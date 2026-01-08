810 kilométer egy töltéssel: ezt ígéri a Volvo új villanyos SUV-ja!

Komoly újdonsággal kezdi az évet a svéd eredetű márka, hiszen még ebben a hónapban bemutatják az EX60-at, amely nem csak kategóriájában, de az egész piacon az egyik legnagyobb hatótávval kecsegtet.
Már tavaly szeptemberben elárulta a Volvo, idén január 21-én bemutatják a márka történetének legkelendőbb típusának a tisztán elektromos változatát, amely az EX60 nevet kapta. Az XC60-as "utódjáról" már akkor is mutattak egy kedvcsináló fotót, viszont most újabb részleteket osztottak meg fényképes formában. Ahogyan az az oldalnézeti felvételről is sejthető volt, az EX60 is megkapja a Thor kalapácsát idéző nappali menetfényeket, emellett a frontrész az EX90-hez hasonló kialakítást kap. Ugyanakkor fontos különbség, hogy az EX60-ason nincs LiDAR, igaz, időközben a csúcsmodellekből is kiszedte a Volvo, így ez annyira nem is meglepő.
Emellett a svéd eredetű márka a közleményben kiemelte, az EX60 kategóriájában egyedülálló módon 810 kilométeres hatótávot ígér - mindezt ráadásul összkerékmeghajtással. Egyelőre nem tudni, ezt mekkora nagyfeszültségű akkumulátorral tudja majd az autó, de egyes jelentések szerint a vadiúj SPA3-as platformra egy 106 kilowattórás telep kerül majd - viszont ezt egyelőre nem erősítette meg a Volvo.
Azt viszont igen, hogy a 800 voltos architektúrákkal készülő típus akár 400 kilowattos gyorstöltést is tud majd, így a megfelelő oszlopokon mindössze 10 perc alatt 340 kilométernyi hatótáv nyerhető vissza. A Volvo pedig már most, a világpremier előtt hangsúlyozta, minden EX60 vásárló 10 éves garanciát kap a nagyfeszültségű akkumulátorra. A bemutatót január 21-én tartják, amit bárki követhet majd élőben az interneten.