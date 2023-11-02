2023. 11. 02.
Tényleg villogó fény kell, hogy az autósok észrevegyék a zebrát?
Elszomorítóak a magyarországi eredmények, ha az autósok magatartását vizsgáljuk a kijelölt gyalogátkelőhelyeken: az esetek nagyjából felében nem engedik át az autósok a gyalogosokat, kivéve ha a zebra előre jelzi az érkezésüket.
2023. 08. 24.
Vajon menthetőek a kigyulladt hajón utazó autók?
A legfrissebb hírek szerint nem veszett oda minden autó az eredetileg Egyiptomba tartó hajón, legalábbis erről beszélt az egyik illetékes.
2023. 08. 23.
Alcantara szíjjal bolondított karórát is kínál a Lexus
A Lexus a különleges órával az RZ 450e franciaországi bevezetését ünnepli, amelynek nem csak megjelenése, de mechanikája is különleges.
2023. 08. 03.
Sikerült eloltani a valószínűleg villanyautó miatt lángoló hajót
Az előzetes hírekkel ellentétben jóval több, mint néhány tucat villanyautó utazott a fedélzeten, ezért is tartott ilyen sokáig megfékezni a lángokat.
2023. 07. 28.
BMW-k és Mercedesek utaztak a kedd óta lángoló óceánjárón
További részletek láttak napvilágot a kedd óta lángoló Fremantle Highway-ről, köztük az is, mely gyártók autói lehetnek érintettek a halálos áldozatot követelő balesetben.
2023. 07. 27.
Ilyen belülről, amikor siet egy tűzoltóautó!
A tűzoltóknak sokszor vért kell izzadniuk, hogy a többi közlekedő között megtalálják a gyors továbbhaladás módját vonulás közben, pedig ennek elősegítése a KRESZ szerint kötelező volna.
2023. 07. 26.
3000 autó lángol egy hajón Hollandia partjainál
Jelenleg is tart a mentése annak a hajónak, amely Hollandia partjainál kapott lángra, a még nem hivatalos információk szerint egy villanyautó miatt. Az Egyiptomba tartó hajót közel 3000 autóval rakodták meg indulása előtt.
2023. 07. 25.
Ezúttal Székesfehérváron vadásztak drónnal a rendőrök
A rendőrség a különösen veszélyes csomópontokat előszeretettel figyeli drónokkal, hiszen az autósok ezt sokkal nehezebben szűrik ki, mint például egy járőrkocsit.
2023. 07. 13.
Ilyen a tökéletes jegygyűrű autóbolondoknak 300 ezer forintért?
Ha autós termékekről van szó, a kínálat szinte végeláthatatlan. A legnagyobb autóbolondok sokszor tartanak autós tematikájú esküvőt, egy japán ékszereket gyártó cégnek hála immár a gyűrű is lehet például Type R gravírozású.
2023. 07. 13.
Újra kidobott kölyökkutyát mentettek a Magyar Közút munkatársai
Emká lassan egy éve erősíti a Közutasok jászberényi mérnökségét, a napokban pedig a veszprémiek is megmentettek egy kutyust az út széléről.
2023. 07. 07.
Ugye te nem így közlekedsz az autópályán?
Az autópálya a közúti közlekedésben az egyik legveszélyesebb üzem, hiszen a megszokotthoz képest nagyobb sebességgel haladunk. Ezért is fontos, hogy fokozott figyelemmel közlekedjünk - erre hívja fel a figyelmet humoros formában az MKIF legújabb videója.
2023. 07. 06.
Így utazhatnak biztonságosan a gyerekek az autódban!
Gyerekek esetében a passzív biztonsági rendszerek önmagukban nem elegendőek, mutatjuk miért szükséges a gyerekülés az autóba.
2023. 04. 11.
Az első Dodge Viper tényleg BMW alkatrészekből készült?
Roy Sjoberg, az első Dodge Viper főmérnöke a Four Eyes YouTube-csatornának adott interjújában érdekes részleteket árult el az amerikai csodáról.
2023. 04. 02.
A fizetős ülésfűtés után itt vannak a fizetős forgalmi sávok!
Vajon működhet egy olyan rendszer, amely az autósoknak fizetőssé teszi a buszsávot, cserébe keveset vagy egyáltalán nem kell dugóban ülniük? Izraelben ezzel kísérleteznek.
2022. 12. 01.
Szujó Zoltán lett az MNASZ új elnöke
Az országjáró körút és az előzetesen felvázolt stratégia meggyőzte a szakmát, így Szujó Zoltán lett a MNASZ új elnöke.
2022. 11. 13.
Akár Szujó Zoltán is lehet a következő MNASZ elnök
Oláh Gyárfás már 8 éve irányítja a Magyar Nemzeti Autósport Szövetséget, az idén esedékes tisztújításon viszont kihívója akad Szujó Zoltán személyében.
2022. 09. 01.
Nem akármilyen szimulátorszettet villantott a Ford
A Ford és a Next Level Racing közös terméke nem feltétlenül a belépő szintű szegmenst célozza, ha valaki egy mezei Playseatnél többre vágyik, nem fog csalódni ebben a szettben.
2022. 08. 27.
Másfél milliárd forintért kelt el a Porsche Sally Special
A Verdák filmekből ismert Sally karaktere nyomán épített át a Porsche egy jelen generációs 911-et, ami rekordáron kelt el.