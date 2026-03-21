2026. 03. 21.
Videó: Igazi gyorsulási versenyen a Halálos Iramban tuningautói!
Valós körülmények között álltak ki egymás ellen a Halálos Iramban filmek legendás tuningautói, kiderült, hogy melyik a leggyorsabb a brigádból.
2026. 02. 28.
Hibridként térhet vissza a Mazda MX-5?
Az ND generáció már több mint egy évtizede piacon van, a következő generációs Mazda MX-5 viszont még évekre van a bemutatótól, ráadásul még mindig nem döntötték el, milyen hajtásláncot kapjon.
2026. 02. 18.
4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!
Körbejáruk a kínálatot: íme a 10 legfontosabb modell, ami számításba jöhet, hogyha kereken 10 éves, középkategóriás SUV-ra fáj a fogad!
2026. 02. 16.
Magyarázkodik a Mazda: ezért tűntek el a gombok a CX-5 utasteréből
Íme a Mazda hivatalos válasza: ezért dobták a fizikai kezelőfelületet és álltak be a sorba a hatalmas érintőképernyővel az új CX-5 tervezésekor.
2026. 02. 15.
Ez is Luce, csak épp Japánból, de olasz kötődéssel!
35 év után kerül újra Luce felirat egy autóra. Ezúttal azonban nem japán, hanem olasz embléma alatt.
2026. 02. 03.
Olyat mondott a rendőröknek a piroson áthajtó sofőr, amire még ők sem számítottak!
Szándékosan szabálytalankodott a rendőrök előtt, majd szemrebbenés nélkül letagadta. Ezt követően derült csak ki az igazi probléma.
2026. 02. 01.
Már ötmilliónál jár az eladott Mazda CX-5-ösök száma!
Három generáció alatt érte el az ötmilliós darabszámot a Mazda népszerű SUV-ja, amelynek bár halálhírét keltették korábban, de túl sikeres, hogy elengedje a kezét a japán gyártó.
2026. 01. 21.
A Volkswagentől és a Nissantól csábítja át a vásárlókat az új, kínai Mazda 6e
Visszatérő vásárlók helyett teljesen más célközönséget szólít meg a Mazda új, kínai alapokra épülő, tisztán elektromos szedánja.
2026. 01. 14.
Máris új fényezést kapott a harmadik generációs Mazda CX-5! Szerinted megéri a felárat?
A múlt nyáron bemutatott SUV immár kékben is elérhető. A CX-5 magyar konfigurátorában már meg is jelent a pontos ára, íme!
2026. 01. 10.
Itt a Mazda új crossovere, már be is árazták Magyarországon!
Ahogy leleplezték, máris kiderült, mennyiért lehet hazánkban megvásárolni a Mazda új szabadidő-autóját, a CX-6e-t. Íme a legfontosabb részletek és a pontos összegek!
2025. 12. 11.
Íme az idei év utolsó Euro NCAP töréstesztjei!
A rengeteg kínai autó mellett olyan slágermodellnek ígérkező típusokat is összetört az Euro NCAP, mint a friss Renault Clio, a full hibrid Toyota Aygo X, vagy épp a újgenerációs Volkswagen T-Roc. Íme a most tesztelt 19 modell részletes értékelése!
2025. 11. 04.
Nincs pénze a Mazdának befejezni az új, Wankel-motoros sportautóját
A projektet temetni egyelőre nem kell, ám a sorozatgyártáshoz vezető út jóval rögösebb, mint ahogy azt eredetileg ígérték a Mazda mérnökei.
2025. 11. 01.
28 év után lecseréli a Mazda a márkajelzését! Íme az új embléma!
A Japán Mobilitási Kiállításon nem csak két új koncepciót, de egy új emblémát is mutatott a Mazda.
2025. 10. 30.
4 méternél is kisebb autót villantott a Mazda! Vajon lesz belőle valami?
A Mazda is nagyot villantott a Japán Mobilitási Kiállítás 0. napján, két újdonságot is bemutattak, ám előzetesen csak az egyik érkezését árulták el. Mutatjuk, mit tartogat a márka jövője!
2025. 10. 15.
18 autó vizsgázott az Euro NCAP töréstesztjén! Íme az eredmények!
Az idei év egyik leghosszabb listáját hozta nyilvánosságra az Euro NCAP a legfrissebb töréstesztekről. De sikerült mindenkinek az 5 csillag? Máris mutatjuk!
2025. 10. 14.
Rejtélyes fotót tett közzé a Mazda, négyajtós kupé rejtőzhet rajta!
A Tokiói Autószalonon leplezik le a Mazda kupéját, de mit lehet tudni róla már most? Íme a részletek!
2025. 10. 01.
Kiderült, hogy mennyiért érkezhet a Mazda 6e SUV változata
Konnektoros hibridként és villanyautóként is forgalmazzák már a kínai Changan és a Mazda új, közös termékét, amelyet Mazda CX-6e néven terveznek forgalmazni Európában.
2025. 09. 30.
Vannak még klasszikus modellek az újautó-piacon!
Nincs benne nagy lítium aksi, nincs benne turbó, nincs benne óriási érintőképernyő és pont ettől is annyira jó a Mazda CX-30!