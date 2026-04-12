2026. 04. 12.
1730 km hatótáv 6,5 millió forintért! Vajon hozzánk is elhozza a Geely?
Elkezdődött a globális modellnek szánt Geely Galaxy M7 forgalmazása, ám egyelőre csak Kínában. A kompakt SUV árcéduláját látva nem tűnik befejezettnek a kínai árháború.
2026. 03. 19.
Beárazták itthon a Toyota új SUV-ját! Íme a pontos ára!
Hazánkban is rendelhetővé vált a Toyota bZ4X megnyújtott változata, a Touring néven futó szabadidő-autó.
2026. 03. 18.
Megérkezett Európába a full hibrid Jaecoo 7! Magyarországon is kapható lesz!
Újabb verzióval bővül a Jaecoo 7 motorpalettája, a most bemutatott HEV változat pedig biztosan érkezik Magyarországra is.
2026. 03. 11.
Megkezdődött Európában a legújabb Jaecoo modell forgalmazása! Mutatjuk, mit tud a hozzánk is érkező 8-as!
Tovább bővíti kínálatát a Jaecoo Európában, hiszen az 5-ös és a 7-es után ezúttal a 8-ast mutatták be.
2026. 03. 04.
Hamarosan vadiúj SUV-ot mutat be a Renault, íme az első fotó!
Egyelőre csupán egy fotót villantott meg a Renault a hamarosan bemutatkozó új SUV-járól, ugyanakkor nem kell sokat várni a teljes leleplezésre.
2026. 02. 19.
9,2 millió forintért is árul új RAV4-et a Toyota, de a magyarok ezt nem vehetik meg!
Bár Magyarországon már csak villanyosított hajtáslánccal kapható az új RAV4, a világ más pontjain egyéb alternatívákat is kínál a Toyota - ez pedig az árban is látványos.
2026. 01. 10.
Biztosan nem találod ki, hol villantotta meg a DS az új SUV-ját!
Nem várt helyen bukkant fel a DS vadiúj autója, amely várhatóan az idei évben fog bemutatkozni. Mutatjuk az első felvételeket az új szabadidő-autóról!
2025. 12. 04.
Beárazták itthon a vadiúj Toyota RAV4-et! Ennyit kérnek érte!
Közzétette a Toyota a hatodik generációs RAV4 előzetes árlistáját. Íme a pontos összegek, ennyiért lehet hazavinni az újdonságot!
2025. 12. 04.
Vajon itthon is kelendő lenne ez a Nissan SUV?
Tovább bővíti modellpalettáját a Nissan, ezúttal egy újabb SUV-ot dobnak a piacra Kait néven. De mennyit kérnek érte? Hol lesz kapható? Máris mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat!
2025. 11. 11.
Bemutatkozott a Kia új csúcsmodellje, íme a Telluride!
Az óriási SUV kifejezetten az amerikai piacnak szól, így máris könnyebben emészthetőek a méretei, illetve a várható motorkínálat. De mit is jelent mindez a gyakorlatban?
2025. 11. 06.
Megérkezett Magyarországra a Jaecoo 5-ös! Mutatjuk, mennyit kérnek érte!
Itthon is elérhetővé vált a Jaecoo 5-ös belső égésű motoros változata, amelynek immár magyarországi listaára sem titok. Íme a pontos összeg!
2025. 10. 17.
Fontos mérföldkövet ért el a Cupra! Elkészült az egymilliomodik autójuk!
Legördült a gyártósorról az egymilliomodik Cupra modell, csupán 7 évvel a márka megalakulása után. Íme a különleges példány!
2025. 09. 18.
Immár biztos: legalább két új SUV-ot mutat be jövőre a Škoda!
A Škoda egy komoly mérföldkő kapcsán jelentette be, hogy tovább bővítik a palettájukat. Hogy pontosan mi is ez? Íme a válaszok!
2025. 08. 07.
Immár biztos: Magyarországra is érkezik az új MG SUV!
Új SUV-val bővül az MG magyarországi kínálata. Íme a részletek, mit kínál az újdonság!
2025. 04. 11.
Világító emblémával jön a legújabb MG modell!
Kifejezetten a fiataloknak szóló SUV érkezik az MG palettájára, az első fotókat már nyilvánosságra is hozzák, íme a részletek!
2025. 01. 30.
Kémfotókon a Toyota RAV4 új generációja!
A RAV4 a Toyota egyik, hanem a legfontosabb modellje, hiszen világszerte óriási népszerűségnek örvend a vásárlók körében. Éppen ezért érdekes kérdés, milyen irányba viszi el a márka a típust a következő generációval!
2024. 11. 25.
Kicsivel 5 millió forint fölé árazták ezt a menő kínai vasat
1,5 literes benzinmotor, fronthajtás, komoly terepjárós kinézet... ezt az autót Európában is vinnék mint a cukrot, ha olyan áron tudnák adni, mint Kínában.
2024. 11. 17.
Dakar-terepjáró utcára? Valami ilyesmit mutatott a Toyota!
A SEMA tuningkiállításra készített a RAV4-ből egy különleges változatot a Toyota.