üzemanyagár

2026. 06. 17.

Hivatalos: nem lesz szükség a védett benzinárra!

Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését – írta szerdai Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.