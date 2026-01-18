2026. 01. 18.
Igazi vadállat lett az új 830 lóerős Shelby
A Mustang GTD a maga 826 lóerejével magasra tette a lécet, de a Shelby Super Snake csak azért is új szintre emeli a Mustang fogalmát.
2025. 10. 29.
Itthon is rendelhető a Honda Prelude, íme az ára!
Magyarországon is elérhetővé vált az új Honda Prelude, a márka legújabb kupéja. De vajon mennyibe kerül?
2025. 10. 14.
Rejtélyes fotót tett közzé a Mazda, négyajtós kupé rejtőzhet rajta!
A Tokiói Autószalonon leplezik le a Mazda kupéját, de mit lehet tudni róla már most? Íme a részletek!
2025. 09. 13.
Elszólta magát a Lexus? Vadiúj modell érkezhet Európába!
Úgy tűnik, a Lexus egy teljesen új típuson dolgozik, amelyet a jelek szerint Európába is elhozhat. De milyen autóról lehet szó?
2025. 09. 05.
Hivatalosan is bemutatkozott az új Honda Prelude! Ekkora teljesítményt kínál!
Bemutatkozott az új Prelude, amely Európában még fontosabb szerepet kap a Honda modellpalettáján, mint más régiókban. Hogy miért? Máris eláruljuk!
2025. 06. 30.
Egy BMW az ínyencek számára!
Orrmotor hosszában, hátsókerék-meghajtás, két ajtó, rövid tompor, hosszú motorháztető. Ezekből az alapanyagokból lehet élményautót kreálni, és a BMW nem is vette félvállról a feladatot.
2025. 02. 19.
A legnagyobb problémája, hogy kínai? Teszten a BYD Sealion 7
Csak a származása és esetleg a külleme miatt lesz nehéz a bejáratott prémiummárkáktól vásárlókat hódítania a BYD SUV-kupéjának, a színvonal ugyanis meghaladja a nagy nevekét. Az ára viszont a hétköznapi gyártók nagyobb akkus modelljeivel is versenyképes.
2024. 11. 14.
Mit tud padlógázon a filléres Mercedes-Benz kupé? Íme a videó!
Ha aprópénzből szeretnéd átélni egy Mercedes-Benz kupé élményét, akkor a legolcsóbb megoldás a jelenlegi használtpiacon a második generációs C-osztály rövidített változata lesz. De vajon tudja-e még taratni a tempót, illetve szabad-e ilyet venni?
2024. 11. 13.
Hivatalosan is leáldozott a normális Audi sportmodellek csillaga
A sportmodellek megszüntetésének bizony nyomós oka van. Ez pedig még véletlenül sem a környezetvédelem, a helyüket ugyanis még kevésbé környezetbarát modellek veszik át.
2024. 10. 27.
Kéziváltós sportmodellel ünnepel a BMW Mexikóban
Kétféle fényezés, egyféle váltó, mindössze harminc mexikói vásárló csaphat le a jubileumi BMW-re.
2024. 07. 08.
Európába is jön a Honda belső égésű motoros kupéja!
A Prelude érkeztét már tavaly belengette a Honda, ám most először erősítették meg, hogy Európába is megérkezik a modell, sőt az is biztossá vált, hogy belső égésű motor is lesz a kupéban.
2024. 06. 17.
"Megláttam a bontóban és beleszerettem a hátsó szárnyba"
Milyen autót képzelsz el egy egyetemista lány első autójának? Csak mert valószínűleg nem ezt a lila Prelude-öt. És mégis: íme a bizonyíték, hogy bárkiből válhat igazi autóőrült, csak meg kell találnia a tökéletes verdát hozzá.
2024. 06. 15.
Keresd a változást! Megújult a 2-es BMW!
Új technológiával, színekkel, felnikkel és kárpitokkal teszik frissebbé a BMW legkisebb sportkupéját.
2024. 05. 21.
Jöhet a négyajtós Mustang?
A Ford vezérigazgatója nyitott a Mustang továbbgondolására, de ez szinte biztosan nem fog kiterjedni a villanyos kivitelre, ellenben a hibrid hajtásláncot megfontolandónak tartja, sőt még négyajtós modell is kaphat vágtató paripát az orrára.
2024. 05. 20.
Zsákutca volt a Mercedes-AMG hibrid négyhengerese
Zsákutcába futott a Mercedes-AMG a kétliteres, négyhengeres, hibrid erőforrásával, amit a C és a GLC 63-ban vezettek be idáig.
2024. 03. 28.
Vajon tényleg olcsó lesz a Citroën új SUV-kupéja?
Nehéz újat mutatni, ha SUV-okról van szó, a Citroën azonban próbálkozik, és egy különleges formatervvel rendelkező szabadidő-autót dob a piacra még az idei év végén, amely állításuk szerint nem is kap vaskos árcédulát.
2024. 03. 10.
Már az amerikai izomautók közé is befurakodott a villanyhajtás
A Dodge évek óta próbálja hozzászoktatni az elektromos Chargerhez a közönséget, de még az amerikaiak sem olyan bátrak, hogy csupán villanymotorral kínálják az izomautójukat.
2024. 02. 06.
Beárazták itthon az új Ford Mustangot: megér ennyit az izomautó?
Idén végre megérkezik hazánkba is a Ford Mustang hetedik generációja, ennek egyik bizonyítéka, hogy már magyar árakat is kapott. Eláruljuk, mennyit kérnek érte!