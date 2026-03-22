modellfrissítés

2026. 03. 22.
Új arcot kapott a Volkswagen Multivan! Íme az első fotók!
2026-ban rengeteg újdonság érkezik a Volkswagen háza táján - többek között a megújult Multivan is.
2024. 08. 30.
Utód nélkül maradhat a Mercedes EQS, más utat választ a gyártó
Részben a BMW ötletét másolja a Mercedes az EQS utódlását illetően. Bár a műszakiság jelentősen különbözik majd, marketing és dizájn terén összevonja a belsőégésű motoros és az akkumulátoros zászlóshajót a Stuttgarti gyártó a következő S-osztály képében.
2024. 07. 13.
Dél-Amerikában máshogy születik újjá a VW Amarok, mint nálunk
Az argentin piacon láthatjuk meg, hogy miként néz ki az a Volkswagen Amarok, ami helyett mi Európában egy átemblémázott Fordot kaptunk.
2024. 04. 13.
800 km hatótávot ígér a friss Mercedes EQS
Számos hasznos újítás érkezett a frissülő Mercedes-Benz EQS-be, de mind közül a leginkább szimbolikus az immár álló csillag az autó orrán.
2024. 03. 25.
Még nem frissült a Honda HR-V, de megmutatjuk, milyen lesz
Szigorúbb megjelenést, új extrákat és halkabb motort fog kapni a Honda HR-V, ha frissül a közeljövőben.
2024. 02. 25.
Már N Line is van a frissített Hyundai i20-ból
Meglepően sportos külsőt és belsőt kap az N Line csomaggal a Hyundai sikeres kisautója, a nemrég megújult i20
2024. 02. 03.
Elkészültek a friss Škoda Scala és Kamiq első példányai
Hamisítatlan cseh autók: hazájukban indult be a Škoda Scala és Kamiq modellek ráncfelvarrott változatainak gyártása.
2024. 01. 22.
Megszavaztatta új fényezését a Volkswagen, az angol humor nyert
Ismét megmutatták a britek, hogy sajátos humoruk él és virul: a közönségszavazáson az ikonikus sárga gumikacsa nyert, a T-Cross egyik színét erről nevezték el.
2023. 10. 29.
610 kilométeres hatótávot tud ez a kínai villanyautó
Frissült az Aion S szedán, immár Max néven fut, de az újítások kevésbé látványosak, a hatótáv viszont tekintélyes.
2023. 10. 28.
Még jobban fájhat a szívünk a Kia Optima utódjáért
Még vadabb lett a Kia K5, így még jobban hiányzik a hazai piacról a dél-koreai márka szedánja.
2023. 09. 10.
Digitális lámpákra vált az Audi óriás kupé-SUV-ja
Többféle lámpa választható az új Audi Q8-ban elöl és hátul is, emellett számos apró részlet igényesen frissült.
2023. 06. 07.
Az Opel hosszabb távra tervez a Corsával
Következő generációt is terveznek a Corsából, annak ellenére, hogy a konkurencia kivonul a kategóriából.
2023. 05. 31.
Erősebb és biztonságosabb Toyota Yaris érkezik
Erősebb hibrid hajtáslánccal egészül ki a kínálat, ugyanakkor javítottak a biztonsági alapfelszereltségen is.
2023. 05. 31.
Ez az Audi válasza az 5-ös BMW-re
Az Audi nagykocsijainál a részleteket tökéletesítették az idei modellévre.
2023. 05. 28.
Így száguld 220 km/órával álmaid használt, TDI Passatja!
Újabb sebességhatárok nélküli Autobahn videót találtunk, ám most elérhetetlen szuperautók helyett egy sokkal valóság szagúbb álmot hajtanak meg 200 km/óra felett a korlátlan szakaszon.
2023. 05. 24.
Nem csillog, világít a megújult óriás-Volkswagen
Meglepő, milyen kevés is elég, hogy a nagy VW új karaktert nyerjen.
2023. 05. 24.
Megmutatjuk, milyen az új Opel Corsa
Az átalakított megjelenés nem az egyetlen újdonság: friss motorok jönnek, és fejlesztettek az elektronikán is.
2023. 05. 23.
Vörös jelvénnyel érkezik az új VW terepjáró
Az új Touareg előzetesében most a fények kapták a főszerepet.