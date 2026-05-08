Autonavigator.hu

Cimke

#dacia

A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.

Autósvilág híreiSztoriHasználtautó

Kapcsolódó szerzők

Gorzás GergőNémeth Kornél
Árat csökkentett a Dacia! Ez most az egész újautó-piac legolcsóbb modellje!

2026. 05. 08.

Árat csökkentett a Dacia! Ez most az egész újautó-piac legolcsóbb modellje!

Megnyirbálta a Sandero árát a Dacia, így most a román-francia márka modellje mondhatja magát a magyar újautó-piac legolcsóbb alternatívájának. Mit kínál ennyi pénzért? Íme a válasz!

Kiszivároghatott az új Dacia neve! Vajon tényleg így fogják hívni?

2026. 05. 07.

Kiszivároghatott az új Dacia neve! Vajon tényleg így fogják hívni?

Biztos, hogy 2026-ban lesz még egy világpremiere a Daciának, amelynek főszereplője a Twingo platformjára készülő kis villanyautó lesz. Bár hivatalos bejelentés még nincs, de már most kiszivároghatott a típus neve.

Jönnek az egyre drágább Daciák: szándékosan lépnek a Skoda nyomdokaiba

2026. 03. 24.

Jönnek az egyre drágább Daciák: szándékosan lépnek a Skoda nyomdokaiba

Elhagyja a süllyedő hajót a Dacia, a jövőben tudatosan pozicionálják magasabbra a termékeiket, illetve új ügyfélkörre is támadnak a kínai konkurencia miatt.

Nevetséges, mennyi pénzért vesztegetik Indiában az új Renault Dustert!

2026. 03. 18.

Nevetséges, mennyi pénzért vesztegetik Indiában az új Renault Dustert!

Indiában akár több Renault Duster árát is kifutná az a pénz, amiért Magyarországon csupán egyet lehet venni, azt is Dacia emblémával. Persze a képlet ennél egy fokkal bonyolultabb, de mindez jól mutatja, mekkora eltérések mutatkozhatnak egyes régiók között.

Hivatalosan is elismerte a Dacia: így változik a következő generációra a Sandero!

2026. 03. 12.

Hivatalosan is elismerte a Dacia: így változik a következő generációra a Sandero!

Közzétette a Dacia a közlejövőre vonatkozó terveit, ennek keretében pedig azt is elárulták, mi a tervük egész Európa egyik legkelendőbb modelljével.

5 autó ami nem köszönte meg a ráncfelvarrást

2026. 03. 12.

5 autó ami nem köszönte meg a ráncfelvarrást

Ízlésről vitatkozni felesleges, ám akadnak olyan helyzetek, amelyeknél a legtöbben egy véleményen vagyunk: szerintem ilyen ez az 5 ráncfelvarrás is!

Ledobta a leplet a Dacia új kombi crossovere: így néz ki a Striker!

2026. 03. 10.

Ledobta a leplet a Dacia új kombi crossovere: így néz ki a Striker!

A Dacia új C-SUV modellje a kombi karosszériáért rajongó vásárlók szívére is céloz: formabontó megoldásokkal érkezik a Striker!

Itt az első videó a Dacia crossoveréről! Elárulták a nevét és a premier dátumát is!

2026. 03. 05.

Itt az első videó a Dacia crossoveréről! Elárulták a nevét és a premier dátumát is!

Csupán néhány napot kell várni a Dacia bemutatójára, amelyen leleplezik az idei év egyik nagy újdonságát. De mit érdemes tudni róla? Íme a legfontosabb részletek!

Limitált szériás Dustert mutatott be a Dacia, de csak a románok vehetik meg!

2026. 02. 25.

Limitált szériás Dustert mutatott be a Dacia, de csak a románok vehetik meg!

Új, korlátozott példányban értékesített Dustert mutatott be a Dacia, amelyet kizárólag Romániában fognak értékesíteni. De miért készült a különleges változat? Mennyit gyártanak belőle? Máris mutatjuk!

Beárazták az igazán spórolós, gázos hibrid Dacia Dustert!

2026. 02. 24.

Beárazták az igazán spórolós, gázos hibrid Dacia Dustert!

Mutatjuk, hogy mennyibe kerül a full hibrid hajtáslánc mellé LPG rendszert és összkerékhajtást kínáló Dacia!

Brutális visszaesést produkált a Dacia Sandero az európai újautó-piacon!

2026. 02. 23.

Brutális visszaesést produkált a Dacia Sandero az európai újautó-piacon!

Kevesebb új autót adtak el Európában idén januárban, mint a múlt év azonos időszakában, ez pedig a toplistán is igencsak meglátszik. De melyik típus nyerte 2026 első hónapját? Máris mutatjuk!

4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!

2026. 02. 18.

4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!

Körbejáruk a kínálatot: íme a 10 legfontosabb modell, ami számításba jöhet, hogyha kereken 10 éves, középkategóriás SUV-ra fáj a fogad!

Ünnepel a Dacia romániai gyára, fontos mérföldkövet értek el!

2026. 02. 04.

Ünnepel a Dacia romániai gyára, fontos mérföldkövet értek el!

Mindössze nagyjából egy éve kapható a Dacia Bigster, azonban máris jelentős mennyiség fogyott belőle. De mennyi az annyi? Máris mutatjuk!

Prémiumautó lett a Dacia Duster? Bemutatták Renault logóval is!

2026. 01. 27.

Prémiumautó lett a Dacia Duster? Bemutatták Renault logóval is!

Maga a Renault Duster már nem újdonság, ám a legújabb generációja egyenesen prémium színvonalon tálalja a népszerű crossovert.

Immár hivatalos: idén 2 teljesen új típust fog bemutatni a Dacia!

2026. 01. 22.

Immár hivatalos: idén 2 teljesen új típust fog bemutatni a Dacia!

2026-ban kettő vadiúj típussal bővül a Dacia modellpalettája, az újdonságokról pedig már azt is tudni lehet, várhatóan melyik szegmensbe érkeznek, illetve az árukat is elég jól meg lehet már most tippelni. Íme a részletek!

Ez volt 2025 legkelendőbb személyautója Európában!

2026. 01. 20.

Ez volt 2025 legkelendőbb személyautója Európában!

Decemberben csupán a harmadik helyen végzett, a teljes évet vizsgálva viszont simán a népszerűségi ranglista élén végzett a szóban forgó típus. Mutatjuk a rangsort!

Beárazták itthon a frissített Dacia Springet! Olcsóbb lett, mint elődje!

2026. 01. 16.

Beárazták itthon a frissített Dacia Springet! Olcsóbb lett, mint elődje!

Immár Magyarországon is elérhető a Dacia Spring legújabb verziója. De vajon mennyit kérnek érte?

Váratlan fordulat: mégis tovább forgalmazza a Dacia ezt a típust!

2026. 01. 12.

Váratlan fordulat: mégis tovább forgalmazza a Dacia ezt a típust!

Bár szinte biztosra vehető volt, hogy rövid időn belül búcsúzik a Dacia kínálatából a szóban forgó típus, a román-francia márka megerősítette, egy ideig még biztosan gyártani fogják.