Cimke
#gázolaj
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 05. 11.
Jelentősen olcsóbb lesz az üzemanyag kedden: mutatjuk a várható piaci árakat!
Folytatódik az árak rohamos csökkenése a magyarországi töltőállomásokon, ez a hét is egy látványos árzuhanással indul!
2026. 05. 08.
Közel 20 forinttal csökken egyetlen nap alatt az egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára!
Mindkét típus beszerzési ára jelentős mértékben csökken szombaton, valószínűleg ez a kutakon is érezteti majd a hatását.
2026. 05. 07.
Megállhat a drágulás a benzinkutakon! Mindkét típus piaci ára csökkenhet pénteken!
A folyamatos drágulás után pénteken megfordulhat a tendencia, hiszen mindkét típus beszerzési ára csökken. Íme a pontos számok!
2026. 05. 05.
Szerdán sem áll meg az üzemanyagár-emelkedés! Íme a részletek, erre kell készülni!
Szerdán is változik kisebb mértékben az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ám ezúttal csak az egyik típus érintett. Mutatjuk a módosítás pontos összegét!
2026. 05. 04.
Mindkét üzemanyag drágul holnaptól: így változnak majd a piaci árak!
A benzin és a gázolaj esetében is áremelkedéssel kezdődik a május a Holtankoljak.hu legfrissebb információi szerint.
2026. 04. 24.
Itt a fordulat! Hosszú idő után először drágul az egyik üzemanyag!
Hosszú idő után először nem lefelé, hanem felfelé indul az egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára, ez pedig jó eséllyel hatással lesz a piaci árképzésre is.
2026. 04. 22.
Csütörtökön is változik az egyik üzemanyag ára! Íme a módosítás pontos összege!
A hét második felében tovább folytatódik az üzemanyagok nagykereskedelmi árának csökkenése, ugyanakkor hosszú idő után először, csak az egyik típus kapcsán jelentettek be változást.
2026. 04. 21.
Még mindig zuhanóban az üzemanyag piaci ára! Ennyivel lehet olcsóbb szerdától!
Napról napra közelebb kerül egymáshoz az üzemanyagok piaci és védett ára. Mutatjuk a legfrissebb módosítást!
2026. 04. 20.
Újabb hét, újabb üzemanyagár-csökkenés! Mutatjuk, mennyivel lehet olcsóbb keddtől!
Tovább zárul az olló az üzemanyagárak piaci és védett ára között, bár még most is jelentős a szakadék a két érték között.
2026. 04. 17.
Marad a védett üzemanyagár a Tisza kormány megalakulása után is
A védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartja majd az új kormány a megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni - ígérte a Tisza Párt elnöke a facebook oldalán csütörtökön.
2026. 04. 10.
Újabb árzuhanás a kutakon: megkezdődött a közeledés a védett árhoz?
Rég nem látott mértékben csökken az üzemanyagok piaci ára a hazai kutakon holnaptól, mutatjuk a változás mértékét!
2026. 03. 25.
Csütörtökön is folytatódik az üzemanyagárak emelkedése: mutatjuk, hogy mennyivel!
Még mindig nincs megállás a nagykereskedelmi árakat és a piaci árakat illetően, ám a védett árak továbbra is érvényben vannak.
2026. 03. 24.
Ismét drágulás: szerdán is emelkedik az egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára
A védett árak továbbra is érvényben vannak, ám a piaci árak tovább száguldanak az egekbe: a hét közepén is megemelik az egyik üzemanyag beszerzési árát.
2026. 03. 23.
Még a végén tényleg felemelik ezer forintra: ismét drágább üzemanyag érkezik a kutakra!
Kedden ismét közel 20 forinttal emelik az üzemanyagok piaci árát: mutatjuk a részleteket és a várható átlagárakat!
2026. 03. 20.
Közel 20 forinttal emelkedik az egyik üzemanyag beszerzési ára!
Napról napra egyre nagyobb a különbség a védett ár és a piaci ár között a magyar benzinkutakon. Mutatjuk, ezúttal mennyivel emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai!
2026. 03. 17.
Tovább drágul az üzemanyag szerdán, így alakulnak majd a piaci árak!
Szinte minden nap emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak Magyarországon, nem lesz ez másképp a hét közepén sem.
2026. 03. 09.
Hivatalos! Itt az újabb üzemanyag árstop!
Éjféltől ismét jól jön a forgalmi engedély a tankoláshoz: ennél drágábban nem adhatják a kiskereskedők az üzemanyagot a magyaroknak a hazai kutakon!
2026. 03. 09.
Új rekord: több éve nem volt ekkora üzemanyagár-emelés Magyarországon!
Nem csak az üzemanyagok drágulása tűnik megállíthatatlannak, az áremelések mértéke is egyre durvább: évek óta nem nőtt egy összegben ennyivel a benzin és a gázolaj ára.