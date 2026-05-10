2026. 05. 10.
Videó: Így közlekedtek a '80-as évek Budapestjén!
Egy kis vasárnap esti nosztalgiázásra invitálunk az 1980-as évek Budapestjére. Most kivételesen nem az autókkal a középpontban, hanem a tömegközlekedés legendáival, amelyek közül a HÉV és fogaskerekű szerelvények még mindig velünk élnek a napi használatban, persze mihamarabbi cseréért kiáltva.
2026. 05. 03.
Folyamatosan érkeznek a BYD buszok Budapestre
Az ArrivaBus bemutatta az Andor utcai telephely átfogó fejlesztését, valamint az ehhez kapcsolódó, regionális szinten is kiemelkedő elektromos buszflottát. A beruházás nemcsak technológiai mérföldkő, hanem stratégiai lépés a fenntartható, biztonságos és jövőálló városi mobilitás felé.
2026. 04. 20.
Eltűnt az út a Róbert Károly körúton! Aki még teheti, kerülje a környéket autóval
Csőtörés miatt beszakadt a Róbert Károly körút burkolata Budapesten a XIII. kerületben. Óriási a torlódás az Árpád híd felé.
2026. 04. 18.
Még a mentős sem hitte el, hogy átférnek: íme a pesti alsó rakpart egy szirénázó menőautóból nézve!
Látványos felvételen követhetjük végig, hogy milyen kihívásokkal kell szembenéznie egy mentőautó sofőrjének a budapesti forgalomban: te biztosan mindent jól csinálsz, ha meghallod a szirénát?
2026. 04. 12.
Sokkoló videón a Váci úti baleset!
Elérhetővé tett a Fővárosi Katasztrófavédelem egy videós összeállítást a Váci úti felüljárón történt baleset mentési pillanatairól.
2026. 04. 11.
Már őrizetben a Váci úti felüljárón történt halálos baleset gyanúsítottja
Szörnyű tragédia történt tegnap este Budapesten. Két halálos áldozatot követelt az a baleset, amelyet feltételezhetően utcai versenyzés okozott. A rendőrség őrizetbe vette a baleset okozásával gyanúsított férfit.
2026. 04. 07.
Rengeteg útlezárás lesz Budapesten kedden és szerdán
Budapestre érkezik az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, a látogatás ideje alatt jelentős útlezárásokra lehet számítani a fővárosban. Érdemes türelmesen közlekedni, nagy dugók és torlódások várhatók.
2026. 03. 02.
Budapesten is ünnepel a 140 éves Mercedes-Benz
2026-ban a Mercedes-Benz Hungária azzal a széles körű „Mercedes-Benz City” koncepcióval ünnepli meg a márka 140. születésnapját, amelynek több fontos állomás mellett, része a Mercedes-Benz Art Collection exkluzív kiállítás is.
2026. 02. 27.
Felháborító szabálytalanságot követett el a taxis, szerencsére a rendőrök is látták, mit művelt!
Nehezen kimagyarázható felvétel készült egy taxisról Budapesten, mutatjuk, mennyibe került a hivatásos sofőrnek a meghökkentő manőver!
2026. 02. 26.
4 km/órával ment gyorsabban a másik szabálysértőnél, mégis 70 ezer forinttal többre büntették!
Első ránézésre nincs nagy különbség a két fotó között, azonban a bírságokban nagyon is jelentős az eltérés, hiszen a 107 km/órával lefotózott autósnak 70 ezer forinttal kell többet fizetnie, mint a másiknak.
2026. 02. 20.
Szétbontottak vagy 10 autót egy bevásárlóközpont pakolójában, mire kiértek a rendőrök
Az egyenruhások kiérkezése vetett véget a budapesti bevásárlóközpont parkolójában rögtönzött autóbontónak, állítólag a roncsokat vásárolták az elkövetők.
2026. 02. 20.
Videó: Ford kisbuszokkal néztük meg, melyik a leggyorsabb sáv!
Külső, belső vagy középső? Neked melyik a kedvenc sávod? Melyikben tudsz a leggyorsabban haladni? Ilyen égető kérdésekre kerestük a választ!
2026. 01. 23.
Ezen a helyen nyílt az első hazai NIO márkakereskedés!
Forgalmas helyen, az irodafolyósónak is nevezett Váci úton nyílt az első NIO márkakereskedés, ahol máris debütált egy újdonság.
2026. 01. 08.
Így nézheted meg élő webkamerákon, hogy milyen a hóhelyzet a hazai utakon!
Valós idejű forgalmi adatok, illetve néhány perces fényképek a hóhelyzet állásáról az ország bármely tájáról? Létezik, íme a részletek!
2025. 12. 22.
Ellepték a kamionok Budapestet: így néz ki a tüntetés hétfő délután!
Minden drágul, ha az áruszállítást sarcolják: erre próbálják felhívni a figyelmet a Budapesten tiltakozó kamionosok.
2025. 12. 08.
Világviszonylatban is óriási dugók nehezítik a budapesti közlekedők életét
Budapest mellett további 5 magyar település került fel a közel ezer várost összesítő listára. De hol kell a legtöbbet ülni a dugóban? Mely város az első? Íme a részletek!
2025. 11. 28.
Még nagyobbra nő a fizetős parkoló zóna Budapesten
2026. február 1-től elindul a fizetős parkolás Budapest egy újabb városrészében. Albertfalván az első hónapban még nem büntetik a szabályszegőket.
2025. 11. 18.
Videó: így próbálták megmenteni a rendőrök az M3 bevezetőn balesetezők életét!
A tragédia körülményeiről és a nyomozás állásáról dr. Léránt Krisztián r. alezredes, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője november 18-án tartott sajtótájékoztatót, a rendőrség pedig egy megrázó videót is közzétett.