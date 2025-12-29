101 új mentőautóval bővül az Országos Mentőszolgálat flottája

A segítő szakmákban, mint a mentősök, nincsen karácsony és ünnepnap, az emberek mindig számíthatnak az itt dolgozók segítségére, ha baj van - mutatott rá Fülöp Attila, aki megköszönte a mentősök munkáját. Elmondta, hogy 2010 óta 1167 mentőgépkocsi cseréje valósult meg, de az új járművek önmagukban nem érnek semmit, ha nincsenek felkészült és elkötelezett mentősök, akik a legnehezebb napokban is vigyáznak a magyar emberek életére.

Fülöp Attila az MTI kérdésére elmondta, hogy a járműbeszerzés értéke 9 milliárd forint. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője pedig úgy fogalmazott, hogy a most rendszerbe állított mentőautó a legmodernebbek közé tartozik világszinten, technikai megoldásai és biztonsági felszereltsége pedig egy S-osztályú Mercedes személyautó szintjének felel meg.





Az MTI kérdésére megerősítette, hogy az új járműbeszerzéssel az OMSZ flottájának átlagéletkora 7 évre csökken. Szólt arról is, hogy a karácsonyi ünnepek alatt országszerte tízezer esetet láttak el az OMSZ munkatársai, míg az ügyeletben ennek kétszeresét, 20 ezer beteget fogadtak, és a következő napok is mozgalmasnak ígérkeznek. Szilveszter után is lesz egy többnapos időszak, amikor az alapellátás és a szakrendelések szünetelnek, de a mentők az ünnepi időszakban is készenlétben állnak - jegyezte meg.



