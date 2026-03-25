Autonavigator.hu

Cimke

#japán autó

A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.

Autósvilág híreiHasználtautóÚjdonságSztori

Kapcsolódó szerzők

Németh KornélRupa AdriGorzás GergőJuhász ÁgiHorváth András
Kihátrál a Honda: mégsem dobják piacra a Sony villanyautóját

2026. 03. 25.

Kihátrál a Honda: mégsem dobják piacra a Sony villanyautóját

Már a próbagyártás megkezdése után kényszerül feladni autóipari terveit az elektronikai óriáscég, a piaci bevezetés előtti utolsó pillanatban.

Ilyen lesz a legújabb robotaxi!

2026. 03. 14.

Ilyen lesz a legújabb robotaxi!

Az önvezető taxik fejlesztése új szintre léphet. A Nissan, az Uber és a brit Wayve bejelentette, hogy együtt dolgoznak egy robotaxi-szolgáltatás elindításán. A tervek szerint az első pilotprogram 2026 végén indulhat Tokióban.

Bemutatkozott a frissített Nissan X-Trail, mutatjuk, miben más, mint elődje!

2026. 03. 12.

Bemutatkozott a frissített Nissan X-Trail, mutatjuk, miben más, mint elődje!

Modernizálta nagyobb szabadidő-autóját a Nissan, apróbb finomhangolások mellett a külső is változott.

Tisztán elektromos hajtással tér vissza a Honda Insight

2026. 03. 07.

Tisztán elektromos hajtással tér vissza a Honda Insight

Az első generációs coupé után jött a hatchback, szedánként vonult vissza, most pedig ismét új bőrbe bújt az Insight: felszedett egy kis crossoveres többletet.

Különleges, csajos Bentley Bentayga érkezett Japánba!

2026. 03. 01.

Különleges, csajos Bentley Bentayga érkezett Japánba!

A Bentley bemutatta a Bentayga tízdarabos különszériáját, ami esküvői tematikájú részletekkel kifejezetten nőknek készült.

Ezek a Toyoták bizonyítják, van igény a hibrid autókra!

2026. 02. 27.

Ezek a Toyoták bizonyítják, van igény a hibrid autókra!

A Toyota nem ugrott ész nélkül a villanyosításba, ma pedig már nagyon úgy tűnik, ez volt a helyes lépés. Ugyanakkor a hibrid "forradalomból" a japán márka is kivette a részét, ennek pedig a mai napig érezni a hatását.

Ezek voltak az Év Autói Japánban!

2026. 02. 22.

Ezek voltak az Év Autói Japánban!

Ezúttal a japán COTY díjasokat láthatod szépen sorban időrendben, AI segítségével megjelenítve.

Bombahír: a hatodik generációs RAV4-ből is készül Suzuki! Íme a vadiúj Across!

2026. 02. 09.

Bombahír: a hatodik generációs RAV4-ből is készül Suzuki! Íme a vadiúj Across!

Derült égből villámcsapásként bemutatta a Suzuki a vadiúj Acrosst, amely kizárólag PHEV hajtáslánccal lesz elérhető. De mit lehet tudni az újonnan bemutatott modellről? Íme a részletek!

Filléres prémiumautók, amikkel nincs tele a paneltelep!

2026. 02. 03.

Filléres prémiumautók, amikkel nincs tele a paneltelep!

Nem szeretnél BMW-t, Mercedest, vagy Audit venni, de a kényelemre, a helykínálatra és a minőségérzetre szükséged volna? Íme néhány alternatíva, ha te különbözni szeretnél a többiektől!

Sosem zárt eddig olyan jó évet a Toyota Európában, mint 2025-ben!

2026. 01. 28.

Sosem zárt eddig olyan jó évet a Toyota Európában, mint 2025-ben!

Soha nem adott még el annyi autót a Toyota Európában, mint a múlt évben. De mit jelent mindez számokban? Íme a válasz!

Máris új fényezést kapott a harmadik generációs Mazda CX-5! Szerinted megéri a felárat?

2026. 01. 14.

Máris új fényezést kapott a harmadik generációs Mazda CX-5! Szerinted megéri a felárat?

A múlt nyáron bemutatott SUV immár kékben is elérhető. A CX-5 magyar konfigurátorában már meg is jelent a pontos ára, íme!

Így fog kinézni az új Honda logó!

2026. 01. 14.

Így fog kinézni az új Honda logó!

2027-től már sorozatgyártott autókon is láthatod majd a Honda új, világító emblémáját: mutatjuk, milyen modellek kapják meg először!

Bemutatkozott az új Suzuki Across! Vajon hozzánk is érkezik?

2025. 12. 23.

Bemutatkozott az új Suzuki Across! Vajon hozzánk is érkezik?

Az év utolsó napjaira is tartogatott egy premiert a Suzuki, ugyanis bemutatták a vadiúj Across szabadidő-autót. Mit érdemes tudni róla? Máris mutatjuk!

Frissült, de mégis olcsóbb lett a Toyota villanyautója! Akkor hol a trükk?

2025. 11. 26.

Frissült, de mégis olcsóbb lett a Toyota villanyautója! Akkor hol a trükk?

Jókora frissítést hozott az első alapoktól villanyautónak épülő modelljéhez a Toyota. Átszabott külső, nagyobb teljesítmény, új akkumulátorok és gyorsabb töltés, mégis olcsóbb lett, mint a kifutó verzió. Vajon elég lesz mindez az áttöréshez?

Sejtelmes fotót tett közzé a Honda! Ilyesmi lesz az új Civic?

2025. 11. 07.

Sejtelmes fotót tett közzé a Honda! Ilyesmi lesz az új Civic?

Bár a Civic nemrég kapott frissítést, a Honda már a következő generáción dolgozik. A prototípusról meg is osztottak néhány fotót, íme!

Nincs pénze a Mazdának befejezni az új, Wankel-motoros sportautóját

2025. 11. 04.

Nincs pénze a Mazdának befejezni az új, Wankel-motoros sportautóját

A projektet temetni egyelőre nem kell, ám a sorozatgyártáshoz vezető út jóval rögösebb, mint ahogy azt eredetileg ígérték a Mazda mérnökei.

Immár biztos: tényleg ilyesmi lesz az új Toyota Corolla!

2025. 10. 29.

Immár biztos: tényleg ilyesmi lesz az új Toyota Corolla!

Merész külsővel érkezik az új Corolla, legalábbis ezt vetíti előre a Toyota legújabb koncepciója, ugyanakkor a hajtásláncok kapcsán nem merik bevállalni a drasztikus változtatásokat.

Nem lehet többé újonnan Honda Civic Type R-t venni Európában! Búcsúvideóban az összes generáció!

2025. 10. 26.

Nem lehet többé újonnan Honda Civic Type R-t venni Európában! Búcsúvideóban az összes generáció!

Idén megszünteti a Civic Type R forgalmazását a Honda, ennek apropóján pedig egy videóban összeszedtük, milyen autókat kaptunk a különleges plakett alatt az elmúlt évtizedekben.