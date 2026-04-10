2026. 04. 10.
Tényleg a dízelek piacáról halásznak el vásárlókat a használt villanyautók és hibridek?
A számok alapján valóban lehetne arra következtetni, hogy dízelről váltanak villanyosított modellekre a vásárlók, ám erre a valóságban kicsi az esély.
2026. 03. 24.
Tovább öregedett a hazai autópark: ennyi idős ma egy átlagos autó Magyarországon!
Februárban több mint 82 ezer használt személyautó talált új gazdára Magyarországon. Továbbra is a Volkswagen vezeti a márkák versenyét, ám sajnos egyre idősebb autók mozgatják a hazai piacot.
2026. 02. 17.
Másfél milliárd forintért hirdetnek Magyarországon egy Koenigsegg hiperautót!
Szűk másfél milliárd forintért hirdettek meg itthon egy rendkívül ritka, igencsak korlátozott példányszámban gyártott Koenigsegg hiperautót. Vajon magyar lesz a következő tulajdonos?
2026. 01. 28.
Ennyire nincs pénz? Továbbra is az egymillió forint alatti autók a legkelendőbbek!
Bár az előző évhez képest több modellnél mérsékelt visszaesés látható az érdeklődések számában, az egymillió forint alatti kategória továbbra is nagyságrendekkel meghaladja más ársávok forgalmát a hazai használtautó-piacon.
2025. 12. 10.
Még mindig a Golf, az Astra és a Swift a sláger a hazai használtautó-piacon
A Használtautó.hu adatai szerint a dízelek iránti érdeklődés meredeken visszaesett, miközben az elektromos és hibrid modellek iránti kereslet tovább erősödött. Eközben fiatalabb, kevesebbet futott és magasabb értékű járművek kerültek fel a portálra.
2025. 11. 21.
Fiatalodik a hazai használtautó-kínálat, nő az elektromos és hibrid modellek aránya a piacon!
Íme a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, októberi közös statisztikája, amely a hazai használtautó-piac lassú szerkezetváltását jelzi.
2025. 11. 13.
Mercedes-Benz SLK 350 használtteszt: megéri 20 literes fogyasztással munkába járni?
Amikor a prémium kabrió nem második autó, illetve nem is hobbicélra használják: ez az SLK a hétköznapok hőse a városi dugóból. Vajon erre a célra is alkalmas a stuttgarti státusszimbólum?
2025. 11. 12.
Egyszerre vagyunk a filléres Swiftért gürizők és a zsebből X7-est vásárlók országa
Az egymillió forint alatti kínálatot az Astra, a Swift és a Focus uralja, a középkategóriában a Golf-Astra-Focus trió a legkeresettebb. Az 5–10 milliós ársávban a Tesla Model 3 vezet, míg tízmillió felett a BMW és a Mercedes modellek tarolnak.
2025. 10. 28.
Még mindig nincs pénzük a drágább használt autókra a magyaroknak
Növekszik a kereslet a hazai használtautó-piacon, különösen a villanyauók és a hibridek iránt. A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal szeptemberi jelentése szerint a kínálat továbbra is a 10 millió forint alatti kategóriákban meghatározó.
2025. 10. 16.
Autóvásárlás 3-5 millióból? Így választanak a magyarok!
A 3-5 millió forintos ársávban továbbra is a Škoda Octavia, valamint a Volkswagen Golf és Passat uralják az érdeklődést a magyar használtautó-piacon - derül ki a Használtautó.hu legfrissebb, októberi toplistájából.
2025. 10. 09.
Még tovább drágultak a használt autók!
A használtautó-piacon a járművek átlagos vételára tovább nőtt, mégis sokan keresnek most jó ajánlatokat, különösen hibrid vagy elektromos modellek között.
2025. 09. 24.
Ennyibe kerül egy átlagos használt autó és ennyit veszít egy év alatt az értékéből!
2025 augusztusában 5,5 millió forintra emelkedett az átlagár a magyar használtautó-piacon: az autók közel 90%-át 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt a 5–10 milliós és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is.
2025. 09. 09.
Az újrahasznosított nevek árnyékában: mennyiért kaphatod meg az igazi legendákat?
Körülnéztük a használtautó-piacon: vajon mennyiért lehet hozzájutni azokhoz a rég nyugdíjba vonult járművekhez, amelyekről a gyártók az újdonságaikat nevezik el?
2025. 09. 04.
Ömlenek külföldről a használt Teslák és SUV modellek a hazai piacra!
Az idei év első nyolc hónapjában több mint 83 ezer használt személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami 15 százalékkal több a tavalyinál, és 17 százalékkal haladja meg a 2023-as szintet.
2025. 08. 19.
Egyre többen keresnek itthon kínai autókat használtan is!
Folyamatosan növekszik Magyarországon a kínai autók száma, így nem meglepő módon a használt piacon is egyre több bukkan fel. Ugyanakkor nem nehéz kitalálni, mely márkák szerepelnek az élmezőnyben.
2025. 05. 14.
Nőtt a használtpiacon a kabriók iránti érdeklődés
Jelentős átrendeződést láthatunk a magyarok által leginkább keresett használt kabriók piacán: a BMW és a Ford kedvelt modelljei átadták a helyüket a Volkswagen és a Fiat autóinak.
2025. 04. 15.
Kezdenek elég olcsók lenni a használt villanyautók a magyar pénztárcáknak?
Ismét drasztikusan csökkent az elektromos használt autók átlagára, egyre többen keresik is őket a hazai piacon.
2025. 04. 07.
Berobbant a hazai használtautó-piac: miért akar mindenki épp most autót venni?
A Használtautó.hu legfrissebb adatai alapján márciusban a portálon 23,8%-kal nőtt az érdeklődők száma az előző évi adatokhoz viszonyítva. Az oldal szakértője a kimagasló adatok lehetséges okait és részleteit vizsgálta.