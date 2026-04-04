Tényleg lassúak a villanyautók? 90 helyett 152 km/órával fotózták le a Kia EV6-ot!

2026. 04. 04.

Te tisztában vagy vele, hogy mégis mennyi a bírság, hogyha valaki ilyen mértékben lépi túl a sebességhatárt? Mutatjuk a választ!

Megkezdődött a legolcsóbb villany-Kia gyártása Zsolnán! Íme az üzemben készült fotók!

2026. 03. 27.

Újabb tisztán elektromos modell gyártása kezdődött meg Szlovákiában, immár az EV4 mellett az EV2 is az északi szomszédunknál születik.

Végsebesség-teszten a legolcsóbb új autó: túlélhető 68 lóerővel a német autópálya?

2026. 03. 14.

Ha azt hiszed, hogy nincs élet 150 lóerő alatt, akkor mindenképp megéri megnézned ezt a videót: te bevállalnád ezt a tempót egy Kia Picantóban?

Már rendelhető itthon a Kia EV2, mutatjuk, mennyit kérnek érte!

2026. 03. 03.

Magyarországon is elérhető mostantól a Kia EV2, a márka eddigi legkisebb, egyben legolcsóbb villanyautója.

Ennek az autónak kell a Ceed helyébe lépnie! Itthon a Kia új kompaktja!

2026. 02. 23.

Legyen mindig B-terved. A Kiának volt, ezért érkezik hozzánk is a kompakt K4-es, elsőként ferdehtáú, ötajtósként, később pedig jön a kombi is.

4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!

2026. 02. 18.

Körbejáruk a kínálatot: íme a 10 legfontosabb modell, ami számításba jöhet, hogyha kereken 10 éves, középkategóriás SUV-ra fáj a fogad!

Egy kicsit magyar is a Kia villanyfurgonja, mutatjuk az árakat!

2026. 01. 23.

Magyar a Kia PV5 vezető dizájnere és magyar a vezető termékfejlesztő is, az első próba alapján pedig nem fog szégyent hozni ránk a munkájuk. A városi áruterítés zöldítéséhez jól jön a futurisztikus formájú furgon és kisbusz.

Újabb modellt frissített a Kia! Bemutatták Dél-Koreában az új Nirót!

2026. 01. 20.

Közzétette a Kia a ráncfelvarrott Niróról készült fotókat Dél-Koreában, ám várhatóan hamarosan hozzánk is érkezik az újdonság. Mutatjuk, mit érdemes tudni róla!

Még idén érkezik: így fog kinézni a Kia Ceed kombi utódja!

2026. 01. 13.

Új kombival bővül az európai kompakt-kínálat, ezúttal Koreából: mutatjuk a Kia K4 Sportswagon első hivatalos fotóit és a műszaki részleteket!

Beárazták itthon a Kia Ceed utódját! Ennyibe kerül Magyarországon a K4!

2026. 01. 10.

Közzétette a Kia a K4 magyarországi árlistáját, amely alapján immár biztos, hogy hazánkban is kapható lesz az újdonság 10 millió forint alatt. Mutatjuk a részletes árakat!

Bemutatkozott a Kia legolcsóbb villanyautója! Mutatjuk, mit kínál az EV2!

2026. 01. 09.

Nagy reményeket fűz a Kia a frissen bemutatott villanyautójához, hiszen a belépő szintű elektromos modellek szegmense egyre népszerűbb. Más kérdés, hogy milyen árcédula kerül majd végül az EV2-re.

Rengeteg SUV fogyott idén Európában, gondoltad volna, hogy ez volt a legnépszerűbb?

2025. 12. 30.

Immár zsinórban 4. éve a SUV-okból fogyott a legtöbb Európában, a népszerűségi versenyben pedig az első két helyen az egyik német gyártó két modellje szerepel. Mutatjuk, melyek ezek!

Mi ilyen Kia Sportage-et vennénk!

2025. 12. 23.

Kalandoztunk kicsit a Kia konfigurátorában, hogy megnézzük, mennyibe kerülne egy olyan Sportage, amely mindenben megfelel nekünk.

Vajon nálunk is lesz egyszer hivatalosan Geely? Vinnéd az 5 milliós SUV-jukat?

2025. 12. 13.

A Geely hazánkban is értékesít autókat, csak éppen nem ezen a néven, éppen ezért joggal merül fel a kérdés, vajon milyen eredményeket tudna elérni egy ehhez hasonló autó.

Íme az idei év utolsó Euro NCAP töréstesztjei!

2025. 12. 11.

A rengeteg kínai autó mellett olyan slágermodellnek ígérkező típusokat is összetört az Euro NCAP, mint a friss Renault Clio, a full hibrid Toyota Aygo X, vagy épp a újgenerációs Volkswagen T-Roc. Íme a most tesztelt 19 modell részletes értékelése!

Európába is érkezik a Kia új SUV-ja, íme a Seltos!

2025. 12. 10.

A 2019-ben bemutatott első generációt nem hozta a Kia Európába, ám az új Seltos már hozzánk is érkezik, ráadásul hibrid hajtáslánccal!

Megérkeztek az első hivatalos fotók a Kia legolcsóbb villanyautójáról!

2025. 12. 03.

Sorra hozza az új autókat Európába a Kia, a friss bejelentés szerint pedig 2026-ot is erősen akarják indítani, hiszen rögtön az év elején érkezik a legolcsóbb villanyautójuk.

Még 2025-ben bemutat egy új SUV-ot a Kia! Íme az első fotók!

2025. 12. 01.

Az év utolsó napjaira is tartogat egy világpremiert a Kia, ráadásul ezúttal egy olyan SUV-ot mutatnak be, amely nem csak tisztán elektromos hajtáslánccal lesz elérhető.