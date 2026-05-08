2026. 05. 08.
Gondoltad volna, hogy már ennyi villanyautót gyártott a BMW?
A BMW az elmúlt években végig határozottan kiállt álláspontja mellett a villanyosítás kapcsán, ez pedig úgy tűnik, mostanában fizetődik ki igazán.
2026. 05. 07.
Teszten az Év Magyar Autója! Milyen valójában a Debrecenben gyártott BMW?
Ahogy a BMW-nél szokták emlegetni, a Neue Klasse iX3-as nem csak egy új fejezet a márka életében, hanem egyenesen egy új könyv. Megnéztük, hogy túlzás-e a kifejezés, vagy tényleg olyan nagy ugrás a villany-SUV.
2026. 05. 06.
Ő rajzolta a legszebb Skodákat, most a kínaiakhoz szegődött: Jozef Kabaňnal beszélgettünk
2008 és 2017 között a Škoda dizájnrészlegének vezetője volt, de dolgozott BMW, Roll-Royce, Volkswagen, Seat és Audi modelleken is. Jelenleg a kínai SAIC újdonságait rajzolja: íme a beszélgetésünk Jozef Kabaňnal!
2026. 04. 02.
Tényleg erre kell a 480 lóerős BMW? 143 km/órával mérték be a faluban!
A megengedett sebesség közel háromszorosával fotózták le az egyenruhások ezt az M4-es BMW-t Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
2026. 04. 01.
Jön az olcsóbb debreceni BMW: ezt tudja az iX3 kisebb akkuval és hátsókerék-hajtással
A korábban kizárólag 50 xDrive változatban elérhető, Debrecenben gyártott Neue Klasse SUV kisebb, iX3 40 változatáról is lehullott a lepel.
2026. 03. 29.
Stílusosan Debrecenben talált gazdára a magyar gyártású BMW modellek egyik első példánya
A tisztán elektromos meghajtású, hazai gyártású iX3 már megjelent a márkakereskedésekben, sőt az első példányokat már el is adták. A BMW egyik debreceni ügyfele is az első vásárlók között volt, aki egy különleges, egyszeri átadó alkalom keretében kapta meg az autó kulcsait.
2026. 03. 22.
Kombit indít a BMW a világ egyik legkeményebb versenyén!
Ami egy évvel ezelőtt áprilisi tréfának indult, mára valósággá vált. A BMW M3 Touring 24H versenyautó a nürburgringi 24-órás futamon áll rajthoz, de már hamarabb is látható lesz éles körülmények között.
2026. 03. 18.
Itt a második újabb kori Neue Klasse! Íme a vadiúj BMW i3!
A debreceni gyártású iX3-at egy szedán, az i3 követi a sorban a második Neue Klasse termékcsaládban. Íme a legfontosabb információk az újonnan bemutatott BMW-ről!
2026. 03. 17.
50 helyett 114 km/h: ekkora bírságot kapott a BMW sofőrje!
Ismét közzétette a legfelelőtlenebb gyorshajtók listáját a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség: mutatjuk, milyen autók kerültek a dobogóra!
2026. 03. 13.
Nem kap Neue Klasse arcot az új 7-es BMW
A kínai piac igényeit szem előtt tartva, osztott lámpákkal és még nagyobb vesékkel érkezik a frissített 7-es BMW.
2026. 03. 09.
Kormoló BMW 188 km/órával: mutatjuk, miért nem tudták kivonni a forgalomból!
A megengedett sebesség kétszeresével, de még a hazai autópályatempónál is 58 km/órával gyorsabban száguldani csak szándékos szabálysértés lehet, ám a BMW-vel is akadt probléma.
2026. 03. 07.
Polgárpukkasztó versenycsomagot kap a BMW M2: íme az M Performance Track Kit
Ha eddig nem lettél volna elégedett az M2 kínálta élménnyel, csak nyugodj meg! Itt a versenypályán hegyezett M Performance Track Kit!
2026. 03. 05.
Történelmi pillanat: elindultak Debrecenből az első vasúti szerelvények az új iX3-asokkal!
Elindultak a BMW magyarországi üzeméből az első vasúti szerelvények, amelyek a Debrecenben előállított iX3-asokat viszik. Íme a fotók!
2026. 03. 03.
Hiába az 50-es tábla, nem mindenkit érdekelt! Mutatjuk, mekkora bírság lett a vége!
Ismét több autóst is komoly sebességtúllépésen kaptak Bács-Kiskun vármegyében, közülük többen is a megengedett közel duplájával haladtak el a traffipax előtt.
2026. 02. 18.
Olyan gyorsan ment az M2-es BMW-vel, hogy a traffi is alig tudta lefotózni!
Ismét "drága fotókat" közölt a rendőrség Bács-Kiskun vármegyéből, köztük olyanokat is, amelyek több százezer forintba fognak fájni az üzembentartóknak. Pontosan mennyi az annyi? Máris mutatjuk!
2026. 02. 17.
Módosították a BMW tulajdonába került Alpina logóját!
A BMW lezárta az Alpina felvásárlása utáni átmeneti időszakot, frissített logóval folytatják tovább.
2026. 02. 13.
Olcsóbban veheted meg a Mini SUV-ját!
A MINI tovább bővíti a Countryman modellcsaládot: az eddigieknél alacsonyabb áron kínál alternatívát a kompakt SUV-k mezőnyében.
2026. 02. 08.
Münchenben megkezdték az új BMW szedán próbagyártását
A BMW Group müncheni gyára újabb mérföldkőhöz érkezett: megkezdődött a új BMW i3 próbagyártása. Ez az utolsó előkészítő fázis a tényleges sorozatgyártás előtt, amely a tervek szerint 2026 második felében indul.