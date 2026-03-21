Autonavigator.hu

Cimke

#Mazda

A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.

Autósvilág híreiHasználtautóTeszt

Kapcsolódó szerzők

Németh KornélJuhász Ágian_adminGorzás GergőHorváth András
Videó: Igazi gyorsulási versenyen a Halálos Iramban tuningautói!

2026. 03. 21.

Videó: Igazi gyorsulási versenyen a Halálos Iramban tuningautói!

Valós körülmények között álltak ki egymás ellen a Halálos Iramban filmek legendás tuningautói, kiderült, hogy melyik a leggyorsabb a brigádból.

Hibridként térhet vissza a Mazda MX-5?

2026. 02. 28.

Hibridként térhet vissza a Mazda MX-5?

Az ND generáció már több mint egy évtizede piacon van, a következő generációs Mazda MX-5 viszont még évekre van a bemutatótól, ráadásul még mindig nem döntötték el, milyen hajtásláncot kapjon.

4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!

2026. 02. 18.

4,5 milliót egy 10 éves Dusterért? Ennyibe kerülnek a 2016-ban gyártott, középkategóriás SUV-ok!

Körbejáruk a kínálatot: íme a 10 legfontosabb modell, ami számításba jöhet, hogyha kereken 10 éves, középkategóriás SUV-ra fáj a fogad!

Magyarázkodik a Mazda: ezért tűntek el a gombok a CX-5 utasteréből

2026. 02. 16.

Magyarázkodik a Mazda: ezért tűntek el a gombok a CX-5 utasteréből

Íme a Mazda hivatalos válasza: ezért dobták a fizikai kezelőfelületet és álltak be a sorba a hatalmas érintőképernyővel az új CX-5 tervezésekor.

Ez is Luce, csak épp Japánból, de olasz kötődéssel!

2026. 02. 15.

Ez is Luce, csak épp Japánból, de olasz kötődéssel!

35 év után kerül újra Luce felirat egy autóra. Ezúttal azonban nem japán, hanem olasz embléma alatt.

Olyat mondott a rendőröknek a piroson áthajtó sofőr, amire még ők sem számítottak!

2026. 02. 03.

Olyat mondott a rendőröknek a piroson áthajtó sofőr, amire még ők sem számítottak!

Szándékosan szabálytalankodott a rendőrök előtt, majd szemrebbenés nélkül letagadta. Ezt követően derült csak ki az igazi probléma.

Már ötmilliónál jár az eladott Mazda CX-5-ösök száma!

2026. 02. 01.

Már ötmilliónál jár az eladott Mazda CX-5-ösök száma!

Három generáció alatt érte el az ötmilliós darabszámot a Mazda népszerű SUV-ja, amelynek bár halálhírét keltették korábban, de túl sikeres, hogy elengedje a kezét a japán gyártó.

A Volkswagentől és a Nissantól csábítja át a vásárlókat az új, kínai Mazda 6e

2026. 01. 21.

A Volkswagentől és a Nissantól csábítja át a vásárlókat az új, kínai Mazda 6e

Visszatérő vásárlók helyett teljesen más célközönséget szólít meg a Mazda új, kínai alapokra épülő, tisztán elektromos szedánja.

Máris új fényezést kapott a harmadik generációs Mazda CX-5! Szerinted megéri a felárat?

2026. 01. 14.

Máris új fényezést kapott a harmadik generációs Mazda CX-5! Szerinted megéri a felárat?

A múlt nyáron bemutatott SUV immár kékben is elérhető. A CX-5 magyar konfigurátorában már meg is jelent a pontos ára, íme!

Itt a Mazda új crossovere, már be is árazták Magyarországon!

2026. 01. 10.

Itt a Mazda új crossovere, már be is árazták Magyarországon!

Ahogy leleplezték, máris kiderült, mennyiért lehet hazánkban megvásárolni a Mazda új szabadidő-autóját, a CX-6e-t. Íme a legfontosabb részletek és a pontos összegek!

Íme az idei év utolsó Euro NCAP töréstesztjei!

2025. 12. 11.

Íme az idei év utolsó Euro NCAP töréstesztjei!

A rengeteg kínai autó mellett olyan slágermodellnek ígérkező típusokat is összetört az Euro NCAP, mint a friss Renault Clio, a full hibrid Toyota Aygo X, vagy épp a újgenerációs Volkswagen T-Roc. Íme a most tesztelt 19 modell részletes értékelése!

Nincs pénze a Mazdának befejezni az új, Wankel-motoros sportautóját

2025. 11. 04.

Nincs pénze a Mazdának befejezni az új, Wankel-motoros sportautóját

A projektet temetni egyelőre nem kell, ám a sorozatgyártáshoz vezető út jóval rögösebb, mint ahogy azt eredetileg ígérték a Mazda mérnökei.

28 év után lecseréli a Mazda a márkajelzését! Íme az új embléma!

2025. 11. 01.

28 év után lecseréli a Mazda a márkajelzését! Íme az új embléma!

A Japán Mobilitási Kiállításon nem csak két új koncepciót, de egy új emblémát is mutatott a Mazda.

4 méternél is kisebb autót villantott a Mazda! Vajon lesz belőle valami?

2025. 10. 30.

4 méternél is kisebb autót villantott a Mazda! Vajon lesz belőle valami?

A Mazda is nagyot villantott a Japán Mobilitási Kiállítás 0. napján, két újdonságot is bemutattak, ám előzetesen csak az egyik érkezését árulták el. Mutatjuk, mit tartogat a márka jövője!

18 autó vizsgázott az Euro NCAP töréstesztjén! Íme az eredmények!

2025. 10. 15.

18 autó vizsgázott az Euro NCAP töréstesztjén! Íme az eredmények!

Az idei év egyik leghosszabb listáját hozta nyilvánosságra az Euro NCAP a legfrissebb töréstesztekről. De sikerült mindenkinek az 5 csillag? Máris mutatjuk!

Rejtélyes fotót tett közzé a Mazda, négyajtós kupé rejtőzhet rajta!

2025. 10. 14.

Rejtélyes fotót tett közzé a Mazda, négyajtós kupé rejtőzhet rajta!

A Tokiói Autószalonon leplezik le a Mazda kupéját, de mit lehet tudni róla már most? Íme a részletek!

Kiderült, hogy mennyiért érkezhet a Mazda 6e SUV változata

2025. 10. 01.

Kiderült, hogy mennyiért érkezhet a Mazda 6e SUV változata

Konnektoros hibridként és villanyautóként is forgalmazzák már a kínai Changan és a Mazda új, közös termékét, amelyet Mazda CX-6e néven terveznek forgalmazni Európában.

Vannak még klasszikus modellek az újautó-piacon!

2025. 09. 30.

Vannak még klasszikus modellek az újautó-piacon!

Nincs benne nagy lítium aksi, nincs benne turbó, nincs benne óriási érintőképernyő és pont ettől is annyira jó a Mazda CX-30!