Autósvilág hírei2026. 05. 15.

10 millió forint alatti vételárral kapható most Magyarországon az új dízelmotoros Peugeot!

Komoly kedvezményt kínál a Peugeot a dízelmotoros kombijára, amely így most kevesebb, mint 10 millió forintért vihető.

Gorzás Gergő
Még tavaly augusztus végén leplezte le a Peugeot a megújult 308-ast, amely a márka történelmének első világító emblémával készülő modellje. Már az akkori bejelentésben is hangsúlyozták, ismét kapható lesz a típus dízelmotorral is. Azóta több árlistát is közzétett a hazai importőr, viszont a legfrissebben komoly árkedvezményt hirdettek a 308 SW, vagyis kombi változatára. Az akció keretében Style felszereltséggel 9 990 000 forinttól hazavihető a modell, míg Allure csomaggal konfigurálva minimum 10 300 000 forintot kérnek érte. Viszonyításképpen az eredeti listaára a legfapadosabb verziónak 11 310 000 forint, az Allure-nak pedig 12 100 000 forint. Érdekesség, hogy a kompaktabb 308-asra nem él ugyanez az akció, így jelenleg a dízelmotorral olcsóbban lehet hozzájutni a kombihoz, hiszen a rövidebb változat 10 930 000 forinttól érhető el. A Peugeot közleménye szerint a négyhengeres, 1,5 literes, 131 lóerős dízelmotor megjelenése óta több fejlesztésen is átesett. 2023 -tól már megerősített, szélesebb vezérlés -áthajtó lánccal készül , ezen kívül átdolgozták az AdBlue rendszert és új kenőanyag - előírásokat vezettek be, így rendszeres nagy terhelés vagy kedvezőtlen felhasználási körülmények között is biztosítható a problémamentes működés. A vezérlő szoftver fejlesztésének köszönhetően a kenőanyag minőségromlása és az AdBlue rendszer működése is szigorúbb kontroll alatt tartható, így könnyebben megelőzhetők a hibák - legalábbis a márka szerint. Továbbá a Peugeot hangsúlyozta, a 308 SW-re is él a 8 év/ 200 ezer kilométer általános garancia, amelynek része a teljes Európát lefedő Assistance szolgáltatás is.
