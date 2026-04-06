2026. 04. 06.
Gasztrotérkép a Minitől, nem csak miniseknek
A VisitUS és a MINI kezdeményezéseként elindult a Dunakanyar Gasztrokaland program, amely a brit márka játékos, élményközpontú szemléletét ötvözi a régió kiemelkedő gasztronómiai kínálatával. A kampány központi eleme egy, a Dunakanyar prémium vendéglátóhelyeinek szentelt gasztrotérkép, amely aktív felfedezésre ösztönzi az érdeklődőket.
2026. 03. 01.
1965-ös raligyőzelem előtt tiszteleg a MINI Cooper új különkiadása!
Ralihangulatot áraszt a MINI különkiadása, a Victory Edition, ami az 1965-ös Monte Carlo Rally győzelem előtt tiszteleg.
2026. 02. 13.
Olcsóbban veheted meg a Mini SUV-ját!
A MINI tovább bővíti a Countryman modellcsaládot: az eddigieknél alacsonyabb áron kínál alternatívát a kompakt SUV-k mezőnyében.
2026. 02. 01.
Ekkorára nőtt a villanymotoros Mini Countryman hatótávolsága
Több módosítás után egészen nagyra nőtt a Mini Countryman E hatótávolsága. Máris mutatjuk, mekkora az új érték.
2026. 01. 15.
Itthon a BMW lett a legnépszerűbb prémium márka
A BMW Group Magyarország 2025-ben kiemelkedő értékesítési eredménnyel zárta az évet: a BMW és MINI márkák együttesen 7 732 darab új autót helyeztek forgalomba, ami 23,2%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
2026. 01. 15.
Ezek voltak a 2025-ben tesztelt autók közül a legbiztonságosabbak az Euro NCAP szerint
Több kategóriában is megnevezte 2025 legjobbját az Euro NCAP a töréstesztek eredményei alapján. Gondoltad volna, hogy ezek lesznek a legbiztonságosabbnak vélt autók?
2026. 01. 11.
Hasít a BMW Európában és Amerikában is
Globális szinten a BMW márka továbbra is őrzi szegmensvezető pozícióját, az Egyesült Államokban és Európában még nagyobb piaci részesedéssel.
2025. 12. 07.
Kiengedte a másikat a parkolóhelyről, garázdaság lett belőle
Egy parkolóhelyen vesztek össze az autósok Tatabányán. Ha az esetről nem készült volna videofelvétel, akkor nehéz lenne elhinni a történteket.
2025. 11. 01.
Limitált szériás Minikben ölt testet a híres brit divattervező kreativitása
Újra egymásra talált a Mini és Sir Paul Smith, ezúttal három különleges modell született a két brit márka együttműködéséből.
2025. 10. 05.
Tényleg ezek lennének a legmegbízhatóbb új autók?
Idén is közzétette a megbízhatósági felmérésének eredményét a neves brit szaklap, íme a toplista!
2025. 09. 20.
Melyik a legzöldebb autó? Szigorodott a Green NCAP, ez a modell vezeti a listát!
A Green NCAP az Euro NCAP társszervezete, amely a környezeti lábnyomuk alapján rangsorolja az autókat. Ezúttal egy tucat autó eredményét tették közzé, íme a pontos értékelések!
2025. 09. 07.
Szúrófény és szélesítés: ilyen is lehet egy vagány Mini
Folytatódik a Mini és az életmódmárka együttműködése, a Nürburgringre szánt Cooper után két újabb kisautót alakítottak át.
2025. 08. 25.
Nehezen boldogult a jávorszarvasteszten a Mini Countryman
Ezúttal a Mini Countryman került sorra a jávorszarvasteszten. Íme a videó, hogyan viselkedett!
2025. 08. 03.
5 ajtós Mini Cooper vs. Cabrio
Egymás után járt nálunk az új Mini Cooper két különleges változata. Mozgóképen mutatjuk meg őket.
2025. 06. 23.
Meglepő helyen fog felbukkanni a nyáron a Mini!
Teljessé vált a Mini villanyos modellpalettája, hiszen már kapható az elektromos Cooper, a Countryman és a belső égésű motorral nem is elérhető Aceman. Megnéztük, hogyan boldogultak a hosszabb úton!
2025. 05. 11.
Még mindig különleges - Mini Cooper S
Szerencsére nem változtat a Mini a jól bevált recepten, így az új Cooper S még mindig kiváló városi kisautó és élménygép egyszerre.
2025. 05. 09.
Ilyen Mini eddig még nem létezett!
Nagyot nőtt a Mini Countryman, amely most már tisztán villanyhajtással is megvásárolható. A generációváltással sokminden változott, de a SUV-ok között továbbra is üde színfolt maradt.
2025. 04. 27.
Megint rajthoz áll a Mini a nürburgringi 24-órás versenyen
Exkluzív fóliázással és eltérő színű kerekekkel érkezik a Mini John Cooper Works a Zöld Pokolba.