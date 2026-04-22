Autonavigator.hu

Cimke

#PR

A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.

Tippek, tanácsadókSztoriTesztAutósvilág hírei

Kapcsolódó szerzők

HirdetésHorváth Andrásan_adminNémeth Kornél
Porszívó verseny a Dyson vezeték nélküli masinájával!

2026. 04. 22.

Porszívó verseny a Dyson vezeték nélküli masinájával!

Talán még sosem sikerült annyira egyszerűen és gyorsan kitisztítanunk egy autó utasterében a szőnyegeket, mint a Dyson porszívójával. Mértük az idejét, hiszen szeretünk versenyezni a szerkesztőségben. Mindennel is.

Ritka villámrajt a magyar autópiacon

2026. 02. 15.

Ritka villámrajt a magyar autópiacon

Melyik autómárka robbant nagyot már az első évében Magyarországon? Ez bizony a Chery.

5 dolog, amiért szeretjük a hibrid MG modelleket

2026. 02. 12.

5 dolog, amiért szeretjük a hibrid MG modelleket

Nem minden hibrid egyforma, és bizony sok esetben jelentősek a különbségek a gyártók ajánlatai között. Az MG példáján mutatjuk be, hogy milyen részletekre érdemes odafigyelni, ha a megfontolt döntések híve vagy.

Családokra hangolva: töretlen a Nissan SUV-k népszerűsége

2026. 02. 11.

Családokra hangolva: töretlen a Nissan SUV-k népszerűsége

Egyre többen választják a Nissan modelljeit, amikor új autót vásárolnak. Mi a siker titka? Ezt járjuk most körbe!

Azt hiszed, hogy csak terepre jó az összkerékhajtás? Suzukival mutatjuk, mire jó még!

2025. 12. 18.

Azt hiszed, hogy csak terepre jó az összkerékhajtás? Suzukival mutatjuk, mire jó még!

Valószínűleg a legtöbben a terepjárásra gondolnak, ha meglátják a 4x4, a 4WD, vagy épp az AWD feliratokat, illetve a Suzuki esetében az AllGrip logót. Pedig máskor is nagyon jól jön ez a megoldás!

5 kisgép, ami nélkül üres a garázs

2025. 12. 06.

5 kisgép, ami nélkül üres a garázs

Ha azt szeretnéd, hogy a garázsod ne csak egy tárolóhely legyen az autód számára, hanem egyben házi barkácsműhelyként, netán otthoni autószerelésre is használnád, akkor íme néhány eszköz, ami a segítségedre lehet!

Autópálya matrica – mi várható 2026-ban?

2025. 11. 28.

Autópálya matrica – mi várható 2026-ban?

Bár hivatalosan még nem hozták nyilvánosságra a 2026-os autópálya matrica árakat, az augusztusi inflációs adatok és az eddigi tapasztalatok tükrében viszonylag nagy magabiztossággal határozhatjuk meg a jövőre érvényes tarifákat.

Így alakíts ki tökéletes műhelyvilágítást szereléshez!

2025. 11. 08.

Így alakíts ki tökéletes műhelyvilágítást szereléshez!

Ha a garázs nem csak az autó tárolására szolgál, hanem egy kis műhelyként is működik, akkor mindenképp érdemes megfelelő világításról gondoskodni. Ebben segítünk most!

Rejtett hiba a használt autóban – hogyan deríthető fel vásárlás előtt?

2025. 10. 17.

Rejtett hiba a használt autóban – hogyan deríthető fel vásárlás előtt?

A rejtett hibák a használt autók piacán mindennaposak. Hogyan előzhető meg a probléma, és mit tegyen a vevő hiba esetén, ha az eladó nem volt nyílt? Mutatjuk4

Így lesz a garázsból igazi férfibarlang

2025. 10. 11.

Így lesz a garázsból igazi férfibarlang

A legtöbb férfinak az autó nem csak közlekedési eszköz: hű társ, hobbiprojekt és büszkeség is egyben. De ahhoz, hogy a mindennapi karbantartás, tisztítás vagy egy kisebb szerelés öröm legyen, szükség van egy jól felszerelt, praktikus garázsra.

Augusztusban jóval kevesebb új autót vásároltak a magyarok

2024. 09. 03.

Augusztusban jóval kevesebb új autót vásároltak a magyarok

Mutatjuk a legfrissebb, augusztusi adatokat a hazai újautó-piac állásáról: íme a számok, illetve a legnépszerűbb márkák az elmúlt hónapból! Ha te is kacérkodsz az autóvásárlás gondolatával, akkor érdemes megnézned a money.hu autóhitel kalkulátorát!

Ismét élen a Toyota a hazai újautó-piacon

2024. 08. 01.

Ismét élen a Toyota a hazai újautó-piacon

Júniushoz képest jelentősen csökkentek a számok a hazai újautó-piacon, ám a tavalyi adatokhoz képest még mindig nincs csökkenés. Ha te is szívesen hozzájárulnál a statisztikához egy új autóval, akkor érdemes megnézned a money.hu autóhitel kalkulátorát!

Erről kéne szólnia minden SUV-nak! Subaru Crosstrek teszt

2024. 07. 22.

Erről kéne szólnia minden SUV-nak! Subaru Crosstrek teszt

Él és virul a Subaru, még akkor is, ha itthon nem tömegtermék. Az XV helyére lépő Crosstrek is hordoz magában némi amerikai hangulatot a japán eredet ellenére, de szerintem pont ettől olyan izgalmas. Ráadásul 8 év garanciát adnak rá!

Dízellel az igazi? Ilyen a friss Citroën Berlingo!

2024. 07. 16.

Dízellel az igazi? Ilyen a friss Citroën Berlingo!

Kipróbáltuk a Citroën legfrissebb nagycsaládos tolóajtósát, amelyen már az új embléma és az új formanyelv is megjelent. De vajon tud még újat mutatni? Kell neki egyáltalán? Vagy épp a gyökerekhez való visszatérés az igazi aduásza? Íme a válaszok!

Miért hasznos nyaralás alatt a gépjármű-asszisztencia?

2024. 07. 12.

Miért hasznos nyaralás alatt a gépjármű-asszisztencia?

Külföldön jelentős költséggel járhat, ha lerobban az autó, és szervizbe vagy egyenesen haza kell szállítani. Ilyenkor jöhet jól a gépjármű-asszisztencia nevű biztosítási elem, ami fedezi azokat a költségeket, amiket a hagyományos autóbiztosítások nem.

A Toyotát és a Suzukit is leverte a VW a hazai újautó-piacon

2024. 07. 01.

A Toyotát és a Suzukit is leverte a VW a hazai újautó-piacon

Múlt hónapban ismét több autó fogyott, mint tavaly júniusban, ráadásul új bajnokot is avathatunk a piacon. Ha ebben a hónapban te is szeretnél beleszólni a statisztikába, és új autót vásárolnál, akkor érdemes megnézned a money.hu autóhitel kalkulátorát!

Akármilyen autód van, itt azonnal készpénzre cserélheted!

2024. 06. 25.

Akármilyen autód van, itt azonnal készpénzre cserélheted!

Ha szeretnél a lehető leggyorsabban szabadulni autódtól, akkor most figyelj! A Csonti Car megvásárolja tőled a használt masinádat azonnal, készpénzért. Mutatjuk, miért érheti meg nekik eladni az autódat, ahelyett, hogy magad hirdetnéd!

Porsche Approved – használt Porsche megnyugtató garanciával

2024. 06. 22.

Porsche Approved – használt Porsche megnyugtató garanciával

A valaha gyártott összes Porsche jelentős része még mind a mai napig az utakon van – mi más kelthetne nagyobb bizalmat egy márka használt modelljei iránt, mint ez a tény?