Üzemanyagár-hírfigyelő-AN

2024. 12. 02.
Tovább csökkennek az üzemanyagárak kedden
A Brent típusú olaj árának csökkenése a hazai kutakra is fokozatos mérséklődést hoz, ráadásul mindkét üzemanyag árát tekintve. Mutatjuk a csökkenés mértékét, illetve a várható átlagárakat!
2024. 11. 29.
Mérséklődnek az üzemanyagárak a hét végére
Üzemanyagárak terén a November leginkább az emelkedésről szólt, így sovány vigasz, ha az utolsó napon mégis valamelyest enyhül a helyzet a kutakon.
2024. 11. 25.
Tovább drágul mindkét üzemanyag, íme a várható átlagárak!
Továbbra is csak álom marad az üzemanyagárak normalizálódása Magyarországon, bejelentették az újabb üzemanyagár emelkedést. Mutatjuk, hogy mennyivel drágul a benzin és a gázolaj, illetve azt is, hogy milyen árakra számíthatunk holnaptól.
2024. 11. 22.
Újabb fájdalmas drágulás jön a kutakon
Egy majdnem kéthetesre nyúló szünet után a héten sajnos szárnyalni kezdtek az üzemanyagárak.
2024. 11. 20.
Nincs megállás: ismét megemelik az egyik üzemanyag árát
11 napja nem változtak a nagykereskedelmi árak a hazai üzemanyagpiacon, csütörtökön azonban folytatódik az áremelkedés. Mutatjuk a részleteket!
2024. 11. 08.
Hétvégén még tovább drágul a benzin és a gázolaj is!
Mélyebbre kell nyúlni a zsebekbe a benzinkutakon szombattól, mindkét üzemanyag beszerzési árát megemelik a hét végére. Mutatjuk a változás pontos mértékét és a
2024. 11. 06.
Jelentősen megemelik az egyik üzemanyag árát csütörtökön
Közeleg a tél, ezzel együtt pedig szinte minden évben megfigyelhető a gázolaj drágulása. Ennek a jelenségnek lehetünk szemtanúi idén is.
2024. 11. 04.
Eltérő irányba mozdul a két üzemanyag ára kedden
Üzemanyagár-változással indul a november a kutakon: a benzin ára csökken, miközben a gázolaj ára emelkedik kedden. Mutatjuk a részleteket és a várható átlagárakat!
2024. 10. 30.
Mindkét üzemanyag ára mérséklődik csütörtöktől
A benzin és a gázolaj is olcsóbb lesz a hónap utolsó napjától a hazai töltőállomásokon, mutatjuk a változás pontos mértékét és a várható átlagárakat!
2024. 10. 28.
Újabb üzemanyagár-emelkedéssel búcsúzik az október
Október hónap utolsó hetét ismét áremelkedéssel kezdjük a kutakon, ám szerencsére egyáltalán nem drasztikus a változás. Mutatjuk a részleteket és a várható átlagárakat!
2024. 10. 21.
Ezt szeretjük látni! Árcsökkenés a kutakon!
Minden félelem ellenére - ami a közel-keleti helyzetet látva felmerült az olajpiaci szakértőkben - csökken itthon az üzemanyagok ára.
2024. 10. 11.
Szombaton még tovább drágul az üzemanyag
Folytatódik az utóbbi időszakban tapasztalt áremelkedés, mindkét üzemanyag drágább lesz a szombati árváltozással. Mutatjuk, hogy pontosan mennyivel emelkedik a benzin és a gázolaj ára, illetve hogy milyen átlagárakra számíthatunk a hét végén.
2024. 10. 09.
Újabb jelentős áremelés várható a kutakon!
Az eddigi legkomolyabb lépéssel folytatódik az utóbbi hetek emelkedő tendenciája a hazai üzemanyagárak tekintetében. Mutatjuk a várható átlagárakat és a drágulás pontos mértékét!
2024. 10. 07.
Ne várj a tankolással keddig! Mindkét üzemanyag drágul!
Szombathoz hasonlóan ismét mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára felfelé kúszik, ami várhatóan a kutak árképzésében is megjelenik. Mutatjuk a pontos értékeket!
2024. 10. 04.
Hétvégén drágul az üzemanyag
Szombaton elkezdődik a forintgyengülés és az olajdrágulás begyűrűzése a hazai kutakra.
2024. 10. 02.
Megint közeledik a 600 forintos gázolaj korszaka
Csütörtökre megint jut üzemanyagár-változás. Egészen pontosan drágulás.
2024. 09. 27.
Jön a hónap utolsó üzemanyagár-változása
Legutóbb a gázolaj drágulásáról adtunk hírt, most viszont olcsóbb benzinről számolhatunk be. Mutatjuk a pontos változást.
2024. 09. 23.
Kedden újabb áremelés a kutakon, így változnak az árak!
Immár több mint egy hete folyamatosan drágul az egyik üzemanyag beszerzési ára, és egyelőre nem látni, meddig kúszhat fel. Íme a legújabb módosítás, és az aktuális átlagárak!