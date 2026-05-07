2026. 05. 07.
Hatüléses, óriás SUV-ot hoz Magyarországra a Lexus!
Történelme egyik legnagyobb szabadidő-autóját mutatta be a Lexus a TZ képében, amely kizárólag villanyhajtással lesz kapható.
2026. 02. 07.
Tarolt a Toyota a januári újautó-piacon
Hatalmas csatát vívott tavaly a Toyota a Suzukival a hazai vásárlók kegyeiért. Haszonjárművekkel együtt a Toyota nyert, de kizárólag a személyautókat tekintve a Suzuki. 2026-ot azonban kemény válaszcsapással kezdte a Toyota.
2026. 02. 03.
Filléres prémiumautók, amikkel nincs tele a paneltelep!
Nem szeretnél BMW-t, Mercedest, vagy Audit venni, de a kényelemre, a helykínálatra és a minőségérzetre szükséged volna? Íme néhány alternatíva, ha te különbözni szeretnél a többiektől!
2026. 01. 31.
Ennyi autót adott el a Toyota, hogy a világ legnagyobb autógyártója maradhasson
A Toyota csoportszinten zsinórban immár hatodik alkalommal bizonyult a világ legnagyobb autógyártójának, a végleges adatokra azonban várni kellett, egészen idáig.
2026. 01. 28.
Sosem zárt eddig olyan jó évet a Toyota Európában, mint 2025-ben!
Soha nem adott még el annyi autót a Toyota Európában, mint a múlt évben. De mit jelent mindez számokban? Íme a válasz!
2025. 12. 18.
Ilyen, amikor a Fordnál terveznek Lexust!
Kicsit bizarrnak tűnhet az alábbi történet, pedig lehet, hogy sűrűbben kéne ilyesmivel próbálkozni és közelebb hozni egymáshoz nagy autógyártó konszerneket
2025. 12. 05.
Két brutális Toyota sportautóval karöltve tér vissza a Lexus LFA
A Toyota lerántotta a leplet a GR márkanév alatt érkező szupersportautóiról, a GT-ről és a GT3-ról, illetve a platformtárs Lexus LFA-ról!
2025. 11. 30.
Ezek a legmegbízhatóbb autók Angliában
Angol tudósok szerint... kezdődhetne a cím alapján, de nem így van, hiszen egy ügyfélelégedettségi felmérés szerinti rangsort mutatunk most az Egyesült Királyság legmegbízhatóbb autóiról.
2025. 11. 27.
5 év alatt 760 ezer kilométert tekertek ebbe a Lexusba: íme a teljes szerviztörténete!
Ez a Lexus ES 300h kevesebb, mint 5 év alatt megjárta a Föld-Hold távolságot oda és vissza: mutatjuk, hogy mire képes egy fiatal Lexus, ami túl van 760 ezer megtett kilométeren.
2025. 11. 22.
Gigabemutatót tartott itthon a Toyota
Nagyszabású bemutatót tartott a Toyota Central Europe – Hungary a Várkert Bazárban, hogy ízelítőt adjon a közelgő modelloffenzívájáról.
2025. 11. 22.
Ennyibe kerül itthon az elektromos kormányművel a Lexus RZ!
Megérkezett Magyarországra a frissített Lexus RZ modellcsalád, amelynek keretében már itthon is rendelhető a mechanikus kormányszerkezet nélküli kivitel. Íme az ára!
2025. 11. 19.
Beárazták itthon a vadiúj Lexus ES-t! Ennyit kérnek érte!
Magyarországon is közzétette a Lexus az új ES előzetes árlistáját, amelyben nem csak a tisztán elektromos, de a hibrid hajtáslánccal ellátott verzió is szerepel.
2025. 11. 03.
Létezik használt hibrid kétmillióért? Utánajártunk!
Nem csak hétköznapi szaladgálós hibrideket, de akár prémium SUV modelleket vagy amerikai különlegességeket is kaphatsz elektromos rásegítéssel kétmillió forint alatt: íme a kínálat!
2025. 11. 01.
Zenés-táncos szerepet kapott a Lexus
Idén november végén debütál a mozikban a Wicked musical második része. A főszereplők és a karakterek ugyanazok, és a zenés film autóipari partnere sem változott.
2025. 10. 30.
Komolyan gondolja a Lexus, hatkerekű buszlimuzin lehet a következő LS!
Ezúttal teljes egészében megmutatta a Lexus a hatkerekű buszlimuzinját, mellette viszont egy SUV-kupét, illetve egy háromkerekű apróságot is bemutattak az LS típusnév alatt. Vajon melyik kerül gyártásba?
2025. 10. 26.
Videó: Ilyen a konnektoros Lexus RX!
A Lexus Magyarország legújabb videójában az RX 450h+ a főszereplő, minden fontos információt megkapsz az autóról, ha végignézed a videót.
2025. 10. 18.
Tényleg hatkerekű buszlimuzinként támadhat fel a Lexus LS?
Jelenlegi formájában biztosan a 2026-os lesz az utolsó éve a Lexus LS típusnak, ám a márka új koncepcióautójának elnevezése arra enged következtetni, egy napon visszatérhet a név a termékpalettára.
2025. 10. 11.
Itt a vége, eltűnik a legnagyobb négyajtós Lexus
Utolsó évéhez ért az LS, a csúcsmodell több mint három évtized után egy limitált búcsúszériával köszön el a rajongóktól.