Cimke
#tankolás
A cimkehez tartozo kapcsolodo AutoNavigátor cikkek.
Kapcsolódó szerzők
2026. 05. 08.
Közel 20 forinttal csökken egyetlen nap alatt az egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára!
Mindkét típus beszerzési ára jelentős mértékben csökken szombaton, valószínűleg ez a kutakon is érezteti majd a hatását.
2026. 05. 07.
Megállhat a drágulás a benzinkutakon! Mindkét típus piaci ára csökkenhet pénteken!
A folyamatos drágulás után pénteken megfordulhat a tendencia, hiszen mindkét típus beszerzési ára csökken. Íme a pontos számok!
2026. 04. 22.
Csütörtökön is változik az egyik üzemanyag ára! Íme a módosítás pontos összege!
A hét második felében tovább folytatódik az üzemanyagok nagykereskedelmi árának csökkenése, ugyanakkor hosszú idő után először, csak az egyik típus kapcsán jelentettek be változást.
2026. 03. 26.
Péntektől csökkennek az üzemanyagárak, de még mindig óriási a különbség a védett és a valós ár között
A mai napon még a drágulás hullám áldozatai vagyunk, ám holnaptól várhatóan csökkennek az üzemanyagárak. Ha teheted, halaszd holnapra a tankolást!
2026. 03. 18.
Két számjegyű összeggel drágulnak az üzemanyagok, ennyivel fizetnek többet a kutak csütörtöktől!
Bár a védett ár miatt a legtöbb magyar állampolgárnak jelenleg nem releváns, mindenki másnak viszont újabb rossz hír az üzemanyagok piaci árának emelkedése.
2026. 03. 16.
Itt az újabb drágulás: kedden ennyivel emelik az üzemanyagok nagykereskedelmi árait!
Bár a védett ár miatt most a legtöbb magyar állampolgárnak nem releváns, mégis érdemes figyelni, merre tartanak a hazai üzemanyagárak. Íme az újabb módosítás!
2026. 03. 05.
Több mint 2 éve történt utoljára ilyen: brutális üzemanyagár-emelés jön pénteken!
Rég nem látott drágulás jöhet pénteken, legutóbb 2 éve volt hasonlóra példa.
2026. 03. 04.
Elérte a lélektani határt az üzemanyagár, de további drágulás jön csütörtökön!
Ahogyan az várható volt, csütörtökön folytatódik az üzemanyagok drágulása a magyar benzinkutakon. Íme az aktuális átlagárak és a módosítás pontos összege!
2026. 02. 26.
Folytatódik az üzemanyagár-emelés pénteken, ennyivel drágulhatnak az egyes típusok!
A héten harmadjára emelkedik legalább az egyik üzemanyag ára, a drágulás pedig mostanra az átlagárakban is kimutatható.
2026. 02. 18.
Közel egy hét után újabb változást jelentettek be: így változnak a hazai üzemanyagárak!
Mostanság ritkán változnak a hazai üzemanyagárak, mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy az aktuális héten is egészen csütörtökig kellett várni az első korrekcióra. Íme a módosítás pontos összege és az aktuális átlagárak!
2026. 02. 12.
Újabb változás a hazai üzemanyagárakban: péntektől drágább lehet a tankolás!
A hét utolsó munkanapján drágulás jöhet a magyar benzinkutakon, vagyis hosszú idő után először áremelkedéssel kell számolni az üzemanyagárakban. Íme a változás pontos mértéke és az aktuális átlagárak!
2026. 02. 11.
Vége a nagy csendnek: változás jön a hazai üzemanyagárakban!
Csütörtökön csökkenhet az egyik típus literenkénti ára. Íme a módosítás pontos mértéke és az aktuális átlagárak!
2026. 01. 19.
Áremeléssel indul a hét a magyar benzinkutakon! Mindkét típus drágul!
2026 harmadik teljes hete is áremeléssel indul, ráadásul várhatóan mindkét típusért többet kell majd fizetni keddtől. Íme az aktuális átlagárak, illetve a módosítás pontos mértéke!
2026. 01. 15.
Itt az idei év eddigi legnagyobb üzemanyagár-emelése! Mindkét típus drágul!
A héten harmadjára drágul legalább az egyik üzemanyag, ezúttal ráadásul mindkettő. Hogy pontosan mennyivel? Máris mutatjuk!
2025. 12. 31.
Olcsóbb üzemanyagot hoz a kutakra 2026! Íme a módosítás pontos mértéke!
Árcsökkenést hoz a magyar benzinkutakra az új esztendő első napja, hiszen a 95-ös benzin és a gázolaj is olcsóbb lehet január elsejétől,
2025. 12. 29.
Áremelkedéssel indul az év utolsó hete a benzinkutakon!
Karácsony után most először változnak a hazai üzemanyagárak. Kedden a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti ára is emelkedik. Íme a módosítás pontos mértéke és az aktuális átlagárak!
2025. 12. 16.
Hetek óta nem látott mértékben csökken mindkét üzemanyag ára!
Szerdán mindkét üzemanyagtípus ára csökken, ennek megfelelően várhatóan a kiskereskedelemben is érezhető lesz a módosítás hatása. Íme a változtatás pontos mértéke és az aktuális átlagárak!
2025. 12. 01.
Tovább csökken az egyik üzemanyag ára! Ennyivel lehet olcsóbb keddtől!
Az elmúlt napokban a szokottnál nagyobb mértékben változtak az üzemanyagárak, a tendencia pedig úgy tűnik, decemberben is folytatódik.