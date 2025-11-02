Walter Zalán

Autósvilág hírei • 2025. 11. 02.
80 centis képernyő és minibár: ilyen is lehet egy olcsó családi járgány
Akinek prioritás a képernyő mérete és hátul a hűtött whisky, annak remek választás lehet a hétüléses Chery Fulwin T11
Autósvilág hírei • 2025. 11. 01.
Újra egymásra talált a Mini és Sir Paul Smith, ezúttal három különleges modell született a két brit márka együttműködéséből.
Autósvilág hírei • 2025. 11. 01.
A villanyautók nem terjednek olyan gyorsan Európában, mint azt sokan várták, Kína ezért a hibridek terén erősít.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 25.
Az autóiparban egy örökkévalóság annyi idő, ameddig a Fiat Tipo aktuális generációja piacon marad. Viszont jövőre már búcsúzik.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 25.
Van az a szint, amikor a gyári G-osztály a szegénység jelképe, szerencsére a Carlex örömmel pakol az autóra több százmilliónyi csillogást.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 25.
A Mustang az olcsó élvezetről szól, amitől senkit sem szeretne megfosztani a Ford.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 20.
Japán szokás szerint sorshúzással döntik el, hogy ki vásárolhatja meg a tizenkét autó egyikét.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 19.
Minden bizonnyal hazánkban is erős induló lenne a Wuling hétülésese, más kérdés, hogy itthon jóval többe kerülne.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 19.
Az "első" Neue Klasse, majd a 02-es széria nem csak megmentette, hanem a sportosság irányába fordította a BMW-t.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 19.
A hatóság dolgát könnyíti, a csalókét pedig nehezíti a rózsaszín rendszám, amivel nehéz lesz elbújni a forgalomban.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 12.
Az amerikai játékóriás kínálatába bekerülni komoly presztízs, a gyári modelleken kívül egyedi tuningolt autók alapján is készülnek apró négykerekűek.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 11.
Utolsó évéhez ért az LS, a csúcsmodell több mint három évtized után egy limitált búcsúszériával köszön el a rajongóktól.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 11.
A túltermelő kínai autópiacon gyorsan születnek és hullanak el a márkák, az Aishang egy hemzsegő szegmensben szeretne valami csábítót mutatni.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 11.
A Hipster egyedi, de bizonyos értelemben igen hétköznapi, amit kifejezetten imádnak a márka vásárlói.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 04.
Kombi helyett SUV, svéd premier helyett kínai. Sokat változott a világ legutolsó XC70 óta
Autósvilág hírei • 2025. 10. 04.
Tinikorban fellobbant Range Rover szerelem hívta életre azt az átalakító manufaktúrát, ami több elhasznált terepjárónak adhat új életet.
Autósvilág hírei • 2025. 10. 04.
Nem lehet oka panaszra a BMW-nek itthon, hiszen újabb csúcsot döntött a bajor márka, de a szárnyai alá tartozó Mininek is jól megy a hazai piacon.
Autósvilág hírei • 2025. 09. 29.
Az önvezetés még inkább szükségessé teszi a külső kommunikációt, az ilyen irányú fejlesztések gőzerővel zajlanak.