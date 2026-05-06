Hivatalos: Európa is megkapja a Nissan frissített SUV-ját! Íme a legfontosabb részletek!

2026. 05. 06.

Már korábban megmutatták az Ariya frissített változatát, viszont a márka csak most jelentette be, Európa is megkapja a ráncfelvarrott kivitelt.

Óriási kedvezményt hirdetett a Kia az XCeedre! Mutatjuk, miért adják ennyivel olcsóbban!

2026. 05. 05.

Nagyon úgy tűnik, biztosított a Kia XCeed jövője, hiszen egy komolyabb ráncfelvarrás kíséretében jelentették be, folytatódik a típus gyártása, méghozzá Magyarország északi szomszédságában.

Új arcot kapott Európa egyik legkelendőbb Nissan modellje!

2026. 04. 16.

Sorra mutatja be az új, illetve frissített modelljeit a Nissan. Mutatjuk, hogyan fest az új X-Trail!

Frissült a magyarok kedvenc Toyotája! Íme az új Yaris Cross!

2026. 04. 16.

A Yaris Cross is megkapja a Toyota új formanyelvét, a dizájnbeli változtatások mellett viszont többnyire nincs túl sok újdonság.

Generációváltással felérő ráncfelvarrást kapott a Volkswagen ID.3!

2026. 04. 16.

Hivatalosan csak frissítés, valójában viszont generációváltásnak is elmenne az ID.3 megújulása, ugyanis az autó minden egyes pontját továbbfejlesztette a márka. Íme a részletek!

Új arcot és hatalmas képernyőket kaptak a legnagyobb Mercedesek

2026. 04. 02.

Frissültek a Mercedes-Benz legnagyobb SUV modelljei: íme minden, amit a megújult GLE-ről és GLS-ről tudnod kell!

Megérkeztek az árak: ennyibe kerül a frissített Opel Astra

2026. 03. 23.

Beárazták Magyarországon is az Opel újdonságát, kombiként és ferdehátúként is kiderült, hogy mennyi az annyi!

Frissült a Lexus buszlimuzinja, íme a legfontosabb újdonságok!

2026. 03. 20.

Három éve mutatkozott be a Lexus LM, azonban a japán márka máris hozzányúlt a típushoz. Íme az újdonságok!

Nem kap Neue Klasse arcot az új 7-es BMW

2026. 03. 13.

A kínai piac igényeit szem előtt tartva, osztott lámpákkal és még nagyobb vesékkel érkezik a frissített 7-es BMW.

Bemutatkozott a frissített Born! Többé nem csak az emblémájában Cupra!

2026. 03. 05.

Eddig a Born kakukktojás volt a Cupra modellpalettáján, hiszen az emblémán kívül kevés stílusjegyet hordozott magán a márka aktuális identitásából. A ráncfelvarrással viszont ennek vége, íme a spanyolok megújult elektromos autója!

Napokon belül érkezik a megújult Cupra, videón az újdonság!

2026. 02. 26.

Csupán néhány napot kell várni a premierre, hiszen pontosan egy hét múlva bemutatkozik a teljesen megújult Cupra Born. A kedvcsináló felvételek alapján nem nehéz kitalálni, milyen lesz.

Lényegesen olcsóbb alapváltozatot kapott a BYD Seal

2026. 02. 19.

Megújult a BYD Seal szedán, és tovább bővül a modellcsalád kínálata: Íme a Seal Comfort, amely az eddigi legolcsóbb tisztán elektromos szedán a kínai gyártótól.

Frissül a magyarok egyik kedvenc BYD modellje! Íme a megújult Atto 3!

2026. 02. 10.

Ráncfelvarráson járt a BYD Atto 3, amelyet elsősorban műszakilag fejlesztettek tovább, de néhány esztétikai apróság is elárulja a ráncfelvarrás tényét.

Ennyit kell ma fizetni a luxusért! Máris beárazták itthon a frissített S-osztályt!

2026. 02. 02.

Csupán néhány nappal a világpremiert követően, hazánkban is közzétette a Mercedes az új S-osztály árait. Íme a pontos összeg, ennyiért lehet ma új S-osztályt venni!

Ez ma a Mercedes-Benz legjava? Komoly ráncfelvarráson esett át az S-osztály!

2026. 01. 29.

Hosszas várakozás után lerántották a leplet a friss S-osztályról a stuttgartiak: az autón közel 2700 módosítást hajtottak végre a mérnökök, ezzel állítólag "a következő innovációs korszakba lépnek".

Tolnád magad előtt a világító csillagot? Íme az első képek az új S-osztályról!

2026. 01. 22.

Megvillantották az újdonság fényjátékát a Stuttgartiak a bemutató előtt: rengeteg részlet derült ki előzetesen a ráncfelvarrott Mercedes-Benz S-osztályról.

Ebből a Škodából nem fogsz sokat látni!

2026. 01. 21.

Eredetileg még 2021-ben mutatta be a típust a Škoda, éppen ezért időszerűnek mondható a frissítés. De milyen lett a ráncfelvarrott verzió? Fotókon az újdonság!

Újabb modellt frissített a Kia! Bemutatták Dél-Koreában az új Nirót!

2026. 01. 20.

Közzétette a Kia a ráncfelvarrott Niróról készült fotókat Dél-Koreában, ám várhatóan hamarosan hozzánk is érkezik az újdonság. Mutatjuk, mit érdemes tudni róla!