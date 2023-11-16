újautó-teszt

2023. 11. 16.
Több, mint egy Alfának látszó tárgy?
Az új világ szele az Alfa Romeót is elérte, egy kisebb crossoverrel próbálják fenntartani a márka népszerűségét. Ebben a méretosztályban azonban nagyon nehéz hozni azokat az értékeket, amik naggyá tették a márkát. Sikerülhet a csoda a Tonale modellnek?
2023. 04. 12.
Miért engednek egyre többet a Tesla Model Y árából?
Egyelőre csak a Tesla amerikai ügyfeleinek kínálják a 49 990 dolláros (kb. 17,2 millió forintos), külön változatjelzés nélküli Model Y-t.
2023. 01. 04.
Nevet vált a SsangYong, hogy végre te is ki tudd mondani!
A SsangYong részvényesei márciusban hoznak végleges döntést a márkanév megváltoztatásáról, ezzel új logó és új márkaarculat is érkezhet.
2022. 08. 25.
Vajon meg szabad venni az alapverziót? Megnéztük!
Régi, komoly versenyző a Renault a villanyautók piacán, a Megane E-TECH 100% Electric kapcsán pedig azt mondják, ez már második generációs villanyautóik első képviselője. Vajon tényleg nagyot gurítanak vele?
2022. 06. 15.
1,7 tonnát dinamikusan és takarékosan mozgatni? Lehet!
Lehet sportos és takarékos is, de utóbbihoz te is kellesz! Elárulom, miként lehet 6 liter alatt fogyasztani a 230 lóerős, GT-Line csomagos Kia Sportage Hybrid SUV-val, mert lehet!
2022. 05. 25.
Családi kedvenc - Dacia Jogger Extreme TCe 110 teszt
Többször is kipróbáltuk már az új Joggert, de eddig csak rövid távokon. Most viszont egy egész hétig vizsgázott, és még mindig éltanuló, továbbra is az egyik legjobb ajánlat a nagyobb családok számára.
2022. 04. 19.
Eltalált divatmodell, ami mindenki fejét elcsavarja
Ötödik generációjánál tart már a Kia Sportage, a tavaly debütált legújabb hatalmasnak tűnik elődjéhez képest is, ám van ebben egy kis optikai csalódás is, a dizájn tehát nem öncélú.
2022. 04. 06.
Ez meg milyen autó? Polestar 2 teszt
A Volvo sportmárkájából lett - villanyautókra specializált - Polestar hazánkban hivatalos forgalmazótól még nem elérhető, amúgy viszont igen, ki is próbáltuk belépő modelljüket, a Polestar 2-t.
2022. 03. 20.
Ettől féltünk? Teszten a már mindenképp elektromos Opel Zafira!
Már csakis elektromos hajtással vásárolhatók a Stellantis, így az Opel családszállítói is, a csúcsmodell Zafira-e Life hosszabb karosszériájával és nagyobb akkujával bizonyíthatott. Vajon használható maradt?
2022. 03. 14.
Nem ez a legjobb autó, de ez az egyik legjobb villanyautó!
A világ kedvenc villanyautója volt tavaly a Tesla Model Y, hiszen ebből fogyott a legtöbb, pedig messze nem ez a legolcsóbb. Vajon akkor ez a legjobb?
2022. 02. 13.
7 millió forintos Dacia, van ennek értelme?
Töretlen a Dacia Duster népszerűsége, tavaly ráadásul meg is újult a típus. A dízel-összkerekes hajtáslánc a létező legdrágább, de egyáltalán nem értelmetlen konfiguráció.
2022. 02. 05.
Ha ezt veszed, jót teszel! Fiat (500e) RED villámteszt
Autóként, villanyautóként sem rossz a Fiat 500e, de mindenképp ott van hozzá a modell hatalmas története is, ehhez tett még néhány különlegességet a RED limitált széria és a RED szervezet küldetése.
2022. 01. 20.
Nagy arca lett, de nem alaptalanul! Suzuki S-Cross AllGrip teszt
Kifejezetten olcsó modellnek számít az összkerékhajtásúak körében az új Suzuki S-Cross, ráadásul fogyasztása is meglepően szerény.
2022. 01. 12.
Nem csak a formája erős! Hyundai Ioniq 5 teszt
A Hyundai már jó ideje elindult a villanyautók útján, első dedikált villanyautójuk azonban tavalyig váratott magára, az Ioniq 5 tokostul rúgta be az ajtót.
2021. 12. 29.
Kinek, s mire lehet jó egy hatalmas, Renault logós SUV?
A Renault legnagyobb szabadidő-autója a Koleos. Méretei és ára ellenére régimódibbnak hat belülről, mint a kisebb rokonai, de igazából mindent tud, amit kell. Dízelmotorral és CVT váltóval faggattuk hetekig, mutatjuk mire képes.
2021. 12. 27.
Lehet jobb egy Toyota a hibrid rendszer nélkül?
Mit tud a Yaris Cross kizárólag belsőégésű motorral? Mennyivel olcsóbb? Kinek ajánlható így? Van-e olyan vevőkör, akinek jobban bejöhet a "régimódi" változat? Egy hétig vallott nálunk, mutatjuk mit árult el ez a szívómotoros crossover.
2021. 12. 19.
60-at ígér, de vajon mit tud? SEAT Leon e-Hybrid teszt
Akár 60 kilométeres elektromos, emissziómentes hatótávot ígér a zöld rendszámot viselő SEAT Leon eHybrid. Vajon tud is ennyit?
2021. 12. 13.
Sportos és faros Skoda, ami benzint sem fogyaszt? Van ilyen!
A Skoda Enyaq sokarcúságát jelzi, hogy lehet családi és prémium, vagy épp sportos is, még akár azonos hajtáslánccal is. Ezúttal Sportline csomagjával bizonyított az Év Autója díj esélyese.