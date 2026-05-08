Gondoltad volna, hogy már ennyi villanyautót gyártott a BMW?

2026. 05. 08.

A BMW az elmúlt években végig határozottan kiállt álláspontja mellett a villanyosítás kapcsán, ez pedig úgy tűnik, mostanában fizetődik ki igazán.

Teszten az Év Magyar Autója! Milyen valójában a Debrecenben gyártott BMW?

2026. 05. 07.

Ahogy a BMW-nél szokták emlegetni, a Neue Klasse iX3-as nem csak egy új fejezet a márka életében, hanem egyenesen egy új könyv. Megnéztük, hogy túlzás-e a kifejezés, vagy tényleg olyan nagy ugrás a villany-SUV.

Ő rajzolta a legszebb Skodákat, most a kínaiakhoz szegődött: Jozef Kabaňnal beszélgettünk

2026. 05. 06.

2008 és 2017 között a Škoda dizájnrészlegének vezetője volt, de dolgozott BMW, Roll-Royce, Volkswagen, Seat és Audi modelleken is. Jelenleg a kínai SAIC újdonságait rajzolja: íme a beszélgetésünk Jozef Kabaňnal!

Tényleg erre kell a 480 lóerős BMW? 143 km/órával mérték be a faluban!

2026. 04. 02.

A megengedett sebesség közel háromszorosával fotózták le az egyenruhások ezt az M4-es BMW-t Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Jön az olcsóbb debreceni BMW: ezt tudja az iX3 kisebb akkuval és hátsókerék-hajtással

2026. 04. 01.

A korábban kizárólag 50 xDrive változatban elérhető, Debrecenben gyártott Neue Klasse SUV kisebb, iX3 40 változatáról is lehullott a lepel.

Stílusosan Debrecenben talált gazdára a magyar gyártású BMW modellek egyik első példánya

2026. 03. 29.

A tisztán elektromos meghajtású, hazai gyártású iX3 már megjelent a márkakereskedésekben, sőt az első példányokat már el is adták. A BMW egyik debreceni ügyfele is az első vásárlók között volt, aki egy különleges, egyszeri átadó alkalom keretében kapta meg az autó kulcsait.

Kombit indít a BMW a világ egyik legkeményebb versenyén!

2026. 03. 22.

Ami egy évvel ezelőtt áprilisi tréfának indult, mára valósággá vált. A BMW M3 Touring 24H versenyautó a nürburgringi 24-órás futamon áll rajthoz, de már hamarabb is látható lesz éles körülmények között.

Itt a második újabb kori Neue Klasse! Íme a vadiúj BMW i3!

2026. 03. 18.

A debreceni gyártású iX3-at egy szedán, az i3 követi a sorban a második Neue Klasse termékcsaládban. Íme a legfontosabb információk az újonnan bemutatott BMW-ről!

50 helyett 114 km/h: ekkora bírságot kapott a BMW sofőrje!

2026. 03. 17.

Ismét közzétette a legfelelőtlenebb gyorshajtók listáját a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség: mutatjuk, milyen autók kerültek a dobogóra!

Nem kap Neue Klasse arcot az új 7-es BMW

2026. 03. 13.

A kínai piac igényeit szem előtt tartva, osztott lámpákkal és még nagyobb vesékkel érkezik a frissített 7-es BMW.

Kormoló BMW 188 km/órával: mutatjuk, miért nem tudták kivonni a forgalomból!

2026. 03. 09.

A megengedett sebesség kétszeresével, de még a hazai autópályatempónál is 58 km/órával gyorsabban száguldani csak szándékos szabálysértés lehet, ám a BMW-vel is akadt probléma.

Polgárpukkasztó versenycsomagot kap a BMW M2: íme az M Performance Track Kit

2026. 03. 07.

Ha eddig nem lettél volna elégedett az M2 kínálta élménnyel, csak nyugodj meg! Itt a versenypályán hegyezett M Performance Track Kit!

Történelmi pillanat: elindultak Debrecenből az első vasúti szerelvények az új iX3-asokkal!

2026. 03. 05.

Elindultak a BMW magyarországi üzeméből az első vasúti szerelvények, amelyek a Debrecenben előállított iX3-asokat viszik. Íme a fotók!

Hiába az 50-es tábla, nem mindenkit érdekelt! Mutatjuk, mekkora bírság lett a vége!

2026. 03. 03.

Ismét több autóst is komoly sebességtúllépésen kaptak Bács-Kiskun vármegyében, közülük többen is a megengedett közel duplájával haladtak el a traffipax előtt.

Olyan gyorsan ment az M2-es BMW-vel, hogy a traffi is alig tudta lefotózni!

2026. 02. 18.

Ismét "drága fotókat" közölt a rendőrség Bács-Kiskun vármegyéből, köztük olyanokat is, amelyek több százezer forintba fognak fájni az üzembentartóknak. Pontosan mennyi az annyi? Máris mutatjuk!

Módosították a BMW tulajdonába került Alpina logóját!

2026. 02. 17.

A BMW lezárta az Alpina felvásárlása utáni átmeneti időszakot, frissített logóval folytatják tovább.

Olcsóbban veheted meg a Mini SUV-ját!

2026. 02. 13.

A MINI tovább bővíti a Countryman modellcsaládot: az eddigieknél alacsonyabb áron kínál alternatívát a kompakt SUV-k mezőnyében.

Münchenben megkezdték az új BMW szedán próbagyártását

2026. 02. 08.

A BMW Group müncheni gyára újabb mérföldkőhöz érkezett: megkezdődött a új BMW i3 próbagyártása. Ez az utolsó előkészítő fázis a tényleges sorozatgyártás előtt, amely a tervek szerint 2026 második felében indul.