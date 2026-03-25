japán autó

2026. 03. 25.
Kihátrál a Honda: mégsem dobják piacra a Sony villanyautóját
Már a próbagyártás megkezdése után kényszerül feladni autóipari terveit az elektronikai óriáscég, a piaci bevezetés előtti utolsó pillanatban.
2026. 03. 14.
Ilyen lesz a legújabb robotaxi!
Az önvezető taxik fejlesztése új szintre léphet. A Nissan, az Uber és a brit Wayve bejelentette, hogy együtt dolgoznak egy robotaxi-szolgáltatás elindításán. A tervek szerint az első pilotprogram 2026 végén indulhat Tokióban.
2026. 03. 12.
Bemutatkozott a frissített Nissan X-Trail, mutatjuk, miben más, mint elődje!
Modernizálta nagyobb szabadidő-autóját a Nissan, apróbb finomhangolások mellett a külső is változott.
2026. 03. 07.
Tisztán elektromos hajtással tér vissza a Honda Insight
Az első generációs coupé után jött a hatchback, szedánként vonult vissza, most pedig ismét új bőrbe bújt az Insight: felszedett egy kis crossoveres többletet.
2026. 03. 01.
Különleges, csajos Bentley Bentayga érkezett Japánba!
A Bentley bemutatta a Bentayga tízdarabos különszériáját, ami esküvői tematikájú részletekkel kifejezetten nőknek készült.
2026. 02. 27.
Ezek a Toyoták bizonyítják, van igény a hibrid autókra!
A Toyota nem ugrott ész nélkül a villanyosításba, ma pedig már nagyon úgy tűnik, ez volt a helyes lépés. Ugyanakkor a hibrid "forradalomból" a japán márka is kivette a részét, ennek pedig a mai napig érezni a hatását.
2026. 02. 22.
Ezek voltak az Év Autói Japánban!
Ezúttal a japán COTY díjasokat láthatod szépen sorban időrendben, AI segítségével megjelenítve.
2026. 02. 09.
Bombahír: a hatodik generációs RAV4-ből is készül Suzuki! Íme a vadiúj Across!
Derült égből villámcsapásként bemutatta a Suzuki a vadiúj Acrosst, amely kizárólag PHEV hajtáslánccal lesz elérhető. De mit lehet tudni az újonnan bemutatott modellről? Íme a részletek!
2026. 02. 03.
Filléres prémiumautók, amikkel nincs tele a paneltelep!
Nem szeretnél BMW-t, Mercedest, vagy Audit venni, de a kényelemre, a helykínálatra és a minőségérzetre szükséged volna? Íme néhány alternatíva, ha te különbözni szeretnél a többiektől!
2026. 01. 28.
Sosem zárt eddig olyan jó évet a Toyota Európában, mint 2025-ben!
Soha nem adott még el annyi autót a Toyota Európában, mint a múlt évben. De mit jelent mindez számokban? Íme a válasz!
2026. 01. 14.
Máris új fényezést kapott a harmadik generációs Mazda CX-5! Szerinted megéri a felárat?
A múlt nyáron bemutatott SUV immár kékben is elérhető. A CX-5 magyar konfigurátorában már meg is jelent a pontos ára, íme!
2026. 01. 14.
Így fog kinézni az új Honda logó!
2027-től már sorozatgyártott autókon is láthatod majd a Honda új, világító emblémáját: mutatjuk, milyen modellek kapják meg először!
2025. 12. 23.
Bemutatkozott az új Suzuki Across! Vajon hozzánk is érkezik?
Az év utolsó napjaira is tartogatott egy premiert a Suzuki, ugyanis bemutatták a vadiúj Across szabadidő-autót. Mit érdemes tudni róla? Máris mutatjuk!
2025. 11. 26.
Frissült, de mégis olcsóbb lett a Toyota villanyautója! Akkor hol a trükk?
Jókora frissítést hozott az első alapoktól villanyautónak épülő modelljéhez a Toyota. Átszabott külső, nagyobb teljesítmény, új akkumulátorok és gyorsabb töltés, mégis olcsóbb lett, mint a kifutó verzió. Vajon elég lesz mindez az áttöréshez?
2025. 11. 07.
Sejtelmes fotót tett közzé a Honda! Ilyesmi lesz az új Civic?
Bár a Civic nemrég kapott frissítést, a Honda már a következő generáción dolgozik. A prototípusról meg is osztottak néhány fotót, íme!
2025. 11. 04.
Nincs pénze a Mazdának befejezni az új, Wankel-motoros sportautóját
A projektet temetni egyelőre nem kell, ám a sorozatgyártáshoz vezető út jóval rögösebb, mint ahogy azt eredetileg ígérték a Mazda mérnökei.
2025. 10. 29.
Immár biztos: tényleg ilyesmi lesz az új Toyota Corolla!
Merész külsővel érkezik az új Corolla, legalábbis ezt vetíti előre a Toyota legújabb koncepciója, ugyanakkor a hajtásláncok kapcsán nem merik bevállalni a drasztikus változtatásokat.
2025. 10. 26.
Nem lehet többé újonnan Honda Civic Type R-t venni Európában! Búcsúvideóban az összes generáció!
Idén megszünteti a Civic Type R forgalmazását a Honda, ennek apropóján pedig egy videóban összeszedtük, milyen autókat kaptunk a különleges plakett alatt az elmúlt évtizedekben.