Itt a pontos dátum: ekkor leplezi le a Škoda az új SUV-ját!

2026. 05. 09.

Sorra jönnek a Volkswagen csoport belépő szintű villanyautói, most a Škoda következik a premierek sorozatában. Mutatjuk, mikor leplezik le az Epiqet!

Annyit erősödött a forint, hogy olcsóbbak lesznek itthon a VW Csoport autói!

2026. 05. 08.

Rég látott magasságokban a forint, erre pedig szükségszerűen a piac is reagál. Hamarosan olcsóbban lehet majd a Porsche Hungariánál vásárolni. Íme a részletek és a pontos számok!

Ő rajzolta a legszebb Skodákat, most a kínaiakhoz szegődött: Jozef Kabaňnal beszélgettünk

2026. 05. 06.

2008 és 2017 között a Škoda dizájnrészlegének vezetője volt, de dolgozott BMW, Roll-Royce, Volkswagen, Seat és Audi modelleken is. Jelenleg a kínai SAIC újdonságait rajzolja: íme a beszélgetésünk Jozef Kabaňnal!

A Skoda sikere sem húzza fel a VW Csoport eladásait: még durvább leépítések jöhetnek?

2026. 05. 05.

2026 első negyedévében a konszern szinte összes márkája visszaesést produkált, erre reagálva pedig újabb sötét felhők gyűltek a cégcsoport jövője felett.

Méltón áll a kínálat csúcsán - Teszten a Škoda Kodiaq RS

2026. 04. 29.

A 2024-es generációváltás után idén megérkezett a finomhangolt Kodiaq RS. A modellcsalád tetején elhelyezkedő 7 személyes SUV mindent tud, amire városban és könnyű terepen szükség lehet. A prémium minőség és sportos tulajdonságok felteszik a pontot az i-re.

Álcázott Octaviák és felmatricázott Suzukik? Mutatjuk a több száz új rendőrautót!

2026. 04. 02.

A rendőrség járműparkja 264, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács járműparkja pedig 5 új autóval bővült, mutatjuk milyen autók segítik a gyors reagálást és a biztonságos szolgálatellátást!

Íme az első hivatalos fotók a Škoda nyáron bemutatkozó hétüléses autójáról!

2026. 03. 30.

Most először közölt felvételeket a Škoda az új csúcsmodelljéről, a képek mellett pedig információkat is megosztott a Peaq névre keresztelt modellről.

1,2 literes TSI az autobahnon: vajon bírja még a 14 éves diszkontmotor?

2026. 03. 28.

A kisköbcentis, turbós benzinmotorok rendszerint kapják az ívet: egyesek szerint százezer kilométert sem mennek el, mások gyengének tartják őket. Ez a Fabia mindent megcáfol a német autópályán.

Hivatalos: egy komplett országból kivonul a Škoda!

2026. 03. 27.

Európában kifejezetten jól megy a Skoda szekere, azonban nem minden országban alakultak ennyire kedvezően az eladások, így inkább a kivonulás mellett döntöttek.

Jönnek az egyre drágább Daciák: szándékosan lépnek a Skoda nyomdokaiba

2026. 03. 24.

Elhagyja a süllyedő hajót a Dacia, a jövőben tudatosan pozicionálják magasabbra a termékeiket, illetve új ügyfélkörre is támadnak a kínai konkurencia miatt.

Gondoltad volna, hogy ezekből a villanyautókból fogyott Európában a legtöbb februárban?

2026. 03. 20.

A villanyautók mezőnyében ismét a Tesla vezet, de néhány meglepő szereplő így is akad a top 10-ben.

50 helyett 114 km/h: ekkora bírságot kapott a BMW sofőrje!

2026. 03. 17.

Ismét közzétette a legfelelőtlenebb gyorshajtók listáját a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség: mutatjuk, milyen autók kerültek a dobogóra!

Ezek az új Škodák érkeznek Magyarországra a közeljövőben!

2026. 03. 11.

Két vadiúj modell már biztosan érkezik Magyarországra a Škodától az idei évben, azonban az újdonságok sora messze nem áll meg itt. Mutatjuk, mi várható a csehektől a közeljövőben!

Új hajtásláncot kap a Škoda Superb, ezt érdemes tudni róla!

2026. 03. 03.

Bár már eddig is lehetett konnektoros hibridként konfigurálni a negyedik generációs Superbet, a Skoda egy erősebb konstrukcióval rukkolt elő.

Nem titkolózik tovább a Škoda: ilyen hajtásláncokkal lesz kapható az Epiq!

2026. 02. 09.

Egyre közelebb a Škoda Epiq világpremierje, azonban a márka nem várta meg a teljes leleplezést, már most közzétette a részletes technikai információkat. Íme a legfontosabb adatok!

Már az utakon a Škoda új, eddigi legolcsóbb villany-SUV-ja! Íme a fotók!

2026. 02. 02.

Hamarosan újabb villanyautóval bővül a Škoda elektromos termékpalettája, az Epiq pedig most először bukkant fel közúton. Mutatjuk, mit lehet tudni jelenleg az újdonságról!

Ebből a Škodából nem fogsz sokat látni!

2026. 01. 21.

Eredetileg még 2021-ben mutatta be a típust a Škoda, éppen ezért időszerűnek mondható a frissítés. De milyen lett a ráncfelvarrott verzió? Fotókon az újdonság!

Ennyi autót értékesített 2025-ben a Škoda!

2026. 01. 20.

Közzétette a Škoda a 2025-ös eredményét, mutatjuk, mennyi autót értékesített a márka, és melyik volt a legnépszerűbb típus!