje! Ez lett a meggondolatlan akció vége!
Személyautóval sem veszélytelen megfelelő körültekintés nélkül behajtani egy körforgalomba, azonban nyerges vontatóval még nagyobb meggondolatlanság. Nem is maradt következmények nélkül a videón szereplő sofőr akciója.
2026. 03. 19.
Majdnem 130 km/óráig nyomta a furgonnak! Mutatjuk, mekkora bírság lett a vége!
Kirívó gyorshajtásról közölt felvételt a rendőrség, azonban most nem egy sportautó vagy egy SUV, hanem egy áruszállító sofőrje hagyta figyelmen kívül a korlátozást.
2026. 03. 13.
Ketten is áthajtottak a gyalogos orra előtt a zebrán: kitalálod milyen autó engedte volna el szemből?
A gyalogos - miután az egyik oldalról már elsőbbséget kapott - szerencsére türelmesen végigvárta, amíg a másik sávban érkezők szabálytalanul áthajtanak az átkelőn.
2026. 03. 11.
Ismét német prémiumautók kerültek a vármegyei gyorshajtó-bajnokság dobogójára!
Bács-Kiskun vármegyében a múlt héten is gyűjtötték a rendőrök a kirívó gyorshajtási fotókat: íme a három legfelháborítóbb!
2026. 03. 07.
50 helyett 128 km/óra: kitalálod, hogy mennyi a bírság?
A lehető legdrágább gyorshajtási csekket kapta a Botykapeterden 128 km/órával kamiont előző autós: megérte a sietség?