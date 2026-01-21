2026. 01. 21.
Játszós BMW 400 ezerért? Mutatom, hol a csapda!
Előfordul, hogy összeállnak a csillagok, és egy kihagyhatatlan ajánlatba botlik az ember. Így történt ezzel a BMW-vel is, az üzlettel ráadásul mindenki jól járt. Te bevállaltad volna a kockázatot?
2025. 11. 13.
Mercedes-Benz SLK 350 használtteszt: megéri 20 literes fogyasztással munkába járni?
Amikor a prémium kabrió nem második autó, illetve nem is hobbicélra használják: ez az SLK a hétköznapok hőse a városi dugóból. Vajon erre a célra is alkalmas a stuttgarti státusszimbólum?
2025. 11. 07.
Élet 600 ezer kilométer felett: bírja még a melós Passat?
Bár esztétika terén hagy maga után kívánni valót, a műszaki állapotával köröket ver fele ennyi idős, és harmadát sem futott autókra az egykori melós Passat. Mutatjuk, mi a titka!
2025. 09. 01.
Japán családi autó, Volkswagen dízellel, fillérekért? Kipróbáltuk!
1,2 millióért korrekt állapotú, 16 éves egyterű a korszak egyik leggyakoribb dízelmotorjával? Túl szépnek hangzik ez a Grandis ahhoz, hogy igaz legyen.
2025. 06. 15.
Olcsó autót sok pénzért? Használtteszten a 900 ezres G Astra!
Ritkán látni ilyen kiemelkedő állapotban öreg Opel Astrát. Ez a fehér kombi tipikus esete annak, amikor okkal kérnek sokat egy használt autóért.
2025. 04. 23.
Milyen autót vegyél egymilliós keretből? Mondjuk ezt a 450 ezres Puntót!
Teljesen elszálltak az árak, akár magukat a használt autókat, akár a fenntartásukat nézzük. 700 ezer forint alatt vagy rohad, vagy rossz, vagy azonnal el kell vinni, még mielőtt más veszi meg helyetted. Íme egy példa az utóbbira!
2025. 04. 07.
Bakancs-Swift 350 ezer forintért: hol a csapda?
Egymillióért sajnálnám a sárban veretni egy Suzuki Swifttel, a harmadáért viszont irány a dagonya! De vajon miért volt ilyen olcsó ez az autó?
2025. 03. 25.
Tesla Model S tízmillió forint alatt? Íme egy példa 2018-ból!
Már az első frissítés utáni, 136 ezer kilométert futott Model S járt nálam, ami több téren is meglepetést okozott: vajon mit tud még felmutatni 6 év használat után?
2024. 11. 27.
Amikor egyetlen ülés hiányzik a tökéletes használt autóból?
Tényleg mindenre jó a negyedik generációs Prius? Valóban bomba üzlet a használtpiacon, amióta kijött az utód? Kinek érheti meg ilyenre gyűjteni, és mi az, amire a közhiedelemmel ellentétben egyáltalán nem alkalmas? Íme a válaszok!
2024. 08. 23.
Ez lenne az egyik legjobb "játszós autó" 1,5 millióért?
Innen indult a történet, ami a közelmúltban ért szomorú véget: a győri csodamotor erősebb változatával próbáltuk az Audi belépő sportmodelljének legelső generációját. Vajon megállja a helyét 25 év után is a gömbölyded összkerekes?
2024. 07. 25.
Milyen élmény felnőni egy Suzuki Swiftben?
Ha tetszik, ha nem, a magyar valóságban egy Suzuki Swift is lehet családi autó. 17 év alatt persze sokkal szűkebb lett, de egy négytagú, két kisgyerekes családot kiszolgált. Vajon, milyen állapotban van ma a szalonból kihozott, full extrás Swift?
2024. 06. 17.
"Megláttam a bontóban és beleszerettem a hátsó szárnyba"
Milyen autót képzelsz el egy egyetemista lány első autójának? Csak mert valószínűleg nem ezt a lila Prelude-öt. És mégis: íme a bizonyíték, hogy bárkiből válhat igazi autóőrült, csak meg kell találnia a tökéletes verdát hozzá.
2024. 05. 06.
Tudsz ennél jobbat 300 ezerért? Élet egy dízel B Vectrával!
Még mindig érdemes foglalkozni a B Vectrával, hiszen az ára és a méretei verhetetlenné teszik a magyarországi használtautó-piacon. Egy frissítés utáni, négyajtós példányt próbáltunk, ami a mai napig munkásautó, de azért a kellő törődést is megkapja.
2024. 04. 12.
A teljeskörű BMW élmény 2,8 millióért? Kipróbáltuk!
Bizton állíthatom, hogy a legtöbb idén, Magyarországon vásárolt új autó megirigyelné az extralistáját ennek a közel 20 éves BMW-nek, ám hatványozottan igaz rá, hogy minél bonyolultabb valami, annál több dolog mehet tönkre rajta. Megéri kockáztatni?
2024. 03. 11.
Csúcs-Corolla, 13 évesen, Ausztriából: megérheti megvenni?
13 évvel ezelőtt még a szedán Toyota Corollában is dízel volt a csúcsmodell, a hibrideknek pedig hírét sem hallotuk a kínálatban. Vajon megéri-e még ennyi idősen, ráadásul frissen külföldről hozva egy ilyen, régimódi Corollát választani? Kipróbáltuk!
2024. 03. 05.
A kis- és középvállalkozók reális álma? Kipróbáltuk!
Nem lehet mindig újat, vagy újszerű használtat venni még a haszonjárművek piacán sem, éppen ezért most egy 2021-ben gyártott Renault Traficot próbáltunk, ami annak ellenére is korrekt állapotban maradt, hogy valóban túl van már jónéhány munkanapon.
2024. 03. 04.
220 felett egy veterán Mercedes kupéban? Lehetséges!
Az utolsó csavarig újszerűnek tűnik az a soros hathengeres motorral szerelt Mercedes kupé, amellyel nekivágnak az Autobahnnak Stuttgartban: vajon sikerül elérni a 235 km/órás végsebességet?
2024. 02. 16.
A luxusmunkás, újszerű használtként: Ford Ranger Wildtrak
Alig futott, kényelmes és tekintélyt parancsoló autót próbáltunk, amely a visszaigényelhető ÁFA miatt megannyi vállalkozó kedvence újonnan. De vajon megérheti az új helyett egy fiatal, újszerű használtat választani?