Üzemanyagár-hírfigyelő-AN

Tovább csökkennek az üzemanyagárak kedden

2024. 12. 02.

A Brent típusú olaj árának csökkenése a hazai kutakra is fokozatos mérséklődést hoz, ráadásul mindkét üzemanyag árát tekintve. Mutatjuk a csökkenés mértékét, illetve a várható átlagárakat!

Mérséklődnek az üzemanyagárak a hét végére

2024. 11. 29.

Üzemanyagárak terén a November leginkább az emelkedésről szólt, így sovány vigasz, ha az utolsó napon mégis valamelyest enyhül a helyzet a kutakon.

Tovább drágul mindkét üzemanyag, íme a várható átlagárak!

2024. 11. 25.

Továbbra is csak álom marad az üzemanyagárak normalizálódása Magyarországon, bejelentették az újabb üzemanyagár emelkedést. Mutatjuk, hogy mennyivel drágul a benzin és a gázolaj, illetve azt is, hogy milyen árakra számíthatunk holnaptól.

Újabb fájdalmas drágulás jön a kutakon

2024. 11. 22.

Egy majdnem kéthetesre nyúló szünet után a héten sajnos szárnyalni kezdtek az üzemanyagárak.

Nincs megállás: ismét megemelik az egyik üzemanyag árát

2024. 11. 20.

11 napja nem változtak a nagykereskedelmi árak a hazai üzemanyagpiacon, csütörtökön azonban folytatódik az áremelkedés. Mutatjuk a részleteket!

Hétvégén még tovább drágul a benzin és a gázolaj is!

2024. 11. 08.

Mélyebbre kell nyúlni a zsebekbe a benzinkutakon szombattól, mindkét üzemanyag beszerzési árát megemelik a hét végére. Mutatjuk a változás pontos mértékét és a

Jelentősen megemelik az egyik üzemanyag árát csütörtökön

2024. 11. 06.

Közeleg a tél, ezzel együtt pedig szinte minden évben megfigyelhető a gázolaj drágulása. Ennek a jelenségnek lehetünk szemtanúi idén is.

Eltérő irányba mozdul a két üzemanyag ára kedden

2024. 11. 04.

Üzemanyagár-változással indul a november a kutakon: a benzin ára csökken, miközben a gázolaj ára emelkedik kedden. Mutatjuk a részleteket és a várható átlagárakat!

Mindkét üzemanyag ára mérséklődik csütörtöktől

2024. 10. 30.

A benzin és a gázolaj is olcsóbb lesz a hónap utolsó napjától a hazai töltőállomásokon, mutatjuk a változás pontos mértékét és a várható átlagárakat!

Újabb üzemanyagár-emelkedéssel búcsúzik az október

2024. 10. 28.

Október hónap utolsó hetét ismét áremelkedéssel kezdjük a kutakon, ám szerencsére egyáltalán nem drasztikus a változás. Mutatjuk a részleteket és a várható átlagárakat!

Ezt szeretjük látni! Árcsökkenés a kutakon!

2024. 10. 21.

Minden félelem ellenére - ami a közel-keleti helyzetet látva felmerült az olajpiaci szakértőkben - csökken itthon az üzemanyagok ára.

Szombaton még tovább drágul az üzemanyag

2024. 10. 11.

Folytatódik az utóbbi időszakban tapasztalt áremelkedés, mindkét üzemanyag drágább lesz a szombati árváltozással. Mutatjuk, hogy pontosan mennyivel emelkedik a benzin és a gázolaj ára, illetve hogy milyen átlagárakra számíthatunk a hét végén.

Újabb jelentős áremelés várható a kutakon!

2024. 10. 09.

Az eddigi legkomolyabb lépéssel folytatódik az utóbbi hetek emelkedő tendenciája a hazai üzemanyagárak tekintetében. Mutatjuk a várható átlagárakat és a drágulás pontos mértékét!

Ne várj a tankolással keddig! Mindkét üzemanyag drágul!

2024. 10. 07.

Szombathoz hasonlóan ismét mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára felfelé kúszik, ami várhatóan a kutak árképzésében is megjelenik. Mutatjuk a pontos értékeket!

Hétvégén drágul az üzemanyag

2024. 10. 04.

Szombaton elkezdődik a forintgyengülés és az olajdrágulás begyűrűzése a hazai kutakra.

Megint közeledik a 600 forintos gázolaj korszaka

2024. 10. 02.

Csütörtökre megint jut üzemanyagár-változás. Egészen pontosan drágulás.

Jön a hónap utolsó üzemanyagár-változása

2024. 09. 27.

Legutóbb a gázolaj drágulásáról adtunk hírt, most viszont olcsóbb benzinről számolhatunk be. Mutatjuk a pontos változást.

Kedden újabb áremelés a kutakon, így változnak az árak!

2024. 09. 23.

Immár több mint egy hete folyamatosan drágul az egyik üzemanyag beszerzési ára, és egyelőre nem látni, meddig kúszhat fel. Íme a legújabb módosítás, és az aktuális átlagárak!