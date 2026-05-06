Cimke
#ráncfelvarrás
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 05. 06.
Hivatalos: Európa is megkapja a Nissan frissített SUV-ját! Íme a legfontosabb részletek!
Már korábban megmutatták az Ariya frissített változatát, viszont a márka csak most jelentette be, Európa is megkapja a ráncfelvarrott kivitelt.
2026. 05. 05.
Óriási kedvezményt hirdetett a Kia az XCeedre! Mutatjuk, miért adják ennyivel olcsóbban!
Nagyon úgy tűnik, biztosított a Kia XCeed jövője, hiszen egy komolyabb ráncfelvarrás kíséretében jelentették be, folytatódik a típus gyártása, méghozzá Magyarország északi szomszédságában.
2026. 04. 29.
V6-os Hyundai szedán 8 millió forintnyi összegért? Dél-Koreában ilyen is létezik!
Dél-Koreában jóval nagyobb a Hyundai modellpalettája, számos olyan típust kínálnak a márka hazai piacán, amelyről Európa legfeljebb álmodhat. Ilyen többek között a Grandeur is, amely most kapott egy komolyabb ráncfelvarrást!
2026. 04. 23.
Hatalmas ráncfelvarrást kapott a 7-es BMW! Rá sem ismerni belülről!
Kívül-belül vadiúj megjelenést kapott a 7-es BMW, amelyen immár az új Neue Klasse stílusjegyei a meghatározóak.
2026. 04. 16.
Új arcot kapott Európa egyik legkelendőbb Nissan modellje!
Sorra mutatja be az új, illetve frissített modelljeit a Nissan. Mutatjuk, hogyan fest az új X-Trail!
2026. 04. 16.
Frissült a magyarok kedvenc Toyotája! Íme az új Yaris Cross!
A Yaris Cross is megkapja a Toyota új formanyelvét, a dizájnbeli változtatások mellett viszont többnyire nincs túl sok újdonság.
2026. 04. 16.
Generációváltással felérő ráncfelvarrást kapott a Volkswagen ID.3!
Hivatalosan csak frissítés, valójában viszont generációváltásnak is elmenne az ID.3 megújulása, ugyanis az autó minden egyes pontját továbbfejlesztette a márka. Íme a részletek!
2026. 04. 03.
Ilyen lett a friss Opel Astra! Íme az első benyomások és a hivatalos magyar árak!
Déli szomszédunknál próbálhattuk az újragondolt Opel Astrát. Mutatjuk a tapasztalatokat, illetve azt is, mennyiért juthatsz hozzá!
2026. 03. 22.
Új arcot kapott a Volkswagen Multivan! Íme az első fotók!
2026-ban rengeteg újdonság érkezik a Volkswagen háza táján - többek között a megújult Multivan is.
2026. 03. 16.
Titkos tipp - Honda Civic friss arccal
Nem botlasz bele a hirdetéseibe lépten-nyomon, ám még mindig kitartóan jelen van az alsó-középkategóriában a Honda Civi, ami kategóriája egyik legjobbja. Most már csak hibridként, csak 5 ajtóval.
2026. 03. 13.
Nem kap Neue Klasse arcot az új 7-es BMW
A kínai piac igényeit szem előtt tartva, osztott lámpákkal és még nagyobb vesékkel érkezik a frissített 7-es BMW.
2026. 02. 26.
Napokon belül érkezik a megújult Cupra, videón az újdonság!
Csupán néhány napot kell várni a premierre, hiszen pontosan egy hét múlva bemutatkozik a teljesen megújult Cupra Born. A kedvcsináló felvételek alapján nem nehéz kitalálni, milyen lesz.
2026. 02. 10.
Frissül a magyarok egyik kedvenc BYD modellje! Íme a megújult Atto 3!
Ráncfelvarráson járt a BYD Atto 3, amelyet elsősorban műszakilag fejlesztettek tovább, de néhány esztétikai apróság is elárulja a ráncfelvarrás tényét.
2026. 01. 29.
Ez ma a Mercedes-Benz legjava? Komoly ráncfelvarráson esett át az S-osztály!
Hosszas várakozás után lerántották a leplet a friss S-osztályról a stuttgartiak: az autón közel 2700 módosítást hajtottak végre a mérnökök, ezzel állítólag "a következő innovációs korszakba lépnek".
2026. 01. 22.
Tolnád magad előtt a világító csillagot? Íme az első képek az új S-osztályról!
Megvillantották az újdonság fényjátékát a Stuttgartiak a bemutató előtt: rengeteg részlet derült ki előzetesen a ráncfelvarrott Mercedes-Benz S-osztályról.
2026. 01. 21.
Ebből a Škodából nem fogsz sokat látni!
Eredetileg még 2021-ben mutatta be a típust a Škoda, éppen ezért időszerűnek mondható a frissítés. De milyen lett a ráncfelvarrott verzió? Fotókon az újdonság!
2026. 01. 20.
Újabb modellt frissített a Kia! Bemutatták Dél-Koreában az új Nirót!
Közzétette a Kia a ráncfelvarrott Niróról készült fotókat Dél-Koreában, ám várhatóan hamarosan hozzánk is érkezik az újdonság. Mutatjuk, mit érdemes tudni róla!
2026. 01. 14.
Guruló nappali újrafestve - BMW iX xDrive60 teszt
Sokan teljesen biztosak voltak benne, hogy az iX egy zsákutca a BMW számára, de nem is tévedhettek volna nagyobb. A hatalmas villanyautó továbbra is népszerű, a frissítéssorán pedig tovább csiszoltak rajta.