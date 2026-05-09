2026. 05. 09.
22 év után vonul nyugdíjba a népszerű Toyota modell, mutatjuk az utódját!
A Toyota egyik legismertebb haszonjárműve radikális átalakulás előtt áll: a Hiace új generációja szakít a több mint két évtizede megszokott megoldásokkal.
2026. 04. 22.
Beárazták itthon az új Audi RS 5-öt! Íme pontos árak!
Vastagon megkérik az árát az új RS 5-nek, bár jóval nagyobb teljesítményt kínál, mint az eddig kapható A5 és S5 variánsok.
2026. 04. 21.
Beárazták itthon a Subaru új SUV-ját! Rögtön 1 millió forintos kedvezményt adnak rá!
Újabb szabadidő-autóval bővült a Subaru magyarországi modellpalettája, íme az Uncharted pontos árai!
2026. 04. 15.
Emelte a tétet a Nissan: íme a harmadik generációs Juke!
Ahogyan azt a Nissan korábban ígérte, a Juke legújabb generációja már csak és kizárólag tisztán elektromos hajtásláncot kap, de aki belső égésű motorosra vágyik, egy ideig még annak sem kell aggódnia.
2026. 04. 09.
Ilyen lett a legújabb Cupra!
Nem csak a Cupra, hanem az egész Volkswagen konszern számára történelmi léptékű a Raval bemutatkozása, hiszen ez az első modell, amely a vadiúj padlólemezre épül.
2026. 04. 01.
Jön az olcsóbb debreceni BMW: ezt tudja az iX3 kisebb akkuval és hátsókerék-hajtással
A korábban kizárólag 50 xDrive változatban elérhető, Debrecenben gyártott Neue Klasse SUV kisebb, iX3 40 változatáról is lehullott a lepel.
2026. 04. 01.
Újabb kínai márka érkezett Magyarországra: ennyibe kerülnek a BAIC autói!
Az 1958-ban alapított vállalat négy modellel érkezik Magyarországra, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciát kínálnak az autókra.
2026. 03. 28.
Már az utakon az új Twingo! Így mutat valós környezetben a Renault aprósága!
Egészen mostanáig csupán renderelt fotókon és stúdióban, mesterséges megvilágítással láthatta a nagyközönség a Twingót. Nemrég viszont kivitte az "utcára" az újdonságot a Renault, íme a fotók!
2026. 03. 28.
Ilyen még nem volt! Már limuzint is kínál a smart!
Gyökeresen átalakult a Smart modellkínálata az elmúlt években, ennek újabb bizonyítéka a #6.
2026. 03. 23.
Megérkeztek az árak: ennyibe kerül a frissített Opel Astra
Beárazták Magyarországon is az Opel újdonságát, kombiként és ferdehátúként is kiderült, hogy mennyi az annyi!
2026. 03. 22.
Új arcot kapott a Volkswagen Multivan! Íme az első fotók!
2026-ban rengeteg újdonság érkezik a Volkswagen háza táján - többek között a megújult Multivan is.
2026. 03. 20.
Íme az első fotók: ilyen az MG hétüléses SUV-jának utastere!
A premierkor csupán néhány fotót osztott meg az MG, most viszont valós környezetben prezentálta az S9-et, ráadásul az utasteret is megmutatta a márka.
2026. 03. 20.
Álcázva vezettük a Volkswagen vadiúj SUV-ját! Tényleg megéri rá várni?
Vaskos álcafólia alatt vezettük a Volkswagen ID. Cross egyik prototípusát, amelynek sorozatgyártott változata még az idén érkezik a kereskedésekbe. De mit érdemes tudni az újdonságról? Íme a részletek!
2026. 03. 19.
Beárazták itthon a Toyota új SUV-ját! Íme a pontos ára!
Hazánkban is rendelhetővé vált a Toyota bZ4X megnyújtott változata, a Touring néven futó szabadidő-autó.
2026. 03. 18.
Itt a második újabb kori Neue Klasse! Íme a vadiúj BMW i3!
A debreceni gyártású iX3-at egy szedán, az i3 követi a sorban a második Neue Klasse termékcsaládban. Íme a legfontosabb információk az újonnan bemutatott BMW-ről!
2026. 03. 18.
Világító emblémát és hűtőrácsot kap a franciák prémium SUV-ja
Bemutatkozott a DS 7 utódja, a jövőben N°7 néven forgalmazzák a francia crossovert, amely elektromos és hibrid hajtáslánccal is elérhető.
2026. 03. 10.
Ledobta a leplet a Dacia új kombi crossovere: így néz ki a Striker!
A Dacia új C-SUV modellje a kombi karosszériáért rajongó vásárlók szívére is céloz: formabontó megoldásokkal érkezik a Striker!
2026. 03. 10.
Megérkezett Magyarországra az új Nissan Micra! Íme a pontos árak és az első benyomások!
Hazánkba is leszállították a hatodik generációs Nissan Micra első pédányait, nekünk pedig lehetőségünk volt az elsők között beülni az újdonságba.