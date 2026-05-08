Gondoltad volna, hogy már ennyi villanyautót gyártott a BMW?

2026. 05. 08.

A BMW az elmúlt években végig határozottan kiállt álláspontja mellett a villanyosítás kapcsán, ez pedig úgy tűnik, mostanában fizetődik ki igazán.

Vajon legyőzi a leggyorsabb Lambo a leggyorsabb Teslát? Videón a válasz!

2026. 04. 07.

Centimétereken múlott a verseny: szerinted az 1020 lóerős Tesla, vagy az 1015 lóerős Lamborghini vitte el a koronát?

Gondoltad volna, hogy ezekből a villanyautókból fogyott Európában a legtöbb februárban?

2026. 03. 20.

A villanyautók mezőnyében ismét a Tesla vezet, de néhány meglepő szereplő így is akad a top 10-ben.

Majdnem 130 km/óráig nyomta a furgonnak! Mutatjuk, mekkora bírság lett a vége!

2026. 03. 19.

Kirívó gyorshajtásról közölt felvételt a rendőrség, azonban most nem egy sportautó vagy egy SUV, hanem egy áruszállító sofőrje hagyta figyelmen kívül a korlátozást.

Egy korszak lezárul: nyugdíjba vonul a Tesla Model S

2026. 01. 29.

2012 óta van a piacon a Model S, míg a Model X 2015-ben követte: mindkét típus sokáig húzta, most azonban átadják a helyüket a jövőnek, szinte szó szerint.

Ezek voltak a 2025-ben tesztelt autók közül a legbiztonságosabbak az Euro NCAP szerint

2026. 01. 15.

Több kategóriában is megnevezte 2025 legjobbját az Euro NCAP a töréstesztek eredményei alapján. Gondoltad volna, hogy ezek lesznek a legbiztonságosabbnak vélt autók?

Nem tökölt a kamion mögött: a hóban kapták gyorshajtáson a Teslát!

2026. 01. 14.

Csongrád-Csanád vármegyében kapták lencsevégre az egyenruhások a száguldozó Tesla-sofőrt, íme a részletek!

Történelmi pillanat: forgalomba helyezték itthon a 100 ezredik villanyautót!

2026. 01. 08.

Ahogyan az várható volt, múlt decemberben kiadták a 100 ezredik villanyautóra is a zöld rendszámot Magyarországon, ezzel újabb mérföldkövet ért el a szegmens. Ugyanakkor a számok jól mutatják, ebben a támogatásoknak komoly szerepük volt.

Legyőzte a Teslát a BYD!

2026. 01. 03.

A Tesla átadta a világ vezető elektromos járműgyártója címet a kínai BYD-nek a Reuters értesülései alapján.

Beárazták Magyarországon is a legolcsóbb Teslát, ennyibe kerül!

2025. 12. 05.

Standard néven mutatkozott be a kínai konkurensek árcédulájára reagáló Tesla Model 3 változat, mutatjuk az árakat és az alapfelszereltséget!

Újabb villanyautóból készült el az egymilliomodik példány! Gondoltad volna, hogy ez lesz az?

2025. 12. 05.

A tisztán elektromos hajtású gépkocsik viszonylag fiatalok az autóipar történelmében, így nem meglepő, hogy eddig csupán fél tucatból készült több mint 1 millió példány. Melyek ezek? Íme a lista!

Gőzerővel tesztelt az Euro NCAP: több mint 20 autó értékelését hozták nyilvánosságra!

2025. 11. 19.

Ismét rengeteg típus töréstesztjének eredményét publikálta az Euro NCAP, amelyek többsége kifejezetten jól sikerült, 4 csillagos értékelésből sem találni túl sokat. Íme a konkrét értékelések!

Egyszerre vagyunk a filléres Swiftért gürizők és a zsebből X7-est vásárlók országa

2025. 11. 12.

Az egymillió forint alatti kínálatot az Astra, a Swift és a Focus uralja, a középkategóriában a Golf-Astra-Focus trió a legkeresettebb. Az 5–10 milliós ársávban a Tesla Model 3 vezet, míg tízmillió felett a BMW és a Mercedes modellek tarolnak.

Váratlan fordulat az újautó-piacon! Ez volt szeptemberben a legkelendőbb autó Európában!

2025. 10. 23.

Hosszú idő után ismét visszatért az élre az egykori slágermodell, de vajon a szeptemberi győzelem egyszeri, vagy egy új sikerszéria kezdete?

Spórolni próbált a villanyautó töltésén: felrobbant az olcsóbb kábel

2025. 10. 23.

A nagyfeszültség nem játék: videón egy újabb példa, hogy miért csak gyári, vagy azzal azonos minőségű tartozékokkal szabad villámtölteni.

Itthon is beárazták a "fapados" Teslát! Tényleg jó ajánlat ennyiért?

2025. 10. 13.

Egyszerűbb megjelenés, szerényebb teljesítmény, cserébe ütőképesebb ár. Íme a legolcsóbb Tesla Model Y magyarországi ára!

Tényleg feltörli a padlót az 1020 lóerős Tesla az 1548 lóerős, kínai konkurenssel?

2025. 09. 30.

Vajon tényleg több a gyakorlatban a Tesla 1020 lóereje, mint a Xiaomi 1546 lóereje? Ebből a videóból kiderül, hogy miért nem érdemes hinni a számháborúnak!

212 km/órával mérték be a Mercedes terepjárót: íme a bírság mértéke!

2025. 09. 24.

Ezen a héten ismét sikerült elvinni a fődíjat: a maximális büntetési összeget kell fizetnie egy száguldozónak Bács-Kiskun vármegyében.