2026. 05. 09.
Itt a pontos dátum: ekkor leplezi le a Škoda az új SUV-ját!
Sorra jönnek a Volkswagen csoport belépő szintű villanyautói, most a Škoda következik a premierek sorozatában. Mutatjuk, mikor leplezik le az Epiqet!
2026. 05. 08.
Annyit erősödött a forint, hogy olcsóbbak lesznek itthon a VW Csoport autói!
Rég látott magasságokban a forint, erre pedig szükségszerűen a piac is reagál. Hamarosan olcsóbban lehet majd a Porsche Hungariánál vásárolni. Íme a részletek és a pontos számok!
2026. 05. 06.
Ő rajzolta a legszebb Skodákat, most a kínaiakhoz szegődött: Jozef Kabaňnal beszélgettünk
2008 és 2017 között a Škoda dizájnrészlegének vezetője volt, de dolgozott BMW, Roll-Royce, Volkswagen, Seat és Audi modelleken is. Jelenleg a kínai SAIC újdonságait rajzolja: íme a beszélgetésünk Jozef Kabaňnal!
2026. 05. 05.
A Skoda sikere sem húzza fel a VW Csoport eladásait: még durvább leépítések jöhetnek?
2026 első negyedévében a konszern szinte összes márkája visszaesést produkált, erre reagálva pedig újabb sötét felhők gyűltek a cégcsoport jövője felett.
2026. 04. 29.
Méltón áll a kínálat csúcsán - Teszten a Škoda Kodiaq RS
A 2024-es generációváltás után idén megérkezett a finomhangolt Kodiaq RS. A modellcsalád tetején elhelyezkedő 7 személyes SUV mindent tud, amire városban és könnyű terepen szükség lehet. A prémium minőség és sportos tulajdonságok felteszik a pontot az i-re.
2026. 04. 02.
Álcázott Octaviák és felmatricázott Suzukik? Mutatjuk a több száz új rendőrautót!
A rendőrség járműparkja 264, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács járműparkja pedig 5 új autóval bővült, mutatjuk milyen autók segítik a gyors reagálást és a biztonságos szolgálatellátást!
2026. 03. 30.
Íme az első hivatalos fotók a Škoda nyáron bemutatkozó hétüléses autójáról!
Most először közölt felvételeket a Škoda az új csúcsmodelljéről, a képek mellett pedig információkat is megosztott a Peaq névre keresztelt modellről.
2026. 03. 28.
1,2 literes TSI az autobahnon: vajon bírja még a 14 éves diszkontmotor?
A kisköbcentis, turbós benzinmotorok rendszerint kapják az ívet: egyesek szerint százezer kilométert sem mennek el, mások gyengének tartják őket. Ez a Fabia mindent megcáfol a német autópályán.
2026. 03. 27.
Hivatalos: egy komplett országból kivonul a Škoda!
Európában kifejezetten jól megy a Skoda szekere, azonban nem minden országban alakultak ennyire kedvezően az eladások, így inkább a kivonulás mellett döntöttek.
2026. 03. 24.
Jönnek az egyre drágább Daciák: szándékosan lépnek a Skoda nyomdokaiba
Elhagyja a süllyedő hajót a Dacia, a jövőben tudatosan pozicionálják magasabbra a termékeiket, illetve új ügyfélkörre is támadnak a kínai konkurencia miatt.
2026. 03. 20.
Gondoltad volna, hogy ezekből a villanyautókból fogyott Európában a legtöbb februárban?
A villanyautók mezőnyében ismét a Tesla vezet, de néhány meglepő szereplő így is akad a top 10-ben.
2026. 03. 17.
50 helyett 114 km/h: ekkora bírságot kapott a BMW sofőrje!
Ismét közzétette a legfelelőtlenebb gyorshajtók listáját a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség: mutatjuk, milyen autók kerültek a dobogóra!
2026. 03. 11.
Ezek az új Škodák érkeznek Magyarországra a közeljövőben!
Két vadiúj modell már biztosan érkezik Magyarországra a Škodától az idei évben, azonban az újdonságok sora messze nem áll meg itt. Mutatjuk, mi várható a csehektől a közeljövőben!
2026. 03. 03.
Új hajtásláncot kap a Škoda Superb, ezt érdemes tudni róla!
Bár már eddig is lehetett konnektoros hibridként konfigurálni a negyedik generációs Superbet, a Skoda egy erősebb konstrukcióval rukkolt elő.
2026. 02. 09.
Nem titkolózik tovább a Škoda: ilyen hajtásláncokkal lesz kapható az Epiq!
Egyre közelebb a Škoda Epiq világpremierje, azonban a márka nem várta meg a teljes leleplezést, már most közzétette a részletes technikai információkat. Íme a legfontosabb adatok!
2026. 02. 02.
Már az utakon a Škoda új, eddigi legolcsóbb villany-SUV-ja! Íme a fotók!
Hamarosan újabb villanyautóval bővül a Škoda elektromos termékpalettája, az Epiq pedig most először bukkant fel közúton. Mutatjuk, mit lehet tudni jelenleg az újdonságról!
2026. 01. 21.
Ebből a Škodából nem fogsz sokat látni!
Eredetileg még 2021-ben mutatta be a típust a Škoda, éppen ezért időszerűnek mondható a frissítés. De milyen lett a ráncfelvarrott verzió? Fotókon az újdonság!
2026. 01. 20.
Ennyi autót értékesített 2025-ben a Škoda!
Közzétette a Škoda a 2025-ös eredményét, mutatjuk, mennyi autót értékesített a márka, és melyik volt a legnépszerűbb típus!