2026. 05. 08.
Közel 20 forinttal csökken egyetlen nap alatt az egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára!
Mindkét típus beszerzési ára jelentős mértékben csökken szombaton, valószínűleg ez a kutakon is érezteti majd a hatását.
2026. 04. 10.
Tényleg a dízelek piacáról halásznak el vásárlókat a használt villanyautók és hibridek?
A számok alapján valóban lehetne arra következtetni, hogy dízelről váltanak villanyosított modellekre a vásárlók, ám erre a valóságban kicsi az esély.
2026. 04. 04.
Ennyit tud az új Audi A6 TDI az Autobahnon: vajon elég lesz a vásárlóknak?
A 2,0 literes, négyhengeres dízellel járt végsebesség-teszten az Audi üzletemberautója: mutatjuk, hogy mire volt képes 204 lóerőből a német autópályán!
2026. 03. 19.
Olcsóbb a villany, mint a dízel? Ha ilyen Opelt szeretnél, akkor igen!
Az Opel most két haszongépjárművet is kedvezőbb áron kínál elektromos hajtáslánccal, mutatjuk, melyek ezek!
2026. 03. 11.
Ezek az új Škodák érkeznek Magyarországra a közeljövőben!
Két vadiúj modell már biztosan érkezik Magyarországra a Škodától az idei évben, azonban az újdonságok sora messze nem áll meg itt. Mutatjuk, mi várható a csehektől a közeljövőben!
2026. 03. 05.
Több mint 2 éve történt utoljára ilyen: brutális üzemanyagár-emelés jön pénteken!
Rég nem látott drágulás jöhet pénteken, legutóbb 2 éve volt hasonlóra példa.
2026. 03. 03.
Újra rendelhetőek Magyarországon dízelmotorral az Alfa Romeók, íme az áruk!
A történelmi jelentőségű, veszteséges év után a Stellantis úgy döntött, inkább visszahozza a dízelmotorokat, amiből az Alfa Romeo is profitálhat.
2026. 02. 26.
Folytatódik az üzemanyagár-emelés pénteken, ennyivel drágulhatnak az egyes típusok!
A héten harmadjára emelkedik legalább az egyik üzemanyag ára, a drágulás pedig mostanra az átlagárakban is kimutatható.
2026. 02. 23.
Rég nem látott drágulás jöhet kedden a magyar benzinkutakon!
Az utóbbi időszakban kisebb korrekciók történtek a magyarországi üzemanyagárak kapcsán, most viszont mindkét típus árát komolyabban emelik. Íme a módosítás pontos összege, és az aktuális átlagárak!
2026. 02. 20.
Videó: Ford kisbuszokkal néztük meg, melyik a leggyorsabb sáv!
Külső, belső vagy középső? Neked melyik a kedvenc sávod? Melyikben tudsz a leggyorsabban haladni? Ilyen égető kérdésekre kerestük a választ!
2026. 02. 16.
Ismét kapható dízelmotorral rengeteg új autó: mutatjuk az érintett modelleket!
A piaci igényekre hivatkozva komoly hibának tartja a Stellantis, hogy az elmúlt években kivezették a dízel erőforrásokat. Most ezt a lépést csinálja vissza az új vezetőség.
2026. 02. 12.
Újabb változás a hazai üzemanyagárakban: péntektől drágább lehet a tankolás!
A hét utolsó munkanapján drágulás jöhet a magyar benzinkutakon, vagyis hosszú idő után először áremelkedéssel kell számolni az üzemanyagárakban. Íme a változás pontos mértéke és az aktuális átlagárak!
2026. 02. 11.
Nagyobb dízelmotort kap az Opel Zafira! Mutatjuk, mennyit kérnek érte!
Lecseréli eddig használt dízelmotorját az Opel Zafira és Vivaro, a helyét pedig egy korszerűbb, ugyancsak gázolajos blokk veszi át. Mennyit kérnek így a kilencüléses modellért? Máris mutatjuk!
2026. 02. 11.
Vége a nagy csendnek: változás jön a hazai üzemanyagárakban!
Csütörtökön csökkenhet az egyik típus literenkénti ára. Íme a módosítás pontos mértéke és az aktuális átlagárak!
2026. 01. 25.
Hadd kormoljon: az Egyesült Államokban felhagynak a füstokádó dízelek üldözésével!
Az Amerikai Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának utasítására ejtik a vádakat az autóikat szándékosan koromágyúvá alakító sofőrök ügyében.
2026. 01. 21.
Tovább drágul az egyik üzemanyag, mutatjuk, hogy mennyivel!
Egy napnyi nyugalom után folytatódik az árak emelkedése a kutakon, az egyik üzemanyag drágul tovább csütörtökön.
2026. 01. 15.
Itt az idei év eddigi legnagyobb üzemanyagár-emelése! Mindkét típus drágul!
A héten harmadjára drágul legalább az egyik üzemanyag, ezúttal ráadásul mindkettő. Hogy pontosan mennyivel? Máris mutatjuk!
2026. 01. 11.
Az elpusztíthatatlanság ára? Végsebesség-teszten az 1.9 TDI Golf kombi!
Hogyha allergiás vagy az intenzív gyorsításokra, ezt a videót akkor is nyugodtan megnézheted, kellően sok türelemmel azonban egészen korrekt végsebességre képes az öreg dízel.