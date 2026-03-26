üzemanyag-ár

2026. 03. 26.
Péntektől csökkennek az üzemanyagárak, de még mindig óriási a különbség a védett és a valós ár között
A mai napon még a drágulás hullám áldozatai vagyunk, ám holnaptól várhatóan csökkennek az üzemanyagárak. Ha teheted, halaszd holnapra a tankolást!
2025. 11. 19.
Emelkedik az egyik üzemanyag ára csütörtökön! Ennyivel lehet drágább a tankolás!
Drágulás jöhet csütörtökön a hazai töltőállomásokon, hiszen az egyik típus ára felfelé kúszik. Íme a módosítás pontos mértéke, illetve az aktuális átlagárak!
2025. 03. 28.
Nincs megállás: még drágább üzemanyagot hoz a hétvége!
Megérkezett a legfrissebb bejelentés: még drágább benzin és gázolaj érkezik a töltőállomásokra szombaton.
2025. 03. 24.
Még tovább drágulnak az üzemanyagok kedden! Vagy mégsem?
A múlt hét végén hiába emelkedtek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a töltőállomások nem emeltek, így az átlagár sem változott. Vajon holnap is ez várható?
2025. 03. 17.
Egyszerre drágább és olcsóbb üzemanyag is érkezik a kutakra kedden
Ismét ellentétes irányba változnak az üzemanyagárak, ezáltal pedig valóban véget érni látszik az üzemanyagárak korábbi hetekben tapasztalt tartós csökkenése.
2024. 11. 06.
Jelentősen megemelik az egyik üzemanyag árát csütörtökön
Közeleg a tél, ezzel együtt pedig szinte minden évben megfigyelhető a gázolaj drágulása. Ennek a jelenségnek lehetünk szemtanúi idén is.
2024. 10. 31.
Inflációkövető adózással sújtja a kormány az autósokat
Automatikus adóemelést vezet be több adónál is a kormány. A parlamentnek benyújtott törvényjavaslat szerint 2025-től minden évben az infláció mértékével nő a többek között az üzemanyagok jövedéki adója, a gépjárműadó, valamint a regisztrációs adó is.
2024. 10. 09.
Újabb jelentős áremelés várható a kutakon!
Az eddigi legkomolyabb lépéssel folytatódik az utóbbi hetek emelkedő tendenciája a hazai üzemanyagárak tekintetében. Mutatjuk a várható átlagárakat és a drágulás pontos mértékét!
2024. 10. 04.
Hétvégén drágul az üzemanyag
Szombaton elkezdődik a forintgyengülés és az olajdrágulás begyűrűzése a hazai kutakra.
2024. 09. 04.
Csütörtökön megint csökken az egyik üzemanyagtípus ára!
Tovább esik az egyik üzemanyagtípus ára csütörtökön, bár továbbra is kérdés, mindebből mennyi lesz érzékelhető a töltőállomásokon. Mutatjuk, mennyivel fizetnek kevesebbet a kutak!
2024. 07. 26.
Egyre közelebb az üzemanyaghiány?
Ukrajna immár napok óta korlátozza az Oroszországból érkező kőolaj áramlását Magyarországra. A péntek reggeli kormányinfón Gulyás Gergely arra figyelmeztetett, hogy akár üzemanyaghiány is kialakulhat, de egyelőre nem érdemes pánikolni.
2024. 07. 17.
Ismét csökken az üzemanyagok ára!
A keddi módosítást követően már csütörtökön tovább csökkenhetnek az üzemanyagárak, viszont nagy kérdés, mit lépnek a benzinkutak a bejelentést követően.
2024. 07. 01.
Hiába a kormány fenyegetése, kedden is drágulnak az üzemanyagok!
Bár egyértelműnek hangzott a kormányzati utasítás az üzemanyagárak mérséklésével kapcsolatban, kedden mégis drágul a benzin és a gázolaj is a MOL nagykereskedelmi árainak emelkedése miatt.
2024. 06. 26.
Az egyik üzemanyag árát csütörtökön is megemelik
Némileg csendesedni látszik a hirtelen áremelkedési hullám, ami az utóbbi hetekben érte a hazai üzemanyagpiacot. Mutatjuk, hogy mennyivel változik a benzin ára csütörtöktől!
2024. 06. 14.
Ne várj hétfőig a tankolással, drágul mindkét üzemanyag!
A pénteki drágulás után hétfőn is felfelé szöknek az üzemanyagárak, a gázolajé majdnem 10 forinttal emelkedik.
2024. 06. 08.
Változnak az üzemanyagárak hétfőn! Mutatjuk, hogy mennyivel!
Továbbra is lefelé mozdulnak az üzemanyagárak, igaz hétfőn csak egy hangyányit.
2024. 05. 27.
Árcsökkenés a kutakon: újra a benzin lesz az olcsóbb üzemanyag
Szerdán újabb árcsökkenés jön a kutakon, így hónapok óta először ismét a 95-ös benzinért kell majd kevesebbet fizetni.
2024. 05. 22.
Drágább lesz az egyik üzemanyag péntektől!
Ha nem is nagy mértékben, de a hét végére emelkedni fog az egyik üzemanyag ára, ezzel az utóbbi időszak folyamatos csökkenő tendenciája is megszakad.