2026. 05. 06.
Hivatalos: Európa is megkapja a Nissan frissített SUV-ját! Íme a legfontosabb részletek!
Már korábban megmutatták az Ariya frissített változatát, viszont a márka csak most jelentette be, Európa is megkapja a ráncfelvarrott kivitelt.
2026. 05. 05.
Óriási kedvezményt hirdetett a Kia az XCeedre! Mutatjuk, miért adják ennyivel olcsóbban!
Nagyon úgy tűnik, biztosított a Kia XCeed jövője, hiszen egy komolyabb ráncfelvarrás kíséretében jelentették be, folytatódik a típus gyártása, méghozzá Magyarország északi szomszédságában.
2026. 04. 27.
Olyan funkciót kapott az Audi legkelendőbb villanyautója, amit még a drágábbak sem tudnak!
Szinte minden aspektusból több és jobb lett a ráncfelvarrott Audi Q4 e-tron az elődéhez képest, viszont a módosításoknak nem mindenki fog örülni.
2026. 04. 02.
Új arcot és hatalmas képernyőket kaptak a legnagyobb Mercedesek
Frissültek a Mercedes-Benz legnagyobb SUV modelljei: íme minden, amit a megújult GLE-ről és GLS-ről tudnod kell!
2026. 03. 22.
Új arcot kapott a Volkswagen Multivan! Íme az első fotók!
2026-ban rengeteg újdonság érkezik a Volkswagen háza táján - többek között a megújult Multivan is.
2026. 03. 13.
Nem kap Neue Klasse arcot az új 7-es BMW
A kínai piac igényeit szem előtt tartva, osztott lámpákkal és még nagyobb vesékkel érkezik a frissített 7-es BMW.
2026. 03. 12.
5 autó ami nem köszönte meg a ráncfelvarrást
Ízlésről vitatkozni felesleges, ám akadnak olyan helyzetek, amelyeknél a legtöbben egy véleményen vagyunk: szerintem ilyen ez az 5 ráncfelvarrás is!
2026. 03. 05.
Bemutatkozott a frissített Born! Többé nem csak az emblémájában Cupra!
Eddig a Born kakukktojás volt a Cupra modellpalettáján, hiszen az emblémán kívül kevés stílusjegyet hordozott magán a márka aktuális identitásából. A ráncfelvarrással viszont ennek vége, íme a spanyolok megújult elektromos autója!
2026. 02. 26.
Napokon belül érkezik a megújult Cupra, videón az újdonság!
Csupán néhány napot kell várni a premierre, hiszen pontosan egy hét múlva bemutatkozik a teljesen megújult Cupra Born. A kedvcsináló felvételek alapján nem nehéz kitalálni, milyen lesz.
2026. 02. 19.
Lényegesen olcsóbb alapváltozatot kapott a BYD Seal
Megújult a BYD Seal szedán, és tovább bővül a modellcsalád kínálata: Íme a Seal Comfort, amely az eddigi legolcsóbb tisztán elektromos szedán a kínai gyártótól.
2026. 02. 10.
Frissül a magyarok egyik kedvenc BYD modellje! Íme a megújult Atto 3!
Ráncfelvarráson járt a BYD Atto 3, amelyet elsősorban műszakilag fejlesztettek tovább, de néhány esztétikai apróság is elárulja a ráncfelvarrás tényét.
2026. 02. 02.
Ennyit kell ma fizetni a luxusért! Máris beárazták itthon a frissített S-osztályt!
Csupán néhány nappal a világpremiert követően, hazánkban is közzétette a Mercedes az új S-osztály árait. Íme a pontos összeg, ennyiért lehet ma új S-osztályt venni!
2026. 01. 21.
Ebből a Škodából nem fogsz sokat látni!
Eredetileg még 2021-ben mutatta be a típust a Škoda, éppen ezért időszerűnek mondható a frissítés. De milyen lett a ráncfelvarrott verzió? Fotókon az újdonság!
2026. 01. 20.
Újabb modellt frissített a Kia! Bemutatták Dél-Koreában az új Nirót!
Közzétette a Kia a ráncfelvarrott Niróról készült fotókat Dél-Koreában, ám várhatóan hamarosan hozzánk is érkezik az újdonság. Mutatjuk, mit érdemes tudni róla!
2026. 01. 14.
Guruló nappali újrafestve - BMW iX xDrive60 teszt
Sokan teljesen biztosak voltak benne, hogy az iX egy zsákutca a BMW számára, de nem is tévedhettek volna nagyobb. A hatalmas villanyautó továbbra is népszerű, a frissítéssorán pedig tovább csiszoltak rajta.
2025. 12. 22.
A gombok ereje? Teszten a frissített Honda HR-V
Ha eleged van a kínai, vagy csak simán a kínaiakat majmoló modern autók képernyőrengetegéből és tech-extra áradatából, akkor íme egy kényelmes, igényes crossover, ami nem állt be a sorba!
2025. 12. 10.
Íme a frissített Opel Astra!
Világító emblémával, modernebb fényszórókkal és merészebb dizájnnal folytatja az Opel kompaktja: így fog kinézni a friss Astra!
2025. 11. 26.
Megújul az Opel Astra: íme az első fotók!
Világító emblémával és modernebb részletekkel érkezik az Opel frissített kompaktja, már az első képeket is közzétették!