2026. 02. 23.
Durva pickupot villantott a Chery, akár hozzánk is érkezhet!
Ausztráliában kategóriájában egyedülálló pickupot mutatott be a Chery, amely később akár Európába is érkezhet. Íme a legfontosabb tudnivalók az újdonságról!
2026. 02. 22.
Ilyen, amikor egy kínai terepjáró amerikainak néz ki!
A Shark 6 az ausztrál csomag adta keményebb külsővel már sokkal jobban illeszkedik a nyugati terepjáró-kultúrához.
2026. 02. 17.
Már itthon is rendelhető a legújabb Toyota Hilux! Íme a magyarországi ár!
Immár Magyarországon is rendelhető a vadiúj Toyota Hilux. Mutatjuk, mennyiért lehet hozzájutni!
2026. 02. 04.
Vadiúj modell érkezik a Volkswagentől! Már azt is elárulták, mi lesz az újdonság neve!
Teljesen új típussal bővül rövidesen a Volkswagen termékpalettája, ráadásul a pickup csak az első abból a 21 újdonságból, amit a gyártó a közeljövőben tervez leleplezni. Íme a részletek!
2026. 01. 01.
Létravázas pickup, ami vizet termel mosakodáshoz, mosogatáshoz
Mi lenne, ha egy igazi terepjáró nemcsak elvinne a világ végére, hanem közben áramot adna másoknak, vizet állítana elő, és mindezt úgy tenné, hogy gyakorlatilag nem szennyez? A Toyota válasza erre a kérdésre a Tacoma H2-Overlander koncepció.
2025. 12. 27.
Ilyen a KGM új pickupja!
Aktuális formanyelvéhez szabta a KGM a Musso pickup arculatát, ám biztosan lesznek olyanok, akik más márkák modelljeinek vonalait is felfedezni vélik az új Mussóban
2025. 12. 16.
Itt a vége: jelenlegi formájában megszűnik a Ford tisztán elektromos pickupja!
Az utóbbi időben nehezen vergődik zöld ágra a villanyautókkal a Ford, ennek újabb bizonyítéka az F-150 Lightning átalakítása.
2025. 12. 01.
Így lesz egy aprónak tűnő hibából óriási baleset! Videón a debreceni ütközés!
Közvetlen közelről örökítette meg a menetrögzítő kamera, amint a szabálytalan pickupba beleszállt a Suzuki. De vajon ki hibázott? Íme a videó!
2025. 11. 10.
Tovább villanyosít a Toyota: íme az új, tisztán elektromos Hilux!
Néhány nappal a sejtelmes kedvcsináló után a Toyota bemutatta a kilencedik generációs Hiluxot. Ez lesz az első a típus történelmében, amely tisztán elektromos hajtáslánccal is kapható lesz.
2025. 11. 08.
Akkorát bukik a Ford a villany F-150-esen, hogy még idén leállhat a gyártása
A Ford állítólag fontolgatja az F-150 Lightning gyártásának leállítását a gyenge eladási adatok és a növekvő elektromos járműves veszteségek miatt.
2025. 10. 27.
Ilyen pickupot hozhat Európába a BYD!
Shark 6 a becses neve a BYD pickupjának, amely erőteljesen hasonlít a Ford F-150-es szériájára. Egyre valószínűbb, hogy Európába is érkezik a platósuk, de valószínűleg nem ennyire amerikai vonalakkal.
2025. 09. 30.
Ez történik, ha egy orrszarvú megharagszik egy Toyota Hiluxra
Nem tudjuk mi ment félre, mire gondolhatott az orrszarvú, amikor szabadon engedték, de eléggé önérzetesen "köszönt el" a platóstól, ami visszavitte a vadonba. Nem szívesen lettünk volna ott.
2025. 09. 26.
Ilyet csak a Ford kínál itthon!
Plug-in hibrid pickup? A Ford megcsinálta úgy, hogy az autó munkagép tulajdonságai ne romoljanak. Racionálisan nézve ez most a Ranger palettáról az egyik legjobb választás.
2025. 09. 23.
Hatalmas luxuspickuppal rukkolt elő az MG, az ára is kedvezőnek tűnik!
Nem csak Kínában árusítják az MG új platósát, mutatjuk, hogy mit kell tudni a nemzetközi piacra szánt U9 pickupról.
2025. 09. 17.
Vajon tényleg így nézne ki a Lexus pickupja?
Bár valószínűleg ebben a formában sosem valósul meg a Lexus pickupja, érdekes látni, hogyan képzelik el független dizájnerek az autó formatervét.
2025. 08. 28.
Új pickupot készített a Škoda! Íme a fotók!
A Škoda már több autót is újragondolt az aktuális formanyelve alapján - ezúttal egy pickup került sorra.
2025. 08. 18.
Végre egy pickup, ami nem a luxizásról szól?
Elöl a 2,0 literes, két turbóval megfújt dízel, hátul pedig a plató. Csak ennyi a fontos, vagy az is számít, hogy mi van a kettő között?
2025. 08. 07.
Új világrekord! Egy töltéssel 1705 kilométert tett meg ez a villanyautó!
Elképesztő rekordot állított fel egy elektromos pickup, ugyanis két töltés között 1705 kilométeres hatótávot sikerült kisajtolni belőle.