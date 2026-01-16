2026. 01. 16.
Ennyibe kerülnek most az egykori legendák!
Ismét körülnéztük a használtautó-piacon: vajon mennyiért lehet hozzájutni azokhoz a rég nyugdíjba vonult járművekhez, amelyekről a gyártók az újdonságaikat nevezik el?
2025. 09. 09.
Az újrahasznosított nevek árnyékában: mennyiért kaphatod meg az igazi legendákat?
Körülnéztük a használtautó-piacon: vajon mennyiért lehet hozzájutni azokhoz a rég nyugdíjba vonult járművekhez, amelyekről a gyártók az újdonságaikat nevezik el?
2025. 03. 08.
22 millió forintot kérnek egy külföldi papíros, öreg Toyotáért
Kérni persze akármennyit lehet, de egyáltalán nem lehetetlen, hogy valaki meg is adja majd a súlyos milliókat a különleges Toyota Land Cruiser terepjáróért.
2024. 12. 15.
Kéne ez az öreg Alfa Romeo 50 millió forintért?
Sorszámozott különkiadás, ráadásul 2500 munkaóra alatt restaurálva, így valahol azért érthető az ár. Ennek ellenére biztosan nem akad minden sarkon két olyan magyar, aki zsebből ki is fizetné egy lakás árát a 38 éves, olasz kabrióért.
2024. 12. 01.
Te tudod, hogy mi a megcsúszás biztos előjele? Ide süss, ha nem!
Itt az ősz, egyre síkosabbak az utak, ezzel pedig a balesetek gyakorisága is megemelkedni látszik. Éppen ezért ma egy hangulatos retro oktatóvideót hoztunk nektek, ami segíthet egyenesbe hozni a csúszós helyzeteket.
2024. 11. 27.
Te adnál 130 milliót ezért az öreg Mercedesért?
Gyakorlatilag a márkakereskedőtől, a Pappas Classic kezei közül vihető el 129,99 millió forintért ez az öreg Mercedes. De vajon mitől ilyen különleges, hogy ennyit kérnek érte? Szabad egyáltalán ennyit adni egy öreg autóért?
2024. 11. 13.
Videó: Itthonra is kéne ez a BYD modell!
Ausztráliának szánja ezt a platóst a BYD, pedig lehet, hogy itthon is megszorongatná a piacon jelen lévő kevés ellenfelét.
2024. 11. 04.
7,1 milliót kérnek ezért a veterán "Ezeröcsiért"
Egykoron tömegautó volt, ma már ritkaság, ráadásul újszerű állapotban tartani sem olcsó. De vajon lesz majd olyan vevő, aki leteszi érte egy új Toyota Yaris árát?
2024. 11. 02.
Emlékszel, amikor a kutyának se kellett a Barkas? Ma 5,4 millió!
Olyan szintű a felújítás, hogy még a plató is jól néz ki! De vajon vevő is akad majd erre a veteránkorú Barkasra ennyiért?
2024. 10. 31.
6,5 millióért minden nap megállhat a házad előtt a fekete Volga
Csak úgy röpködnek a milliók a KGST veteránok piacán, nem kivétel ez a jelenség alól a Volga sem. Körülnéztünk mi is a Használtautó.hu kínálatában, és bele is futottunk egy érdekes hirdetésbe. Te adnál ennyit egy letűnt kor ikonikus autócsodájáért?
2024. 10. 21.
Ha voltál valaki a '90-es években... - Mercedes-Benz 500 SL
Diana hercegnő, Harrison Ford, Ashton Kutcher, Clint Eastwood... Hogy mi a közös bennük? Mind csúcs Mercivel jártak, ugyanis a vörös szőnyegen akkoriban nem volt az SL-nél erősebb ütőkártya. De vajon kopott e bármit is a fénye az egykori álomautónak?
2024. 10. 12.
Elfeledett öreg kisautó villamosításával ünnepel a Kia
Kéziváltós villanyautóval ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Kia, de vajon honnan is indult a koreai autómárka?
2024. 10. 11.
Te megvennéd ezt a használt MG-t 25 millióért?
Manapság az MG márkát a kínai technikával és ezáltal a megfizethető, mégis kényelmes modellpalettájával szokás azonosítani, ám ne feledjük, hogy az angol márka történelme több mint 100 évre nyúlik vissza.
2024. 10. 10.
A Nissan saját raktárából lopták el ezt a legendás sportautót
A Nissan ausztráliai gyűjteményéből kelt lába egy nagyjából 62 millió forint értékű, veteránkorú R32 Skyline GT-R, ráadásul minden nyom nélkül. A teljesen gyári állapotú autót a Nissan kiállításokon és egyéb rendezvényeken használta bemutatóautóként.
2024. 09. 20.
Így végezte ki a modern technika a különleges műszerfalakat
Nagyjából 40-50 évvel ezelőtt egyre több kütyünek kellett helyet találni az autók utasterében, ami érdekes megoldások tömkelegéhez vezetett. Itt az idő hátrahagyni a manapság hódító képernyőáradatot: íme egy válogatás a legkreatívabb műszerfalakból!
2024. 09. 16.
25 milliót kérnek ezért a '92-es Mazdáért, 1,3 literes motorral!
Nem mindennapi autó, nem mindennapi motorral: akkor miért is lenne mindennapi az ára? Gyönyörű, tuningmentes Mazda RX-7 bukkant fel a Használtautó.hu kínálatában!
2024. 09. 13.
A veteránozás szűretlen élménye, Dacia áron - Porsche 944
Nagy utat járt be a 944, az eladásaival megmentette a márkát, majd utána mégis évekig a lenézett Porsche modell volt. 30 év elteltével éppen ideje táncra hívni, hogy idilli utakon mesélje el a kalandos történetét, mézédes veterános mázba csomagolva.
2024. 09. 07.
Padlógáz és ugratás, ilyen volt a Corolla reklám 38 éve
A mai reklámokban zölden gondolkodó fiatalokat és a bolygónkért aggódó szülőket ábrázolnak, régen a csikorgó gumi és a tiltáson pörgő motor korbácsolta fel a vásárlási kedvet.