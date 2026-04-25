2026. 04. 25.
Már SUV-kupéként is megjelent minden idők legerősebb sorozatgyártású Porsche modellje!
Újabb elképesztő erőgépet mutatott be a Porsche, hiszen a Pekingi Autószalon keretében leleplezték az új elektromos Cayenne Coupé változatát. Íme a legmegdöbbentőbb tulajdonságai!
2026. 04. 07.
Vajon legyőzi a leggyorsabb Lambo a leggyorsabb Teslát? Videón a válasz!
Centimétereken múlott a verseny: szerinted az 1020 lóerős Tesla, vagy az 1015 lóerős Lamborghini vitte el a koronát?
2026. 03. 15.
Gyorsulási versenyen az összes Mustang generáció: szerinted melyik a leggyorsabb?
Az elsőtől a jelenlegi generációig az összes Mustang megjelent a versenypályán, ám műszaki hiba miatt végül csak 6 autó szállt versenybe. Íme a videó és az eredmény!
2025. 09. 30.
Tényleg feltörli a padlót az 1020 lóerős Tesla az 1548 lóerős, kínai konkurenssel?
Vajon tényleg több a gyakorlatban a Tesla 1020 lóereje, mint a Xiaomi 1546 lóereje? Ebből a videóból kiderül, hogy miért nem érdemes hinni a számháborúnak!
2025. 05. 01.
Így veri le az 530 lóerős BMW a 739 lóerős Porschét egy gyorsulási versenyen!
Hiába a 4,0 literes V8, illetve a legmodernebb elektromos rásegítés: egy 2,5 tonnás SUV sohasem lesz igazi versenyautó.
2024. 11. 21.
620 kilométer hatótávot tud a Hyundai 7 személyes villanyautója
Szokás szerint szokatlan. Röviden így lehet jellemezni a Hyundai hétszemélyes villanyautójának formanyelvét. Ami egyébként hatszemélyes is lehet.
2024. 06. 25.
Így veri le a hibrid a V8-at?
Nem lett a rajongók kedvence az AMG újdonsága, hiszen a jó öreg V8-as blokk helyett négy hengert és zöld rendszámot kapott. A valóság azonban rácáfol a tévhitekre: csak a hangélmény terén nem a hibrid viszi a prímet.
2024. 04. 08.
Így próbálják megakadályozni az illegális gyorsulási versenyeket
Több mint 8000 ember és csaknem 2400 gépkocsi távozását rögzítették a rendőrök, miután autós csoportosulásokról szóló információk alapján megjelentek a különböző helyszíneken.
2024. 02. 29.
Egy másodperces gyorsulás 0-100-ra? Musk tréfarépát reggelizett?
Évek óta ígérgeti a Tesla a második generációs Roadstert, Elon Musk állítása szerint jövőre tényleg megjelenik, és kevesebb mint egy másodperc alatt fel tud majd gyorsulni 100 km/órára.
2023. 10. 24.
Ez a V10-es BMW olyan gyors, hogy az órája is kiakadt!
Közel 20 évesen is simán hozza a 300 km/óra feletti tempót a BMW M5-ös kombija a német autópályán, a végsebessége pedig még a kilométerórát is meglepte.
2023. 10. 22.
Amikor az Opel Kadett áll ki gyorsulni egy McLaren ellen
A kiegyenlítetlennek tűnő erőviszonyok ellenére nem volt nagy különbség a Kadett és a McLaren ideje között: de vajon melyik ért át előbb a célvonalon?
2023. 10. 04.
Vége a magyar Torettók korának? A rendőrség szerint igen!
Tavasszal kezdett nagyszabású akcióba a rendőrség, amellyel az illegális utcai versenyzést kívánták felszámolni. Több millió forint bírság kiosztása és rengeteg forgalmi elvétele után most úgy tűnik, a hatóság áll nyerésre.
2023. 09. 29.
Dacia 1300 a BMW E46 ellen: ez lenne a román Halálos Iramban?
Egy sufnituning Daciát és egy felfelé nyíló ajtós, kabrió 3-as BMW-t járnak körül a délkeleti szomszédaink, végül a "gyorsulási verseny" sem marad el a helyi Lidl parkolója mögött. Egy dolog biztos: ezt a videót nyelvtudás nélkül is érteni fogod.
2023. 09. 09.
Amikor egy Ford furgon lealáz egy F1-es gépet!
Már a rajtvonalhoz felsorakozva egyértelmű a sorrend, mégis izgalmas nézni a különböző kategóriákban induló Red Bull versenygépek harcát.
2023. 08. 22.
Ha Lamborghinit aláznál, ezt az MG-t vedd!
Az MG legerősebb autója gond nélkül felveszi a versenyt a szupersportautókkal is, ha gyorsulási versenyre kerül sor.
2023. 07. 13.
Álmaid használt TDI Audija, 220 felett az Autobahnon
Az A4-es Audi nem feltétlenül a versenyzésről szól, de magabiztosan tud kétszáz fölött is közlekedni a német autópályán, ha éppen úgy hozza a sors.
2023. 07. 11.
Végsebesség-teszten a Porsche-gyilkos, középmotoros francia
A francia Porscheként is emlegetett Alpine A110 legélesebb változatával kísérleteztek a német autópályán, hogy kiderüljön, valójában mit is tud a középmotoros sportautó.
2023. 07. 08.
Ennyit arról, hogy majd autópályán lemarad a Tesla
Az Autobahnon taposták egy Tesla Model S Plaid gázpedálját padlóig, meg sem álltak a végsebességig, ami bőven 300 km/h fölött volt.