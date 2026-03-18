#francia autó
2026. 03. 18.
Világító emblémát és hűtőrácsot kap a franciák prémium SUV-ja
Bemutatkozott a DS 7 utódja, a jövőben N°7 néven forgalmazzák a francia crossovert, amely elektromos és hibrid hajtáslánccal is elérhető.
2026. 03. 10.
Retteghet a Jimny? Ilyen lesz a Renault Bridger!
Íme a Renault kisméretű terepjárója: a Bridger 4 méter alatti hosszával, tágas utasterével és terepképességeivel hódítaná meg a világot.
2026. 02. 27.
Árat csökkentett a Citroën: mostantól ez az egyik legolcsóbb új autó Magyarországon!
Sorozatosan jelentik be a márkák a különböző árengedményeket a hazai újautó-piacra vonatkozóan. Ezúttal a Citroen hirdetett akciót, mutatjuk, mely típusok váltak olcsóbbá!
2026. 02. 03.
Filléres prémiumautók, amikkel nincs tele a paneltelep!
Nem szeretnél BMW-t, Mercedest, vagy Audit venni, de a kényelemre, a helykínálatra és a minőségérzetre szükséged volna? Íme néhány alternatíva, ha te különbözni szeretnél a többiektől!
2026. 01. 21.
8 év vagy 200 ezer kilométer gyártói garancia? A Citroën felár nélkül adja!
Minden konkurensére rálicitál a francia gyártó, időintervallum és futásteljesítmény terén is kiemelkedő garanciát ad ajándékba az összes modelljéhez.
2026. 01. 10.
Biztosan nem találod ki, hol villantotta meg a DS az új SUV-ját!
Nem várt helyen bukkant fel a DS vadiúj autója, amely várhatóan az idei évben fog bemutatkozni. Mutatjuk az első felvételeket az új szabadidő-autóról!
2026. 01. 06.
Ez lesz a Renault új zászlóshajója: egy SUV, amiről Európa csak álmodhat
Megvillantotta a Renault a globális kínálatának csúcsára érkező SUV modellt, ám Európában szinte biztosan nem forgalmazzák majd a prémium újdonságot.
2025. 12. 09.
Renault alapokon térhet vissza a Ford Fiesta!
Francia technikával, francia gyártással és tisztán elektromos hajtáslánccal térhet vissza a legendás városi kisautó a Renault és a Ford legfrissebb megállapodásának köszönhetően.
2025. 11. 07.
Ha jól dönt az EU, hamarosan olcsóbbak lehetnek ezek a Renault modellek!
A Renault elnöke már jelezte is, ha az EU létrehozza a jogi környezetet erre, akkor gyakorlatilag azonnal csökkenthetik a szóban forgó modellek árát - köztük az új Twingo árát is.
2025. 10. 15.
Hosszabb távokon vallatták a DS csúcsmodelljét, ez lett az eredménye!
Annyira biztos a N°8 sikerében a DS, hogy kizárólag villanyhajtással dobják piacra. A nagyobb aksis a kategóriájában kiemelkedő hatótávval kecsegtet, amire az alábbi tesztek ráerősítenek.
2025. 10. 13.
Hivatalos: ekkor mutatják be az új Renault Twingót!
Rendkívül közel az új Renault Twingo megjelenése, már a márka magyar weboldalán is felbukkant a típus. Íme a világpremier pontos dátuma!
2025. 08. 19.
Beárazták itthon a DS frissített ferdehátúját!
Nem csak a név, és a küllem változott, de új hajtáslánc is érkezett a DS ferdehátújához. Mutatjuk, mit jelent mindez forintban kifejezve!
2025. 08. 11.
"Olcsó" Opel 12 millióért: tényleg drága, vagy csak mi vagyunk túl szegények?
Villanyautóként járt nálunk teszten az új Opel Frontera, amely igyekszik titkolni, ám valójában csak egy hatalmasra pumpált kisautó. De vajon mit tud az áráért? Mutatjuk!
2025. 07. 31.
Vége a találgatásoknak! Bejelentették a Renault csoport új vezérigazgatóját!
Több évtizedes rutinnal rendelkező szakembert választott a cégcsoport élére a Renault. Mutatjuk, kiről van szó!
2025. 07. 28.
Villanyautónak kiváló! De mit tud még a Peugeot 3008 új generációja?
Új generáció, új ígéretek: kivittük Budapestről, hogy az autópályákon és az országutakon tegyük próbára a Peugeot új, elektromos SUV modelljét.
2025. 06. 12.
Kiderült, mennyibe fog kerülni itthon a DS új csúcsmodellje!
Rövid idővel a hazai bemutató után ismertette a DS az új csúcsmodelljük, a N°8 itthoni árait.
2025. 05. 29.
Ez ma a francia luxus csúcsa? - Itthon az első DS N°8!
Nem csak a DS, a Stellantis is sokat vár a N°8-tól, hiszen óriási hatótávot kínálnak, ráadásul a luxus legmagasabb fokán, mindezt kategóriájában kedvező áron.
2025. 05. 11.
Ilyen autót kapott a francia elnök!
Hamarosan a márkakereskedésekbe is megérkezik a DS N°8, ám a piaci bevezetés előtt a francia elnök csapott neki nagy hírverést.