Cimke
#dacia
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 05. 08.
Árat csökkentett a Dacia! Ez most az egész újautó-piac legolcsóbb modellje!
Megnyirbálta a Sandero árát a Dacia, így most a román-francia márka modellje mondhatja magát a magyar újautó-piac legolcsóbb alternatívájának. Mit kínál ennyi pénzért? Íme a válasz!
2026. 05. 07.
Kiszivároghatott az új Dacia neve! Vajon tényleg így fogják hívni?
Biztos, hogy 2026-ban lesz még egy világpremiere a Daciának, amelynek főszereplője a Twingo platformjára készülő kis villanyautó lesz. Bár hivatalos bejelentés még nincs, de már most kiszivároghatott a típus neve.
2026. 03. 24.
Jönnek az egyre drágább Daciák: szándékosan lépnek a Skoda nyomdokaiba
Elhagyja a süllyedő hajót a Dacia, a jövőben tudatosan pozicionálják magasabbra a termékeiket, illetve új ügyfélkörre is támadnak a kínai konkurencia miatt.
2026. 03. 18.
Nevetséges, mennyi pénzért vesztegetik Indiában az új Renault Dustert!
Indiában akár több Renault Duster árát is kifutná az a pénz, amiért Magyarországon csupán egyet lehet venni, azt is Dacia emblémával. Persze a képlet ennél egy fokkal bonyolultabb, de mindez jól mutatja, mekkora eltérések mutatkozhatnak egyes régiók között.
2026. 03. 12.
Hivatalosan is elismerte a Dacia: így változik a következő generációra a Sandero!
Közzétette a Dacia a közlejövőre vonatkozó terveit, ennek keretében pedig azt is elárulták, mi a tervük egész Európa egyik legkelendőbb modelljével.
2026. 03. 12.
5 autó ami nem köszönte meg a ráncfelvarrást
Ízlésről vitatkozni felesleges, ám akadnak olyan helyzetek, amelyeknél a legtöbben egy véleményen vagyunk: szerintem ilyen ez az 5 ráncfelvarrás is!
2026. 03. 10.
Ledobta a leplet a Dacia új kombi crossovere: így néz ki a Striker!
A Dacia új C-SUV modellje a kombi karosszériáért rajongó vásárlók szívére is céloz: formabontó megoldásokkal érkezik a Striker!
2026. 03. 05.
Itt az első videó a Dacia crossoveréről! Elárulták a nevét és a premier dátumát is!
Csupán néhány napot kell várni a Dacia bemutatójára, amelyen leleplezik az idei év egyik nagy újdonságát. De mit érdemes tudni róla? Íme a legfontosabb részletek!
2026. 02. 25.
Limitált szériás Dustert mutatott be a Dacia, de csak a románok vehetik meg!
Új, korlátozott példányban értékesített Dustert mutatott be a Dacia, amelyet kizárólag Romániában fognak értékesíteni. De miért készült a különleges változat? Mennyit gyártanak belőle? Máris mutatjuk!
2026. 02. 24.
Beárazták az igazán spórolós, gázos hibrid Dacia Dustert!
Mutatjuk, hogy mennyibe kerül a full hibrid hajtáslánc mellé LPG rendszert és összkerékhajtást kínáló Dacia!
2026. 02. 23.
Brutális visszaesést produkált a Dacia Sandero az európai újautó-piacon!
Kevesebb új autót adtak el Európában idén januárban, mint a múlt év azonos időszakában, ez pedig a toplistán is igencsak meglátszik. De melyik típus nyerte 2026 első hónapját? Máris mutatjuk!
2026. 02. 18.
4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!
Körbejáruk a kínálatot: íme a 10 legfontosabb modell, ami számításba jöhet, hogyha kereken 10 éves, középkategóriás SUV-ra fáj a fogad!
2026. 02. 04.
Ünnepel a Dacia romániai gyára, fontos mérföldkövet értek el!
Mindössze nagyjából egy éve kapható a Dacia Bigster, azonban máris jelentős mennyiség fogyott belőle. De mennyi az annyi? Máris mutatjuk!
2026. 01. 27.
Prémiumautó lett a Dacia Duster? Bemutatták Renault logóval is!
Maga a Renault Duster már nem újdonság, ám a legújabb generációja egyenesen prémium színvonalon tálalja a népszerű crossovert.
2026. 01. 22.
Immár hivatalos: idén 2 teljesen új típust fog bemutatni a Dacia!
2026-ban kettő vadiúj típussal bővül a Dacia modellpalettája, az újdonságokról pedig már azt is tudni lehet, várhatóan melyik szegmensbe érkeznek, illetve az árukat is elég jól meg lehet már most tippelni. Íme a részletek!
2026. 01. 20.
Ez volt 2025 legkelendőbb személyautója Európában!
Decemberben csupán a harmadik helyen végzett, a teljes évet vizsgálva viszont simán a népszerűségi ranglista élén végzett a szóban forgó típus. Mutatjuk a rangsort!
2026. 01. 16.
Beárazták itthon a frissített Dacia Springet! Olcsóbb lett, mint elődje!
Immár Magyarországon is elérhető a Dacia Spring legújabb verziója. De vajon mennyit kérnek érte?
2026. 01. 12.
Váratlan fordulat: mégis tovább forgalmazza a Dacia ezt a típust!
Bár szinte biztosra vehető volt, hogy rövid időn belül búcsúzik a Dacia kínálatából a szóban forgó típus, a román-francia márka megerősítette, egy ideig még biztosan gyártani fogják.