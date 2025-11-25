2025. 11. 25.
A Toyota C-HR kedvéért tanult meg autót vezetni Kiss Péter Pál kétszeres paralimpiai bajnok
Nem kevesebb mint két paralimpiai, öt világbajnoki és öt európai bajnoki arany, valamint öt alkalommal az év férfi parasportolójának odaítélt cím után végre vezetheti az álomautóját is Kiss Péter Pál kajakozó.
2025. 08. 16.
Így fog kinézni a Lexus következő sportmodellje?
Szinte biztosan nem lesz annyira különleges, illetve annyira ritka sem az újdonság, mint a legendás LFA volt, ám már ennyiből is egyértelmű, hogy odatették magukat a japán mérnökök.
2025. 06. 30.
Négyhengeres motorral is érkezhet a Suzuki Swift?
A Swift jelenlegi generációját csak háromhengeres motorral lehet rendelni, ám úgy tűnik, a Suzuki fejleszti a négyhengeres kivitelt is. Ugyanakkor adott a nagy kérdés: Európa kap-e belőle?
2025. 04. 10.
Évtizedek után új motort kapott a Lada Niva!
Modern motorral erősíti a kínálatát a Lada Niva, amely egyébként a világ legrégebb óta azonos alapokon gyártott modellje.
2024. 11. 12.
Ezzel nem csak a lámpánál lehet amperkedni! – Alpine A290
7 évet kellett várni az A110 után, hogy újabb modellel rukkoljon elő az Alpine, viszont az A290-nel a Renault sportmárkája is belép az elektromos korszakba. Vajon a környezetvédelem oltárán feláldozták a vezetés élményét?
2024. 08. 28.
Bezárják a Peugeot sportrészlegét?
2020-ban a PSE fémjelzéssel indította útjára a közúti sportdivízióját a Peugeot, amelynek első fecskéje az 508-as volt. Akkor azt ígérte a márka, hogy minden autójukból készül ilyen verzió, ám a vezérigazgató minapi szavai más irányba mutatnak.
2024. 06. 20.
Törökországban még az autód képernyőjén is nézheted a Foci EB-t
Együtt örülhettek a törökök az új villanyautójukkal a grúz válogatott ellen aratott győzelemnek: a Togg T10X utasterében élőben lehetett nézni a meccset.
2024. 06. 14.
Mégsem tűnik el a Suzuki Swift Sport?
A Swift Sport a szegmensében az egyik utolsó életben maradt típus, úgy tűnik, a Suzuki sem tudja könnyen elengedni.
2023. 11. 01.
Vinnéd ezt a BMW-nek tűnő Fiatot 11 millió forintért?
A BMW X4 M-ért a bajorok 30 millió forint körüli összeget kérnek. A Fiat sportmárkája, az Abarth viszont bő 11 millió forintért valami nagyon hasonlót kínál Brazíliában.
2023. 09. 13.
Idén is a Toyota nyerte a Hosszútávú Világbajnokságot
Évek óta egyeduralkodónak számít a Hosszútávú Világbajnokság mezőnyében a Toyota, idén viszont több ízben is sikerült a riválisoknak a japánokat megszorongatni, azonban a világbajnoki címet nem tudták elcsenni az alakulattól.
2023. 07. 28.
Itt száguldozz, ne az Árpád hídon!
Augusztus közepén nyitja meg először a nagyközönség előtt a kapuit a Balaton Park Circuit, így bárkinek lehetősége van rá, hogy legálisan kiélje a benne szunnyadó versenyzőt.
2023. 06. 21.
Megnéztük Michelisz Norbit az átalakított TCR-bajnokságban!
A luxusmárkákat felvonultató GT Open sorozaton túl a hétvégén a Hungaroringen versenyzett a jövő csillagjait felkutatni kívánó Formula Regional, illetve a magyar szíveknek oly kedves túraautó-sorozat, többek között Michelisszel és Losonczy Leventével.
2023. 05. 22.
Egy utolsó dobásra készülnek a benzines Audikkal
Mielőtt a korlátozások megfojtják a benzinmotort, az Audi még megmutatná, hogy mire képes.
2023. 05. 21.
Az elsők között teszteltük Európa legújabb pályáját a Balatonon!
Hiába az esős idő, kedden hivatalosan is felavatták Európa és Magyarország legújabb versenypályáját. A balatonfőkajári létesítmény a létező legmagasabb normák alapján épült, mi pedig az elsők között tesztelhettük mit is tud a Balaton Park Circuit.
2023. 04. 24.
Évi 1,5 millió villany-Toyota készülhet az évtized közepétől
Az új vezérigazgató 2026-ra egy teljesen új típuscsaládot ígér, 2030-ra pedig 3,5 millió elektromos járművet szeretne eladni évente.
2023. 04. 18.
Két új elektromos tanulmányt mutatott a Toyota
A bZ Sport Crossover és a bZ FlexSpace két majdani szériamodell előzetese, állítólag már jövőre gyártásba mehetnek.
2023. 01. 01.
Japánban debütál az utolsó Renault sportmodell
A Megane különleges helyzetben van, hiszen még abból a korból maradt itt, amikor a Renault-nak még saját nevén hordta a sportrészlegét. Természetesen a franciák nem álltak le a sportautók fejlesztésével, de ma már az Alpine név alatt teszik ez.
2022. 11. 09.
Az autógyártók hazudnak neked, az új Civic a bizonyíték!
Ilyen nincs, és mégis van: minden háromhengeres konkurensét leveri városi fogyasztásban az új Civic, teszi mindezt egy 2,0 literes szívómotorral és 184 lóerővel, korunk egyik, ha nem a legjobb hajtásláncával. Íme az autó, ami újraírja a szabályokat.