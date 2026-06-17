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#üzemanyagár
#üzemanyagár témájú cikkek az Autonavigator.hu-n.
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2026. 06. 17.
Hivatalos: nem lesz szükség a védett benzinárra!
Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését – írta szerdai Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.
2026. 06. 17.
Ezeken a kutakon már most is lényegesen olcsóbban tankolhatsz a védett árnál!
A védett árnál 20 forinttal kedvezőbb áron lehet tankolni az Auchan töltőállomásokon június 17-től: mutatjuk a részleteket!
2026. 06. 17.
Újabb látványos árzuhanás a kutakon: tényleg feleslegessé válik a védett ár?
Normalizálódni látszik az iráni olajszállítás, a forint pedig tovább erősödött: hamarosan tényleg szükségtelenné válhat a védett ár a hazai töltőállomásokon.
2026. 06. 16.
Közel a védett ár vége? Mindkét üzemanyag beszerzési ára csökken!
Napról napra zárul az olló a védett és a piaci ár között, hamarosan releváns kérdéssé válhat a hatósági beavatkozás szükségessége.
2026. 06. 15.
Tovább csökken az egyik üzemanyag ára! Íme a módosítás pontos mértéke!
Egyre kisebb a különbség a védett és a piaci ár között, a keddi módosítás hatására pedig még közelebb kerülhet egymáshoz a két érték.
2026. 06. 11.
Csökken az egyik üzemanyag beszerzési ára! Mutatjuk a módosítás pontos összegét!
Pénteken ismét változás jöhet az üzemanyagárak kapcsán. Íme a részletek!
2026. 06. 09.
Ismét változik az egyik üzemanyag beszerzési ára! Íme a módosítás pontos összege!
A héten most először jelentettek be változtatást, mutatjuk, mi várható szerdán!
2026. 06. 05.
Egyszerre hoz olcsóbb és drágább üzemanyagot a hét vége a hazai kutakra
Ellentétes irányba mozdulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak szombaton, mutatjuk a várható piaci átlagárakat!
2026. 06. 04.
Eddig tartott a mérséklődés: ismét emelik az egyik üzemanyag árát!
A közelmúltban tapasztalt üzemanyagár-csökkenést néhány napnyi stagnálás követte, most azonban ismételten drágulást jelentettek be.
2026. 06. 01.
Több mint 10 forinttal csökken kedden mindkét üzemanyag beszerzési ára!
Egyre közelebb kerül egymáshoz a védett és a piaci ár, lassan ismét aktuális lesz a kérdés: meddig marad a hatósági ársapka?
2026. 05. 29.
Szombaton is jelentős mértékben csökken mindkét üzemanyag beszerzési ára!
Ismét több mint 10 forinttal csökken mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj nagykereskedelmi ára. Mutatjuk a módosítás pontos összegét!
2026. 05. 28.
Közel 20 forinttal csökken az egyik üzemanyag beszerzési ára! Ez várható pénteken!
Ismét jelentős árkorrekció jöhet a magyar benzinkutakon, egyre közelebb kerül egymáshoz a védett és a piaci ár.
2026. 05. 27.
Több mint 10 forinttal csökken mindkét üzemanyag beszerzési ára csütörtökön!
Mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj piaci ára jelentősen csökkenhet a mostani bejelentés hatására.
2026. 05. 19.
Folytatódik a drágulás a kutakon: íme a várható piaci átlagárak!
Tovább emelkedik a benzin és a gázolaj piaci ára szerdán, mutatjuk a drágulás mértékét és a várható átlagárakat!
2026. 05. 18.
Mindkét üzemanyag drágul kedden: mutatjuk a várható piaci árakat!
A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik a hét elején, ami a piaci árak drágulásához vezet a töltőállomásokon.
2026. 05. 11.
Jelentősen olcsóbb lesz az üzemanyag kedden: mutatjuk a várható piaci árakat!
Folytatódik az árak rohamos csökkenése a magyarországi töltőállomásokon, ez a hét is egy látványos árzuhanással indul!
2026. 05. 08.
Közel 20 forinttal csökken egyetlen nap alatt az egyik üzemanyag nagykereskedelmi ára!
Mindkét típus beszerzési ára jelentős mértékben csökken szombaton, valószínűleg ez a kutakon is érezteti majd a hatását.
2026. 05. 07.
Megállhat a drágulás a benzinkutakon! Mindkét típus piaci ára csökkenhet pénteken!
A folyamatos drágulás után pénteken megfordulhat a tendencia, hiszen mindkét típus beszerzési ára csökken. Íme a pontos számok!