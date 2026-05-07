Cimke
#Mercedes-Benz
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 05. 07.
Nyilvános az új Mercedes-Benz C-osztály magyarországi ára! Ennyit kérnek érte!
Hazánkban is beárazták az új, tisztán elektromos Mercedes-Benz C-osztályt. Íme a részletek, ennyit kérnek érte!
2026. 04. 21.
Próbán a legújabb kecskeméti Mercedes!
Ahogy a CLA, úgy a GLB is először villanyautóként érkezik, aztán majd később jönnek a hibridváltozatok is. Így a kecskeméti gyárban születő GLB-t mi is villanyhajtással próbáltuk először.
2026. 04. 17.
Újabb Mercedes műszerfala válik hatalmas kijelzővé! Íme az új C-osztály utastere!
Csupán pár napot kell várni az új Mercedes-Benz C-osztály leleplezéséig, a márka pedig nem elsötétített fotókkal, hanem az utastér megvillantásával hangol a premierre.
2026. 04. 11.
50 helyett 145 km/órával száguldott: mutatjuk, mennyit kapott érte!
Itt már nem volt kérdés, hogy a lehető legmagasabb gyorshajtási csekket kapja-e a Mercedes-Benz vezetője.
2026. 04. 02.
Új arcot és hatalmas képernyőket kaptak a legnagyobb Mercedesek
Frissültek a Mercedes-Benz legnagyobb SUV modelljei: íme minden, amit a megújult GLE-ről és GLS-ről tudnod kell!
2026. 03. 28.
Itthon is beárazták az új Mercedes-Benz GLB lágy hibrid változatát!
Lágy hibrid hajtáslánccal is megjelent az új kecskeméti Mercedes a márka magyarországi weboldalán. Íme a pontos árak!
2026. 03. 12.
Ilyen Mercedes eddig nem létezett! Bemutatkozott a VLE buszlimuzin!
Bár nem buszlimuzinként hivatkozik újdonságára a Mercedes, valójában az, ez pedig előrevetíti, pontosan milyen szerepet szán a VLE-nek a márka.
2026. 03. 02.
Budapesten is ünnepel a 140 éves Mercedes-Benz
2026-ban a Mercedes-Benz Hungária azzal a széles körű „Mercedes-Benz City” koncepcióval ünnepli meg a márka 140. születésnapját, amelynek több fontos állomás mellett, része a Mercedes-Benz Art Collection exkluzív kiállítás is.
2026. 02. 24.
Itt a bejelentés: ekkora prémiumot kapnak a kecskeméti Mercedes gyár dolgozói!
A 2025-ös üzleti évre vonatkozóan is ad eredményrészesedést a Mercedes a kecskeméti üzem dolgozóinak. De mégis, mekkora összeget? Íme a válasz!
2026. 02. 23.
Félmillió kilométeres, Dízel Mercedes az Autobahnon: vajon túléli a végsebességtesztet?
35 év után is tudja a hivatalos végsebességét? Dobozokkal telepakolva mutatta meg a veterán korú Mercedes-Benz, hogy mit is jelent pontosan a német minőség.
2026. 02. 20.
50 km/h lett volna a megengedett, mutatjuk, mennyivel mérték be a Mercit!
Nem érdekelte a sofőrt a sebességkorlátozás, remélhetőleg a bírság és a büntetőpontok hatására sikerül szabályosan közlekednie a jövőben.
2026. 02. 13.
3 hónap alatt 7 új autót mutat be a Mercedes: az új kecskeméti modell is köztük lehet!
Nem áll meg a Mercedes, tovább folytatja a bemutatók sorozatát, sőt, a közeljövőben a következő fokozatba kapcsolnak, és 3 hónap alatt 7 új vagy megújult modellt fognak leleplezni - köztük lehet akár az új "kecskeméti Merci" is.
2026. 02. 10.
Elárulta a Mercedes: ilyen lehet a Kecskeméten gyártott modellek utódja!
Vészesen közeledik a 2026-tól Kecskeméten készülő Mercedesek életciklusának vége, jelenleg pedig biztosra vehető, hogy jelenlegi formájában megszünteti őket a német márka. Mi jöhet utána? Máris mutatjuk!
2026. 02. 02.
Ennyit kell ma fizetni a luxusért! Máris beárazták itthon a frissített S-osztályt!
Csupán néhány nappal a világpremiert követően, hazánkban is közzétette a Mercedes az új S-osztály árait. Íme a pontos összeg, ennyiért lehet ma új S-osztályt venni!
2026. 01. 29.
Ez ma a Mercedes-Benz legjava? Komoly ráncfelvarráson esett át az S-osztály!
Hosszas várakozás után lerántották a leplet a friss S-osztályról a stuttgartiak: az autón közel 2700 módosítást hajtottak végre a mérnökök, ezzel állítólag "a következő innovációs korszakba lépnek".
2026. 01. 23.
Olyan sokan érdeklődnek az új GLC iránt, hogy arra még a Mercedes sem számított!
Az új CLA után a GLC is komoly sikertörténetnek ígérkezik, legalábbis a foglalások száma alapján erre lehet következtetni.
2026. 01. 22.
Tolnád magad előtt a világító csillagot? Íme az első képek az új S-osztályról!
Megvillantották az újdonság fényjátékát a Stuttgartiak a bemutató előtt: rengeteg részlet derült ki előzetesen a ráncfelvarrott Mercedes-Benz S-osztályról.
2026. 01. 19.
Ez az új kecskeméti büszkeség! Elindult a Mercedes-Benz GLB hazai gyártása!
A kecskeméti Mercedes-Benz gyárban megkezdődött az új elektromos GLB sorozatgyártása, a második teljesen elektromos modell, amely a kecskeméti telephelyen készül – ezt követi majd az év folyamán a belső égésű motorral felszerelt lágy hibrid GLB.