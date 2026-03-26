üzemanyag-ár

2024. 10. 31.

Inflációkövető adózással sújtja a kormány az autósokat

Automatikus adóemelést vezet be több adónál is a kormány. A parlamentnek benyújtott törvényjavaslat szerint 2025-től minden évben az infláció mértékével nő a többek között az üzemanyagok jövedéki adója, a gépjárműadó, valamint a regisztrációs adó is.