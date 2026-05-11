2026. 04. 17.

Marad a védett üzemanyagár a Tisza kormány megalakulása után is

A védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartja majd az új kormány a megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni - ígérte a Tisza Párt elnöke a facebook oldalán csütörtökön.