2026. 04. 21.
Próbán a legújabb kecskeméti Mercedes!
Ahogy a CLA, úgy a GLB is először villanyautóként érkezik, aztán majd később jönnek a hibridváltozatok is. Így a kecskeméti gyárban születő GLB-t mi is villanyhajtással próbáltuk először.
2026. 04. 16.
Bemutatkozott az újragondolt Mercedes-Benz EQS, már be is árazták itthon!
Alaposan újragondolta a Mercedes az EQS limuzint, amely jelentősen nagyobb hatótávot, valamint az aktuális formanyelvhez igazított megjelenést kínál, de olyan technológia is választható hozzá, amely eddig egyetlen egy német prémiumhoz sem.
2026. 04. 11.
50 helyett 145 km/órával száguldott: mutatjuk, mennyit kapott érte!
Itt már nem volt kérdés, hogy a lehető legmagasabb gyorshajtási csekket kapja-e a Mercedes-Benz vezetője.
2026. 04. 02.
Új arcot és hatalmas képernyőket kaptak a legnagyobb Mercedesek
Frissültek a Mercedes-Benz legnagyobb SUV modelljei: íme minden, amit a megújult GLE-ről és GLS-ről tudnod kell!
2026. 03. 28.
Itthon is beárazták az új Mercedes-Benz GLB lágy hibrid változatát!
Lágy hibrid hajtáslánccal is megjelent az új kecskeméti Mercedes a márka magyarországi weboldalán. Íme a pontos árak!
2026. 03. 28.
Ilyen még nem volt! Már limuzint is kínál a smart!
Gyökeresen átalakult a Smart modellkínálata az elmúlt években, ennek újabb bizonyítéka a #6.
2026. 03. 02.
Budapesten is ünnepel a 140 éves Mercedes-Benz
2026-ban a Mercedes-Benz Hungária azzal a széles körű „Mercedes-Benz City” koncepcióval ünnepli meg a márka 140. születésnapját, amelynek több fontos állomás mellett, része a Mercedes-Benz Art Collection exkluzív kiállítás is.
2026. 02. 24.
Itt a bejelentés: ekkora prémiumot kapnak a kecskeméti Mercedes gyár dolgozói!
A 2025-ös üzleti évre vonatkozóan is ad eredményrészesedést a Mercedes a kecskeméti üzem dolgozóinak. De mégis, mekkora összeget? Íme a válasz!
2026. 02. 23.
Félmillió kilométeres, Dízel Mercedes az Autobahnon: vajon túléli a végsebességtesztet?
35 év után is tudja a hivatalos végsebességét? Dobozokkal telepakolva mutatta meg a veterán korú Mercedes-Benz, hogy mit is jelent pontosan a német minőség.
2026. 02. 20.
50 km/h lett volna a megengedett, mutatjuk, mennyivel mérték be a Mercit!
Nem érdekelte a sofőrt a sebességkorlátozás, remélhetőleg a bírság és a büntetőpontok hatására sikerül szabályosan közlekednie a jövőben.
2026. 02. 13.
3 hónap alatt 7 új autót mutat be a Mercedes: az új kecskeméti modell is köztük lehet!
Nem áll meg a Mercedes, tovább folytatja a bemutatók sorozatát, sőt, a közeljövőben a következő fokozatba kapcsolnak, és 3 hónap alatt 7 új vagy megújult modellt fognak leleplezni - köztük lehet akár az új "kecskeméti Merci" is.
2026. 02. 11.
Hat hengerrel jön az új AMG Merci, íme a GLC 53!
Bemutatkozott a legújabb Mercedes-AMG modell, a GLC 53, amely így a SUV teljesítményorientált kivitele már nemcsak négyhengeres motorral lesz kapható. Mit kínál az új hathengeres erőforrás? Máris mutatjuk!
2026. 02. 10.
Több mint a megengedett kétszeresével hajtott Kecskeméten, ekkora bírság lett a vége!
Egy hét leforgása alatt közel 1000 gyorshajtást regisztráltak Bács-Kiskun vármegyében, köztük több olyat is, amely már-már az extrém kategóriát súrolja. Hogy mekkora lett a bírság? Íme a részletek!
2026. 02. 10.
Elárulta a Mercedes: ilyen lehet a Kecskeméten gyártott modellek utódja!
Vészesen közeledik a 2026-tól Kecskeméten készülő Mercedesek életciklusának vége, jelenleg pedig biztosra vehető, hogy jelenlegi formájában megszünteti őket a német márka. Mi jöhet utána? Máris mutatjuk!
2026. 02. 08.
Az Euro 7 szabvány miatt kap két extra hengert, és dobja a hibrid rendszert az AMG C-osztály
Az Euro 7 kibocsátási normára hivatkozva búcsúzik a négyhengeres Mercedes-AMG C 63. A sportos szedán nagyobb motorral, hibrid rásegítés nélkül, más néven él tovább.
2026. 02. 03.
Filléres prémiumautók, amikkel nincs tele a paneltelep!
Nem szeretnél BMW-t, Mercedest, vagy Audit venni, de a kényelemre, a helykínálatra és a minőségérzetre szükséged volna? Íme néhány alternatíva, ha te különbözni szeretnél a többiektől!
2026. 01. 29.
Ez ma a Mercedes-Benz legjava? Komoly ráncfelvarráson esett át az S-osztály!
Hosszas várakozás után lerántották a leplet a friss S-osztályról a stuttgartiak: az autón közel 2700 módosítást hajtottak végre a mérnökök, ezzel állítólag "a következő innovációs korszakba lépnek".
2026. 01. 27.
Az Audi dizájnfőnöke is felszólalt a képernyők térhódítása ellen
Éles ellentétben áll az Audi fejes kijelentése a konkurens Mercedes-Benz irányvonalával, akik szerint továbbra is a képernyőké a jövő.