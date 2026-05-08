Így igázza le a világ autóiparát Kína: íme a Pekingi Autószalon, európai szemüvegen át!

2026. 05. 08.

A Geely meghívására látogathattam ki a 2026-os Pekingi Autószalonra, ahol teljesen új kontextusba került számomra a kínai autógyártás. Mutatom, hogy mit láttam a világ valaha volt legnagyobb autóipari kiállításán!

Ez lesz a Volvo újabb nagy dobása?

2026. 03. 26.

Már itthon is rendelhető a Volvo legújabb villanyautója az EX60. Sőt, már 70 darabot el is adtak belőle, pedig a tényleges sorozatgyártás csak a következő hetekben kezdődik. Mi a titka a sikernek? Élőben is megnéztük az autót, hogy kiderüljön.

"Mi nem egy ligában játszunk a japán gyártókkal" - Interjú a Geely hazai elnökével

2026. 03. 25.

A kései piacra lépésről, a tervezett eladási számokról, illetve egy esetleges magyarországi gyárról is kérdeztük a Geely hazai elnökét.

Nem elégedett a Volvo az eladásokkal, gyengébb, egyben olcsóbb változatot kap az EX30!

2026. 02. 26.

Nem csak Európában, Magyarországon is népszerű választás a Volvo EX30, amelyből még több fogyhat, hiszen egy új, belépő szintű változattal bővül a kínálat. Íme a legfontosabb részletek!

Olyan gyorsan ment az M2-es BMW-vel, hogy a traffi is alig tudta lefotózni!

2026. 02. 18.

Ismét "drága fotókat" közölt a rendőrség Bács-Kiskun vármegyéből, köztük olyanokat is, amelyek több százezer forintba fognak fájni az üzembentartóknak. Pontosan mennyi az annyi? Máris mutatjuk!

Filléres prémiumautók, amikkel nincs tele a paneltelep!

2026. 02. 03.

Nem szeretnél BMW-t, Mercedest, vagy Audit venni, de a kényelemre, a helykínálatra és a minőségérzetre szükséged volna? Íme néhány alternatíva, ha te különbözni szeretnél a többiektől!

13 lopott autót talált a rendőrség egyetlen rajtaütéssel: videón a nagy fogás!

2026. 01. 25.

Külföldön eltűnt bérautókat talált meg és foglalt le hazánkban a rendőrség nemzetközi együttműködés keretében.

Bemutatkozott a 810 kilométeres hatótávú villany-Volvo! Íme a magyar ára, ennyit kérnek érte itthon!

2026. 01. 22.

Leleplezte a Volvo a legújabb villanyautóját, amely kategóriájában rendkívül meggyőzőnek mondható hatótávot ígér. De mennyit kérnek mindezért! Íme a részletek és a pontos ár!

810 kilométer egy töltéssel: ezt ígéri a Volvo új villanyos SUV-ja!

2026. 01. 08.

Komoly újdonsággal kezdi az évet a svéd eredetű márka, hiszen még ebben a hónapban bemutatják az EX60-at, amely nem csak kategóriájában, de az egész piacon az egyik legnagyobb hatótávval kecsegtet.

Történelmi pillanat: forgalomba helyezték itthon a 100 ezredik villanyautót!

2026. 01. 08.

Ahogyan az várható volt, múlt decemberben kiadták a 100 ezredik villanyautóra is a zöld rendszámot Magyarországon, ezzel újabb mérföldkövet ért el a szegmens. Ugyanakkor a számok jól mutatják, ebben a támogatásoknak komoly szerepük volt.

Kiengedte a másikat a parkolóhelyről, garázdaság lett belőle

2025. 12. 07.

Egy parkolóhelyen vesztek össze az autósok Tatabányán. Ha az esetről nem készült volna videofelvétel, akkor nehéz lenne elhinni a történteket.

Gőzerővel tesztelt az Euro NCAP: több mint 20 autó értékelését hozták nyilvánosságra!

2025. 11. 19.

Ismét rengeteg típus töréstesztjének eredményét publikálta az Euro NCAP, amelyek többsége kifejezetten jól sikerült, 4 csillagos értékelésből sem találni túl sokat. Íme a konkrét értékelések!

Újabb legendás kombi gyártása szűnt meg a SUV-ok miatt

2025. 10. 10.

Nem kerül forgalomba az utód nélkül búcsúzó V90 utolsó példánya, a fekete kombi ennél jóval megtisztelőbb feladatot kap.

Félsz a kamionoktól? Akkor ezeket a videókat látnod kell!

2025. 10. 06.

Az elmúlt években elképesztő mennyit fejlődtek a különböző teherautók biztonsági rendszerei, amiket ezúttal élesben is kipróbáltak.

Ennyibe kerül Kínában az új Volvo XC70!

2025. 10. 04.

Kombi helyett SUV, svéd premier helyett kínai. Sokat változott a világ legutolsó XC70 óta

Nyugdíjazta legnagyobb kombiját a Volvo

2025. 09. 06.

Eljárt az idő a legnagyobb hagyományos Volvo felett, az S90 után a V90 is búcsúzik.

Érkezik a Volvo legújabb szabadidő-autója! Ekkor mutatják be!

2025. 09. 05.

Kitűzte a legújabb SUV-ja premierjének dátumát a Volvo. De mit lehet tudni eddig az autóról? Máris mutatjuk!

Tarol a BYD és a Tesla a céges villanyautó-támogatás keretében!

2025. 09. 01.

A végéhez közelít a céges villanyautó-támogatás, így az Energiaügyi Minisztérium ismét közzétette a legfrissebb adatokat. Mutatjuk, mennyi pénzt fizettek ki eddig!